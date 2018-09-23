«Последние 30 минут возили «Спартак». Что говорили после дерби
Футболисты ЦСКА уверены, что сыграли лучше
Футболисты ЦСКА уверены, что сыграли лучше
— Очень обидная ничья. Создали много моментов, нужно было их реализовывать. После матчей в еврокубках все в равных условиях и нельзя на это ссылаться. Владели преимуществом, в итоге пропустили. Нужно было дожимать и забить. Так бывает. Заслужили победу? Не мне судить. Но я буду говорить, что да.
Жалею о том, что был один момент в первом тайме, когда с левой ноги не получился удар. Большое спасибо фанатам, что лестно отзываются обо мне. Делаю все, что в моих силах.
Играть при таких трибунах — кайф. В дерби всегда так было. Хочется биться и кусаться за каждый сантиметр поля. Дерби — это было
— Мы играли хорошо, очень здорово. Очень странно, что не выиграли. По такой игре я считаю, что мы полностью заслуживали победы, но
Что ощутил от полного стадиона? Я впервые играю в таком матче, и это захватывающе. У нас были перестроения по ходу игры, то вперёд выдвигался, то обратно назад. Война с игроками «Спартака»? Как таковой лично неприязни нету, дружбы сильной тоже нету, есть приятели. Если увидимся, то обязательно пообщаемся.
— Нам не хватило фарта, ведь большую часть матча мы доминировали. Знали, что у «Спартака» хорошая реализация стандартных положений. Большинство мячей они забили со стандартов. То, что разбирали, то и увидели. Кроме штрафного со стороны соперника ничего и не увидели.
Мы проигрывали 0:1, и нам нечего было терять. В первом тайме играли хорошо и знали — если прибавим, будем вообще на голову сильнее. Гол забили и могли забивать еще. Что сказал Гончаренко после матча? Зашел в раздевалку, напомнил, что послезавтра тренировка, и все.
Адриано иногда симулировал. Просто спиной специально об нас ударялся. Судья пару раз купился на это.
— Недоволен результатом. Хотели выиграть. Начали активно, но пропустили. Соперник больше действовал через стандарты, и один из них принес гол. Наверное, нам не повезло. А вторую половину встречи провели более уверенно. Последние 30 минут вообще их возили. Много брака? Ничего страшного, мы ведь постоянно пытались обострить игру.
Атмосфера была приятная. Всегда классно, когда болельщики гонят вперед. Дерби — интересные матчи, где бы команды не располагались. «Спартак» был слабый? Не знаю. Это их дело, а нам нужно было выходить и обыгрывать.
— Очко с ЦСКА в гостях — достойно, но по игре есть вопросы. Идем дальше. Не было задачи отдать мяч. Был план больше атаковать, но он не сработал. ЦСКА смотрелся мобильно, закрывал зоны, которые мы должны были перекрывать.
Стратегия на матч не сработала. Это факт.
— Комментарий по игре? Не могу, опаздываю, электричка уезжает! Ну ладно…
Не получилось выиграть. Ничья — объективный результат, к тому же играли на выезде. ЦСКА нас не удивил. Что ожидали, то и увидели. У них добротная, крепкая команда. Что ожидал от своей команды? Меня она устраивает, будем двигаться дальше и стараться побеждать.