Бывший футболист «Динамо» осужден за наркотики
Бывший футболист саранской «Мордовии» и московского «Динамо» Кирилл Курочкин признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает «Столица-С».
Бывший футболист саранской «Мордовии» и московского «Динамо» Кирилл Курочкин признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает «Столица-С».
По информации издания,
Отмечается, что Пролетарский районный суд приговорил Курочкина к одному году лишения свободы условно, а также испытательным сроком на два года.
В феврале 2017 года