«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти
Защитники выдали суперматч.
Защитники выдали суперматч.
Это не правда, что у «Спартака» слабый состав, как это говорят те, кто защищают Карреру. По крайней мере, в матче с ЦСКА проблема была не в этом.
Просто сравните: неужели 19-летний словенец Бийол из клуба «Рудар», Ахметов, сидевший в глухом запасе «Рубина» и оказавшийся ненужным «Зениту», талантливый, но еще ничего не показавший Обляков — это та супербанда, которая способна переиграть чемпионскую полузащиту? Одного из лучших футболистов России Зобнина, поигравшего в серии А Фернандо, и Попова, доказавшего в аренде в «Рубине» (4 гола в 9 матчах), что он еще очень неплох. Очевидно, что «Спартак» уступил середину поля не
ЦСКА был наголову лучше — не по моментам, нет, а по перспективе атак, по структуре игры. Не возникало ситуаций, когда казалось, что армейцев на одного меньше. У «Спартака» такое чувство создавалось почти в каждой зоне.
Полное преимущество ЦСКА в середине поля. Система, которую наигрывает Гончаренко, работает. Даже молодые и откровенно уступающие (пока) классом игроки выглядят мощнее опытных людей, еще полтора года назад бравших чемпионство.
Единственное, за счет чего «Спартак» не проиграл — это качественная оборона. Несмотря на очевидное преимущество, у ЦСКА было не так много явных моментов, когда просто не повезло. Нет, центральные защитники почти все удары накрывали, и провели классный матч.
Не лучшим образом центральные защитники «Спартака» справлялись только с выходом в атаку. Среди них нет людей, пасующих на уровне Жиго, поэтому атаки начинал в основном Мельгарехо. Что еще раз характеризует неработающий план Карреры.
При этом важно понять: никто не говорит, что итальянец уже ничего не сможет исправить. В игре «Спартака» есть несколько симптомов, которые дают надежду.
Второй момент: прекрасный Зобнин. Если Роман прибавит в завершающей стадии, то станет полузащитником европейского уровня. Когда это случится, «Спартак» существенно прибавит в созидании — и часть нынешних проблем уйдет.
С ЦСКА же все гораздо понятнее — Гончаренко блестяще работает с молодежью. И это не скаутинг армейцев так хорош (хотя он, конечно, очень неплох), а именно главный тренер. При нем заиграли Чалов, Кучаев, Головин вышел на новый уровень, а теперь белорусский специалист за два месяца смог сделать из 10 привезенных людей классную на уровне РПЛ команду. Топ.
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)