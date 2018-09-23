«Глушаков не вернется, потому что я так решил». Каррера и Овчинников — о дерби

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Массимо Каррера: «Не смотрел матч “молодежек”, у нас была тренировка»

— «Спартак» играл на контратаках или у вас был другой план на игру?

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 8, 23.09.2018, 19:00 ЦСКА 1 Спартак 1

— Мы хотели так играть. ЦСКА тоже играл на контратаках во втором тайме. Я доволен результатом и тем, как выложились ребята. Благодарю их за то, что отдали всю душу игре.

— Почему Попов находился на поле так долго?

— Потому что выполнил все, что от него требовалось.

— Глушаков может вернуться в состав?

— Нет.

— Из-за плохих физических показателей?

— Я так решил.

— Вы смотрели матч молодежных команд?

— Нет, у нас была тренировка.

— Почему на замену вышел именно Игнатов?

— Он играет потому что готов играть. Он может ошибаться, я это понимаю. Но он готов играть.

Сергей Овчинников: «Хотели рискнуть, поэтому выпустили Нисимуру вместо Бийола»

Виктор Гончаренко сразу после матча уехал в аэропорт, откуда улетит в Минск, на похороны своего близкого друга, президента БАТЭ Анатолия Капского. Поэтому вместо главного тренера на пресс-конференции появился его помощник Сергей Овчинников.

— Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за потрясающий антураж, — сказал старший тренер ЦСКА. — От игры тоже, думаю, многие получили удовольствие. То, что мы ожидали от «Спартака», то и увидели. Наша команда очень ровно провела матч. Результатом мы довольны, хотя и хотелось выиграть.

— Оправдан ли был риск при заменах игроков центральной оси на атакующих футболистов?

— Замена Дзагоева была вынужденной, ему тяжело играть весь матч. А Бийола на Нисимуру мы заменили, потому что хотели победить. Риск — дело благородное.

— Гончаренко кинул бутылку. Чем он был недоволен?

— Каким-то судейским решением, может, эпизодом. Такое случается с нашим главным тренером.