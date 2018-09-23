ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты ЦСКА и «Спартака» разошлись миром в московском дерби в рамках восьмого тура чемпионата России.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты ЦСКА и «Спартака» разошлись миром в московском дерби в рамках восьмого тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье на поле армейцев, завершилась со счетом 1:1. В составе «красно-белых» Фернандо забил гол на 30-й минуте, хозяева восстановили равновесие на 63-й минуте благодаря точному удару Николы Влашича.
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)