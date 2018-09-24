«Локо» завалил старт и может расстаться с Семиным. Это точно правильно?

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Отношения Юрия Семина и Ильи Геркуса вызывали вопросы более-менее всегда. Семин регулярно намекал, что ему привозят игроков, которых он не просил, а президент «Локомотива» поднимал вопрос о новом коуче еще прошлым летом, когда Семин взял Кубок, но финишировал восьмым.

Прямо сейчас формальный повод есть: «Локомотив» — одиннадцатый после восьми туров, на неделе влетел 0:3 «Галатасараю» в Лиге чемпионов и получил пять от «Зенита». До первого места — 13 очков. Илья Геркус слухи о возможном увольнении Семина.

Случится ли отставка?

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В чем вообще суть проблем «Локомотива»?

В первую очередь — слабая игра лидеров команды.

Гилерме Семин напрямую предъявлял претензии за штрафной от «Галатасарая» (хлипкая стенка) и гол-навес Шатова, да и вообще Маринато перестал быть образцом надежности;

Семин напрямую предъявлял претензии за штрафной от «Галатасарая» (хлипкая стенка) и Шатова, да и вообще Маринато перестал быть образцом надежности; О Соломоне Кверквелии уже не говорят как о лучшем защитнике чемпионата — грузин чаще проигрывает единоборства и регулярно теряет позицию;

уже не говорят как о лучшем защитнике чемпионата — грузин чаще проигрывает единоборства и регулярно теряет позицию; Владислав Игнатьев не так продуктивен у чужих ворот и регулярно привозит у своих;

не так продуктивен у чужих ворот и регулярно привозит у своих; Игорь Денисов сдал по проценту выигранных единоборств (62% в прошлом сезоне, 46% в этом, 1,8 удачных отборов за матч в этом сезоне против 3,5 в предыдущем);

сдал по проценту выигранных единоборств (62% в прошлом сезоне, 46% в этом, 1,8 удачных отборов за матч в этом сезоне против 3,5 в предыдущем); С братьями Миранчуками вообще отдельная история: 2,2 ключевые передачи у Алексея в чемпионском сезоне и 0,9 в этом;

вообще отдельная история: 2,2 ключевые передачи у Алексея в чемпионском сезоне и 0,9 в этом; О результативности Смолова и Эдера и говорить нечего.

Что еще важно — «Локомотив» перестал атаковать осмысленно. «Локо» гораздо меньше держит мяч: сейчас в среднем голевая атака команды идет 5 секунд, в прошлом сезоне продолжалась 13. 1,4 передач в голевых атаках сейчас и 4,4 в прошлом сезоне. Это большая разница. Отсюда — всего один забитый после позиционной атаки мяч.

Часто берет на себя игру новичок Крыховяк, и во многом из-за его стиля (который пока только и приносит результат) страдают другие исполнители. Из чемпионского состава уровень держит разве что Фернандеш, да и тот на волоске от ухода из клуба. Даже после неплохой игры в Стамбуле вопросов к этому «Локомотиву» и в первую очередь к Семину очень много.

Причин провального старта может быть несколько:

Первая — несыгранность Крыховяка и Смолова с костяком команды. Обоим нужно время на притирку.

Вторая — отсутствие наигранных связей. Такие проявились в прошлом сезоне, но с новыми исполнителями и постоянным переходом с 3−4−3−1 на 4−2−3−1 все нужно начинать сначала.

Третья — возможно, слабо проведенная предсезонка. Чем-то другим массовый регресс игроков во всех линиях, начиная от Кверквелии и заканчивая Фарфаном, объяснить сложно.

Четвертая — моральное давление после чемпионства. Или расслабленность. Правда, без погружения во внутреннюю кухню команды об этом говорить со стороны трудно.

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Если не Семин, то кто?

Сегодня появилась информация, что в ближайшее время «Локомотив» и правда ждут перестановки в тренерском штабе (об этом сообщил в телеграм-канале журналист Василий Конов). Возможно, Семин действительно потерял контроль над ситуацией и вряд ли успеет ее наладить до того момента, как руководство попросит его покинуть пост. Другое дело, что адекватно заменить Семина просто некому.

Кто из российских специалистов свободен прямо сейчас?

Андрей Кобелев, Гаджи Гаджиев, Сергей Силкин, Сергей Кирьяков, Ринат Билялетдинов, Александр Григорян, Владимир Газзаев.

Есть ли смысл делать ставку хоть на кого-то из них — решать уже вам. Но вряд ли любой из этого списка преобразит игру одной из сильнейших по составу команд страны.

Учитывая связи спортивного директора Эрика Штоффельхауса и векторы его работы с бывшими игроками (Фарфан, Хеведес), можно предположить, что новый тренер в «Локо» приедет из Германии.

На выбор несколько интересных спецов — Петер Бош и Петер Штегер (не самая успешная работа в дортмундской «Боруссии»), Феликс Магат (тот самый железный тренер со странными методами работы) и Ральф Хазенхюттль (постройка интересного и молодого «РБ Лейпциг»). Выбор большой и приятный. Только вот никто не гарантирует, что приезжий немец (или другой тренер из любой страны) в быстрые сроки вновь сделает из «Локо» чемпиона. Адаптация, специфика работы в России — на все это надо закладывать время.

На самом деле, даже в прошлом — чемпионском — сезоне «Локомотив» был командой настроения, которая чередовала феерические перфомансы с унылой серостью и напрямую зависела от формы лидеров. Спустя год сейчас ничего не изменилось.