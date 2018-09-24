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18:20 (мск), источник: Советский спорт

«Крылья Советов» — «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 8-го тура чемпионата России.

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«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников.

Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Чочиев, Молло, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.

Запасные: Синицын, Ещенко, Шишкин, Страндберг, Рамирес, Фьолусон, Мамаев, Сулейманов.

Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

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