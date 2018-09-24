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18:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Максименко готов играть в «Спартаке» до конца карьеры бесплатно

Вратарь Александр Максименко в интервью шоу «КраСава» рассказал о своих действиях, если «Спартак"​ предложит ему пожизненный контракт.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Готов играть бесплатно. Это же родное (бьет себя по груди. — Прим. «СЭ»), — заявил 20-летний вратарь.

По словам Максименко, его жизнь никак не изменилась после того, как он стал основным вратарем красно-белых.

— Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен, — добавил Максименко.

Вратарь в нынешнем чемпионате России провел восемь матчей и пропустил четыре мяча.

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