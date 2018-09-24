«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти

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Это не правда, что у «Спартака» слабый состав, как это говорят те, кто защищают Карреру. По крайней мере, в матче с ЦСКА проблема была не в этом. Красно-белые вчистую проиграли середину поля, хотя исполнители в полузащите у них сильнее и гораздо опытнее.

Просто сравните: неужели 19-летний словенец Бийол из клуба «Рудар», Ахметов, сидевший в глухом запасе «Рубина» и оказавшийся ненужным «Зениту», талантливый, но еще ничего не показавший Обляков — это та супербанда, которая способна переиграть чемпионскую полузащиту? Одного из лучших футболистов России Зобнина, поигравшего в серии А Фернандо, и Попова, доказавшего в аренде в «Рубине» (4 гола в 9 матчах), что он еще очень неплох. Очевидно, что «Спартак» уступил середину поля не из-за качества игроков, а из-за в очередной раз несработавшего плана Карреры и его схемы 4−3−3.

ЦСКА был наголову лучше — не по моментам, нет, а по перспективе атак, по структуре игры. Не возникало ситуаций, когда казалось, что армейцев на одного меньше. У «Спартака» такое чувство создавалось почти в каждой зоне.

8 ударов из штрафной нанес ЦСКА, «Спартак» — 5

Всего 26 раз гости подошли к штрафной соперника, армейцы сделали это 57 раз

21 острую передачу отдали игроки ЦСКА, «Спартак» — 13

По передачам в штрафную — 49 против 17 в пользу ЦСКА

3 отбора на троих сделали Фернандо, Зобнин и Попов, а Бийол, Ахметов и Обляков — 9

8 ключевых передач (3 точных) отдала армейская тройка полузащиты, спартаковская — 1 (0 точных)

20 передач отдали Бийол, Ахметов и Обляков в штрафную (8 точных), Фернандо, Зобнин и Попов — только 5 (1 точная)

Полное преимущество ЦСКА в середине поля. Система, которую наигрывает Гончаренко, работает. Даже молодые и откровенно уступающие (пока) классом игроки выглядят мощнее опытных людей, еще полтора года назад бравших чемпионство.

Единственное, за счет чего «Спартак» не проиграл — это качественная оборона. Несмотря на очевидное преимущество, у ЦСКА было не так много явных моментов, когда просто не повезло. Нет, центральные защитники почти все удары накрывали, и провели классный матч.

Джикия выиграл 6 из 7 единоборств, Боккетти — 21 из 25

Вверху Джикия выиграл 1 из 2 дуэлей, Боккетти — 10 из 12. Очень мощные цифры от итальянца

Лучшим по отборам стал правый защитник Рассказов (9 удачных из 11 попыток). А второй показатель у Боккетти — 4 из 6

18 перехватов на двоих сделали центральные защитники «Спартака». Абсолютно лучшие цифры в матче

Первый по подборам — Боккетти (12)

Не лучшим образом центральные защитники «Спартака» справлялись только с выходом в атаку. Среди них нет людей, пасующих на уровне Жиго, поэтому атаки начинал в основном Мельгарехо. Что еще раз характеризует неработающий план Карреры.

При этом важно понять: никто не говорит, что итальянец уже ничего не сможет исправить. В игре «Спартака» есть несколько симптомов, которые дают надежду. Во-первых, это надёжная игра в защите. Дело не только в мощном перфомансе Джикии и Боккетти, но и в оборонительных построениях в целом. Учитывая провалы в полузащите и отсутствующее нападение, «Спартак» защищается достойно. По созданию голевых моментов ЦСКА — лучший в РПЛ. Но «Спартак», несмотря на отданную инициативу, не позволил армейцам выполнить привычную для них норму.

Второй момент: прекрасный Зобнин. Если Роман прибавит в завершающей стадии, то станет полузащитником европейского уровня. Когда это случится, «Спартак» существенно прибавит в созидании — и часть нынешних проблем уйдет.