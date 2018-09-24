Бывший футболист «Динамо» осужден за наркотики

По информации издания, экс-игрок был задержан в Саранске во время покупки наркотиков у действующего арбитра федерации футбола Мордовии Дениса Рожука.

Отмечается, что Пролетарский районный суд приговорил Курочкина к одному году лишения свободы условно, а также испытательным сроком на два года.