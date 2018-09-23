Влашич снова спасает ЦСКА. Это второй камбэк за неделю, теперь в дерби со «Спартаком»

Источник: Sport24

ЦСКА начал матч со «Спартаком» также, как заканчивал в Пльзене — в 4 защитника. Схема в официальном твиттере неверна: Набабкин вышел налево в защиту, в опорную зону к Бийолу был отправлен Ахметов. Атакующая тройка Обляков (левее) — Дзагоев — Влашич (правее) поддерживала единственного нападающего Чалова.

У «Спартака» все как на картинке. В состав вернулись Ханни и Луис Адриано.

С самого начала первого тайма ЦСКА доминировал, создавая один за другим моменты в штрафной соперника. 5 ударов армейцы нанесли, уже войдя в штрафную Максименко, но каждый раз что-то мешало забить: не хватало то точности, то удачи. У Влашича и Чалова были самые опасные моменты.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 8, 23.09.2018, 19:00 ЦСКА 1 Спартак 1

«Спартаку» единственный шанс за тайм подарил Ильзат Ахметов. Полузащитник ЦСКА сбил Зобнина прямо перед штрафной. К мячу подошел Фернандо и уложил его в ближнюю девятку — это седьмой гол «Спартака» со стандартов. С игры все еще 0.

После гола армейцы приходили в себя еще минут 10, а перед перерывом снова поддавили «Спартак». Лучший момент был у Дзагоева — полузащитник бил головой из выгодной позиции, но выше. На перерыв «Спартак» ушел лидером.

В перерыве Гончаренко искал варианты для усиления игры. Единственный из запасных, кого не было на разминке в перерыве, — Арнор Сигурдссон, здорово проявивший себя в Пльзене. Но изменений сразу не последовало, а ЦСКА продолжал атаковать. Вся опасность шла от Дзагоева: удар в перекладину, опасный штрафной.

Хотя в эквалайзере Алан вообще не поучаствовал. ЦСКА в очередной раз долго возился с мячом перед штрафной «Спартака». Мяч попал к Набабкину, который вырезал пас на Влашича. Хорват убрал на замах Фернандо и пробил из-за штрафной точно в угол.

Каррера отреагировал заменой уставшего Самедова на Артема Тимофеева, Гончаренко усилил игру Сигурдссоном, который вышел вместо Дзагоева. За 15 минут до конца матча вместо Ханни появился Александр Ташаев, а Чалова заменил Жамалетдинов.

А третьей заменой ЦСКА пошел ва-банк: опорника Бийола заменил нападающий Нисимура.

В дебютной игре японец чуть не придумал ассист: мяч отлетел к нему с углового, форвард пробил, а на отскоке почти забил Бекао.

ЦСКА совершает второй камбэк за неделю. Только если в Лиге чемпионов армейцы скорее выиграли одно очко, то в дерби скорее потеряли два.

Самым опасным моментом «Спартака» так и остался штрафной Фернандо, а их соперники владели инициативой, но не попадали в створ. Впервые с апреля 2013-го ЦСКА и «Спартак» сыграли в дерби вничью. 2:2 в Химках, кстати, тоже судил Карасев.