«Глушаков не вернется, потому что я так решил». Каррера и Овчинников — о дерби
А Гончаренко не пришел на
А Гончаренко не пришел на
— «Спартак» играл на контратаках или у вас был другой план на игру?
— Мы хотели так играть. ЦСКА тоже играл на контратаках во втором тайме. Я доволен результатом и тем, как выложились ребята. Благодарю их за то, что отдали всю душу игре.
— Почему Попов находился на поле так долго?
— Потому что выполнил все, что от него требовалось.
— Глушаков может вернуться в состав?
— Нет.
—
— Я так решил.
— Вы смотрели матч молодежных команд?
— Нет, у нас была тренировка.
— Почему на замену вышел именно Игнатов?
— Он играет потому что готов играть. Он может ошибаться, я это понимаю. Но он готов играть.
Виктор Гончаренко сразу после матча уехал в аэропорт, откуда улетит в Минск, на похороны своего близкого друга, президента БАТЭ Анатолия Капского. Поэтому вместо главного тренера на
— Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за потрясающий антураж, — сказал старший тренер ЦСКА. — От игры тоже, думаю, многие получили удовольствие. То, что мы ожидали от «Спартака», то и увидели. Наша команда очень ровно провела матч. Результатом мы довольны, хотя и хотелось выиграть.
— Оправдан ли был риск при заменах игроков центральной оси на атакующих футболистов?
— Замена Дзагоева была вынужденной, ему тяжело играть весь матч. А Бийола на Нисимуру мы заменили, потому что хотели победить. Риск — дело благородное.
— Гончаренко кинул бутылку. Чем он был недоволен?
—
Данила Игнатов