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00:47 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в заключительном матче восьмого тура РПЛ

ТАСС, 24 сентября. Матчем «Крыльев Советов» и «Краснодара» в понедельник завершится программа восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Самаре.

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Источник: РИА "Новости"

В случае победы «Краснодар» обойдет «Спартак» и «Ростов» и поднимется на чистое второе место в турнирной таблице. Краснодарцы в последних матчах набрали хороший ход — две победы в чемпионате и удачный старт на групповом этапе Лиги Европы. Российская команда начала с выездной победы над турецким «Акхисаром» (1:0).

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 8, 24.09.2018, 18:30
Крылья Советов
-Краснодар-

Самарцы в середине недели провели встречу с болельщиками. В ней приняли участие все 13 футболистов, пополнивших команду после выхода в премьер-лигу, главный тренер Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков. По задумке организаторов, встреча исключала официальные моменты — после общего фото команда приступила к свободному общению с поклонниками «Крыльев», автограф- и фотосессии. Это должно помочь команде раскрепоститься и отвлечься от неудач предыдущих туров.

«Крылья Советов» идут 13-ми в таблице с семью очками. Прошлый тур для самарцев выдался крайне неудачным — они проиграли на выезде тульскому «Арсеналу» (0:4). В семи матчах «Крылья» забили всего два мяча.

Преимущество по личным встречам в этой паре на стороне самарцев. В 13 предыдущих официальных встречах (12 в РПЛ и одна в Кубке России) в активе «Крыльев» пять побед, шесть игр завершились вничью, «Краснодар» выиграл всего дважды.

В случае неудачи «Крылья» сравняются с «Ростовом» по количеству поражений в истории чемпионатов России — по 311.

Матч пройдет на стадионе «Самара-Арена», начало — 18.30 мск. Главный арбитр — Алексей Матюнин (Москва).

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