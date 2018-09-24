«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток

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В современном русском футболе слово «багаж» является культовым. Оно ушло в народ и содержит культурный пласт, который будет трудно объяснить иностранцу. Среди сотни оттенков значения, среди глума, треша, троллинга и сектантства есть и такой: заявление, что команда добивается успехов «на багаже», должно привлечь внимание к второстепенным факторам, которые остались незамеченными. В «Зените» — именно такой случай.

Итак, «Зенит» сейчас — что это за сила? В шестёрке лучших бомбардиров РПЛ после восьми туров четверо из «Зенита». Игрок «Зенита» делит первое место в списке ассистентов чемпионата. Семь побед в восьми турах, последняя — над чемпионом, в фантастическом матче, который собрал полный стадион и вообще был похож на тот зрелищный европейский футбол, которому у нас принято исподтишка (или открыто) завидовать. Три гола из пяти сделали Шатов и Дзюба. И тут самое время поговорить о багаже.

… и не звони мне больше!

Багаж — это не обязательно тактические наработки. Это слёзы Шатова, который при Манчини говорил о самом себе «сбитый лётчик» и шёл дальше, в прострации, ни на кого не обращая внимания. В новом сезоне Шатов принёс победу над «Арсеналом» во втором туре, а сейчас забил два гола чемпиону, и его мотивация, его желание доказать что-то миру и себе (не самое распространённое явление при лимите на легионеров) — это багаж Манчини. Заслуга или вина — риторический вопрос. Просто следствие пребывания итальянца в Санкт-Петербурге.

Мы не знаем, насколько открытым был конфликт Манчини и Дзюбы. Не знаем, говорили ли они друг другу в лицо что-то выходящее за рамки профессиональной этики или обошлось без этого. Знаем одно: после единственного гола в 15 матчах и отвратительной игры за «Зенит» Дзюба оказался в Туле таким злым, каким мы его ещё не видели. Бывшему тренеру Дзюба был не просто не нужен: тот предпочёл купить взамен заведомо худшего игрока такого же стиля. То есть дал понять, что статус Дзюбы в команде не нулевой, а отрицательный. Он сплавил его, как в бизнесе избавляются от токсичного актива. И Дзюба начиная с первого дня в Туле — это костёр, в который не нужно подбрасывать дрова. Он горит воспоминаниями. Браво Семаку, который ничего не испортил, но тут и нужно было всего лишь не испортить. Заряда злости хватило, чтобы вернуться в сборную, поверить в себя и сейчас тащить уже в «Зените».

Отдельный абзац должен быть написан про Нобоа. Та же история, что и с Шатовым и Дзюбой, разве что без слёз. Вернувшись из ссылки в Казань (интересно, чувствовал ли себя Манчини при этом Иваном Грозным?), один из самых техничных полузащитников в России показывал такой футбол, что после травмы подменить его позвали аж Маркизио. Ну, извините, ни фига себе. Не говоря о менее важных, но тоже значимых элементах команды Семака: Эрнани, Нету, Маке. Всё, что им было нужно, чтобы занять своё более-менее скромное место в работающей системе, — шанс. При Манчини у них не было шанса доказать, что они могут пригодиться.

Конфликтами и нарочитым, чуть ли не демонстративным отсутствием контакта с командой Манчини создал очень своеобразный багаж. Что-то вроде выжженного поля, которое удобрено толстым слоем пепла и ждёт семян. Его засеяли — и попёрло.

Вряд ли Роберто всё именно так планировал. Да это и неважно. Главное, у него получилось замотивировать нескольких очень неплохих по меркам чемпионата России игроков так, что они дымятся уже полгода. И это не единственный его багаж. С «Зенитом» Семака есть общие черты, которые можно заметить, даже отключив сарказм.

Футбольное наследие

Когда «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Севильи», Моуринью на пресс-конференции был настолько красноречив, что его реплик хватило бы на целый паблик во «ВКонтакте». Он говорил о футбольном наследии: грубо говоря, о том, что и кого ему оставили те, кто работал раньше. Если Моуринью для вас не авторитет, можно сослаться на другого мастера риторики — Джека Воробья. Капитан Воробей в промежутке между поисками магических артефактов как-то сказал о неразрывной дихотомии добра и зла. Другими словами, негативное и позитивное в наследии Манчини трудно разделить. Фото ниже иллюстрирует это лучше всего. Сейчас поясню.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoE2KaMF5bM/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoE2KaMF5bM/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoE2KaMF5bM/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-23T16:42:15+00:00">23 Сен 2018 в 9:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» — самая навешивающая команда РПЛ. Знаем, помним, откуда эта традиция. Без связки Паредеса и Нобоа в центре полузащиты «Зените» стал предсказуем, а иногда и примитивен. Знаете, как некоторые спортсмены после отпуска полноваты, так «Зенит» фланговат и навесоват. И новый тренер борется с этим так же, как год назад боролся прежний. Паредесозависимость зашкаливает. Аргентинец с отрывом лучший в команде по пасам под удар, без него «Зенит» трудно представить.

Но ведь у Паредеса — перспективного игрока «Ромы» — были предложения из Европы, и его Манчини убедил переехать в Россию. Иногда говорят, что умение собрать приличных игроков — чуть ли не единственное достоинство итальянца как тренера. Допустим, но ведь он пользовался им в Санкт-Петербурге. Над трансферной концепцией, придуманной руководством в соавторстве с итальянцем, в прошлом сезоне смеялись, но на данный момент единственным ненужным аргентинцем выглядит Краневиттер. Возвращения Мамманы все ждут с нетерпением. Дриусси хорошо начал сезон — Манчини прошлой осенью предупреждал, что это сырой талантливый игрок, которому потребуется время на адаптацию. И даже уход Ригони кажется спорным.

Семаку не пришлось устраивать революцию. Если посмотреть на схему и роли игроков — фланговых форвардов, разыгрывающих полузащитников, центрального форварда — «Зенит» едет на том же движке, что и в прошлом сезоне. Только движок смазан и перестал скрипеть.