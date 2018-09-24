«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток
Без Манчини такого старта не было бы.
Без Манчини такого старта не было бы.
В современном русском футболе слово «багаж» является культовым. Оно ушло в народ и содержит культурный пласт, который будет трудно объяснить иностранцу. Среди сотни оттенков значения, среди глума, треша, троллинга и сектантства есть и такой: заявление, что команда добивается успехов «на багаже», должно привлечь внимание к второстепенным факторам, которые остались незамеченными. В «Зените» — именно такой случай.
Итак, «Зенит» сейчас — что это за сила? В шестёрке лучших бомбардиров РПЛ после восьми туров четверо из «Зенита». Игрок «Зенита» делит первое место в списке ассистентов чемпионата. Семь побед в восьми турах, последняя — над чемпионом, в фантастическом матче, который собрал полный стадион и вообще был похож на тот зрелищный европейский футбол, которому у нас принято исподтишка (или открыто) завидовать. Три гола из пяти сделали Шатов и Дзюба. И тут самое время поговорить о багаже.
Багаж — это не обязательно тактические наработки. Это слёзы Шатова, который при Манчини говорил о самом себе «сбитый лётчик» и шёл дальше, в прострации, ни на кого не обращая внимания. В новом сезоне Шатов принёс победу над «Арсеналом» во втором туре, а сейчас забил два гола чемпиону, и его мотивация, его желание доказать
Мы не знаем, насколько открытым был конфликт Манчини и Дзюбы. Не знаем, говорили ли они друг другу в лицо
Отдельный абзац должен быть написан про Нобоа. Та же история, что и с Шатовым и Дзюбой, разве что без слёз. Вернувшись из ссылки в Казань (интересно, чувствовал ли себя Манчини при этом Иваном Грозным?), один из самых техничных полузащитников в России показывал такой футбол, что после травмы подменить его позвали аж Маркизио. Ну, извините, ни фига себе. Не говоря о менее важных, но тоже значимых элементах команды Семака: Эрнани, Нету, Маке. Всё, что им было нужно, чтобы занять своё
Вряд ли Роберто всё именно так планировал. Да это и неважно. Главное, у него получилось замотивировать нескольких очень неплохих по меркам чемпионата России игроков так, что они дымятся уже полгода. И это не единственный его багаж. С «Зенитом» Семака есть общие черты, которые можно заметить, даже отключив сарказм.
Когда «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Севильи», Моуринью на
«Зенит» — самая навешивающая команда РПЛ. Знаем, помним, откуда эта традиция. Без связки Паредеса и Нобоа в центре полузащиты «Зените» стал предсказуем, а иногда и примитивен. Знаете, как некоторые спортсмены после отпуска полноваты, так «Зенит» фланговат и навесоват. И новый тренер борется с этим так же, как год назад боролся прежний. Паредесозависимость зашкаливает. Аргентинец с отрывом лучший в команде по пасам под удар, без него «Зенит» трудно представить.
Но ведь у Паредеса — перспективного игрока «Ромы» — были предложения из Европы, и его Манчини убедил переехать в Россию. Иногда говорят, что умение собрать приличных игроков — чуть ли не единственное достоинство итальянца как тренера. Допустим, но ведь он пользовался им в
Манчини пригодился клубу хотя бы тем, что с его уходом команда, собранная при его же участии, выдохнула и понеслась. Это тоже багаж. Пусть Роберто и предпочёл бы оставить другой.