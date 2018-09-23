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20:56 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты ЦСКА и «Спартака» разошлись миром в московском дерби в рамках восьмого тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье на поле армейцев, завершилась со счетом 1:1. В составе «красно-белых» Фернандо забил гол на 30-й минуте, хозяева восстановили равновесие на 63-й минуте благодаря точному удару Николы Влашича.

ЦСКА 1:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
23.09.2018, 19:00 основной раунд: 8-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
63′ Никола Влашич (К. Набабкин) 8
11 Фернанду 30′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
90+1′ Никита Чернов 3
90+2′ Кирилл Набабкин 14
40′ Родриго Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Иван Обляков 98
Никола Влашич 8
Ильзат Ахметов 77
83′ Яка Бийол 29
Такума Нисимура 19
78′ Федор Чалов 9
Тимур Жамалетдинов 75
72′ Алан Дзагоев 10
Арнор Сигурдссон 17
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к)
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
19 Александр Самедов 67′ 41′
40 Артем Тимофеев
94 Софьян Ханни 76′
88 Александр Ташаев
71 Ивелин Попов 88′
22 Михаил Игнатов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 1
18 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
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