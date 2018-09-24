«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в заключительном матче восьмого тура РПЛ
ТАСС, 24 сентября. Матчем «Крыльев Советов» и «Краснодара» в понедельник завершится программа восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Самаре.
ТАСС, 24 сентября. Матчем «Крыльев Советов» и «Краснодара» в понедельник завершится программа восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Самаре.
В случае победы «Краснодар» обойдет «Спартак» и «Ростов» и поднимется на чистое второе место в турнирной таблице. Краснодарцы в последних матчах набрали хороший ход — две победы в чемпионате и удачный старт на групповом этапе Лиги Европы. Российская команда начала с выездной победы над турецким «Акхисаром» (1:0).
Самарцы в середине недели провели встречу с болельщиками. В ней приняли участие все 13 футболистов, пополнивших команду после выхода в
«Крылья Советов» идут 13-ми в таблице с семью очками. Прошлый тур для самарцев выдался крайне неудачным — они проиграли на выезде тульскому «Арсеналу» (0:4). В семи матчах «Крылья» забили всего два мяча.
Преимущество по личным встречам в этой паре на стороне самарцев. В 13 предыдущих официальных встречах (12 в РПЛ и одна в Кубке России) в активе «Крыльев» пять побед, шесть игр завершились вничью, «Краснодар» выиграл всего дважды.
Матч пройдет на стадионе «Самара-Арена», начало — 18.30 мск. Главный арбитр — Алексей Матюнин (Москва).