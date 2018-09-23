Влашич снова спасает ЦСКА. Это второй камбэк за неделю, теперь в дерби со «Спартаком»
Ничья в дерби впервые с апреля 2013 года.
Ничья в дерби впервые с апреля 2013 года.
ЦСКА начал матч со «Спартаком» также, как заканчивал в Пльзене — в 4 защитника. Схема в официальном твиттере неверна: Набабкин вышел налево в защиту, в опорную зону к Бийолу был отправлен Ахметов. Атакующая тройка Обляков (левее) — Дзагоев — Влашич (правее) поддерживала единственного нападающего Чалова.
У «Спартака» все как на картинке. В состав вернулись Ханни и Луис Адриано.
С самого начала первого тайма ЦСКА доминировал, создавая один за другим моменты в штрафной соперника. 5 ударов армейцы нанесли, уже войдя в штрафную Максименко, но каждый раз
«Спартаку» единственный шанс за тайм подарил Ильзат Ахметов. Полузащитник ЦСКА сбил Зобнина прямо перед штрафной. К мячу подошел Фернандо и уложил его в ближнюю девятку — это седьмой гол «Спартака» со стандартов. С игры все еще 0.
После гола армейцы приходили в себя еще минут 10, а перед перерывом снова поддавили «Спартак». Лучший момент был у Дзагоева — полузащитник бил головой из выгодной позиции, но выше. На перерыв «Спартак» ушел лидером.
В перерыве Гончаренко искал варианты для усиления игры. Единственный из запасных, кого не было на разминке в перерыве, — Арнор Сигурдссон, здорово проявивший себя в Пльзене. Но изменений сразу не последовало, а ЦСКА продолжал атаковать. Вся опасность шла от Дзагоева: удар в перекладину, опасный штрафной.
Хотя в эквалайзере Алан вообще не поучаствовал. ЦСКА в очередной раз долго возился с мячом перед штрафной «Спартака». Мяч попал к Набабкину, который вырезал пас на Влашича. Хорват убрал на замах Фернандо и пробил
А третьей заменой ЦСКА пошел ва-банк: опорника Бийола заменил нападающий Нисимура.
В дебютной игре японец чуть не придумал ассист: мяч отлетел к нему с углового, форвард пробил, а на отскоке почти забил Бекао.
ЦСКА совершает второй камбэк за неделю. Только если в Лиге чемпионов армейцы скорее выиграли одно очко, то в дерби скорее потеряли два.
Самым опасным моментом «Спартака» так и остался штрафной Фернандо, а их соперники владели инициативой, но не попадали в створ. Впервые с апреля 2013-го ЦСКА и «Спартак» сыграли в дерби вничью. 2:2 в Химках, кстати, тоже судил Карасев.
Данила Игнатов