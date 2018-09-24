Максименко готов играть в «Спартаке» до конца карьеры бесплатно
Вратарь Александр Максименко в интервью шоу «КраСава» рассказал о своих действиях, если «Спартак" предложит ему пожизненный контракт.
Вратарь Александр Максименко в интервью шоу «КраСава» рассказал о своих действиях, если «Спартак" предложит ему пожизненный контракт.
— Готов играть бесплатно. Это же родное (бьет себя по груди. — Прим. «СЭ»), — заявил 20-летний вратарь.
По словам Максименко, его жизнь никак не изменилась после того, как он стал основным вратарем
— Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен, — добавил Максименко.
Вратарь в нынешнем чемпионате России провел восемь матчей и пропустил четыре мяча.