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18:01 (мск), источник: Газета.Ру

Бывший футболист «Динамо» осужден за наркотики

Бывший футболист саранской «Мордовии» и московского «Динамо» Кирилл Курочкин признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает «Столица-С».

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По информации издания, экс-игрок был задержан в Саранске во время покупки наркотиков у действующего арбитра федерации футбола Мордовии Дениса Рожука.

Отмечается, что Пролетарский районный суд приговорил Курочкина к одному году лишения свободы условно, а также испытательным сроком на два года.

В феврале 2017 года экс-форварда уже был приговорен к трем годам условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

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