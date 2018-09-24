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10:52 (мск), источник: Матч ТВ

«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти

Защитники выдали суперматч.

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Это не правда, что у «Спартака» слабый состав, как это говорят те, кто защищают Карреру. По крайней мере, в матче с ЦСКА проблема была не в этом. Красно-белые вчистую проиграли середину поля, хотя исполнители в полузащите у них сильнее и гораздо опытнее.

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Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?

Просто сравните: неужели 19-летний словенец Бийол из клуба «Рудар», Ахметов, сидевший в глухом запасе «Рубина» и оказавшийся ненужным «Зениту», талантливый, но еще ничего не показавший Обляков — это та супербанда, которая способна переиграть чемпионскую полузащиту? Одного из лучших футболистов России Зобнина, поигравшего в серии А Фернандо, и Попова, доказавшего в аренде в «Рубине» (4 гола в 9 матчах), что он еще очень неплох. Очевидно, что «Спартак» уступил середину поля не из-за качества игроков, а из-за в очередной раз несработавшего плана Карреры и его схемы 4−3−3.

ЦСКА был наголову лучше — не по моментам, нет, а по перспективе атак, по структуре игры. Не возникало ситуаций, когда казалось, что армейцев на одного меньше. У «Спартака» такое чувство создавалось почти в каждой зоне.

  • 8 ударов из штрафной нанес ЦСКА, «Спартак» — 5
  • Всего 26 раз гости подошли к штрафной соперника, армейцы сделали это 57 раз
  • 21 острую передачу отдали игроки ЦСКА, «Спартак» — 13
  • По передачам в штрафную — 49 против 17 в пользу ЦСКА
  • 3 отбора на троих сделали Фернандо, Зобнин и Попов, а Бийол, Ахметов и Обляков — 9
  • 8 ключевых передач (3 точных) отдала армейская тройка полузащиты, спартаковская — 1 (0 точных)
  • 20 передач отдали Бийол, Ахметов и Обляков в штрафную (8 точных), Фернандо, Зобнин и Попов — только 5 (1 точная)

Полное преимущество ЦСКА в середине поля. Система, которую наигрывает Гончаренко, работает. Даже молодые и откровенно уступающие (пока) классом игроки выглядят мощнее опытных людей, еще полтора года назад бравших чемпионство.

Единственное, за счет чего «Спартак» не проиграл — это качественная оборона. Несмотря на очевидное преимущество, у ЦСКА было не так много явных моментов, когда просто не повезло. Нет, центральные защитники почти все удары накрывали, и провели классный матч.

  • Джикия выиграл 6 из 7 единоборств, Боккетти — 21 из 25
  • Вверху Джикия выиграл 1 из 2 дуэлей, Боккетти — 10 из 12. Очень мощные цифры от итальянца
  • Лучшим по отборам стал правый защитник Рассказов (9 удачных из 11 попыток). А второй показатель у Боккетти — 4 из 6
  • 18 перехватов на двоих сделали центральные защитники «Спартака». Абсолютно лучшие цифры в матче
  • Первый по подборам — Боккетти (12)

Не лучшим образом центральные защитники «Спартака» справлялись только с выходом в атаку. Среди них нет людей, пасующих на уровне Жиго, поэтому атаки начинал в основном Мельгарехо. Что еще раз характеризует неработающий план Карреры.

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При этом важно понять: никто не говорит, что итальянец уже ничего не сможет исправить. В игре «Спартака» есть несколько симптомов, которые дают надежду. Во-первых, это надёжная игра в защите. Дело не только в мощном перфомансе Джикии и Боккетти, но и в оборонительных построениях в целом. Учитывая провалы в полузащите и отсутствующее нападение, «Спартак» защищается достойно. По созданию голевых моментов ЦСКА — лучший в РПЛ. Но «Спартак», несмотря на отданную инициативу, не позволил армейцам выполнить привычную для них норму.

Второй момент: прекрасный Зобнин. Если Роман прибавит в завершающей стадии, то станет полузащитником европейского уровня. Когда это случится, «Спартак» существенно прибавит в созидании — и часть нынешних проблем уйдет.

С ЦСКА же все гораздо понятнее — Гончаренко блестяще работает с молодежью. И это не скаутинг армейцев так хорош (хотя он, конечно, очень неплох), а именно главный тренер. При нем заиграли Чалов, Кучаев, Головин вышел на новый уровень, а теперь белорусский специалист за два месяца смог сделать из 10 привезенных людей классную на уровне РПЛ команду. Топ.

XV России по футболу: ЦСКА и «Спартак» впервые за 5 лет сыграли вничью
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04:12 (мск)© Ньюстюб
ЦСКА 1:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
23.09.2018, 19:00 Зрители: 29361 основной раунд: 8-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
63′ Никола Влашич (К. Набабкин) 8
11 Фернанду 30′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
90+1′ Никита Чернов 3
90+2′ Кирилл Набабкин 14
40′ Родриго Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Иван Обляков 98
Никола Влашич 8
Ильзат Ахметов 77
83′ Яка Бийол 29
Такума Нисимура 19
78′ Федор Чалов 9
Тимур Жамалетдинов 75
71′ Алан Дзагоев 10
Арнор Сигурдссон 17
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к)
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
19 Александр Самедов 67′ 41′
40 Артем Тимофеев
94 Софьян Ханни 76′
88 Александр Ташаев
71 Ивелин Попов 88′
22 Михаил Игнатов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 1
18 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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