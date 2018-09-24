«Локо» завалил старт и может расстаться с Семиным. Это точно правильно?
У чемпиона кризис.
У чемпиона кризис.
Отношения Юрия Семина и Ильи Геркуса вызывали вопросы
Прямо сейчас формальный повод есть: «Локомотив» — одиннадцатый после восьми туров, на неделе влетел 0:3 «Галатасараю» в Лиге чемпионов и получил пять от «Зенита». До первого места — 13 очков. Илья Геркус слухи о возможном увольнении Семина.
Случится ли отставка?
В первую очередь — слабая игра лидеров команды.
Часто берет на себя игру новичок Крыховяк, и во многом
Причин провального старта может быть несколько:
Первая — несыгранность Крыховяка и Смолова с костяком команды. Обоим нужно время на притирку.
Вторая — отсутствие наигранных связей. Такие проявились в прошлом сезоне, но с новыми исполнителями и постоянным переходом с 3−4−3−1 на 4−2−3−1 все нужно начинать сначала.
Третья — возможно, слабо проведенная предсезонка.
Четвертая — моральное давление после чемпионства. Или расслабленность. Правда, без погружения во внутреннюю кухню команды об этом говорить со стороны трудно.
Сегодня появилась информация, что в ближайшее время «Локомотив» и правда ждут перестановки в тренерском штабе (об этом сообщил в
Кто из российских специалистов свободен прямо сейчас?
Андрей Кобелев, Гаджи Гаджиев, Сергей Силкин, Сергей Кирьяков, Ринат Билялетдинов, Александр Григорян, Владимир Газзаев.
Есть ли смысл делать ставку хоть на
На выбор несколько интересных спецов — Петер Бош и Петер Штегер (не самая успешная работа в дортмундской «Боруссии»), Феликс Магат (тот самый железный тренер со странными методами работы) и Ральф Хазенхюттль (постройка интересного и молодого «РБ Лейпциг»). Выбор большой и приятный. Только вот никто не гарантирует, что приезжий немец (или другой тренер из любой страны) в быстрые сроки вновь сделает из «Локо» чемпиона. Адаптация, специфика работы в России — на все это надо закладывать время.
На самом деле, даже в прошлом — чемпионском — сезоне «Локомотив» был командой настроения, которая чередовала феерические перфомансы с унылой серостью и напрямую зависела от формы лидеров. Спустя год сейчас ничего не изменилось.
Марк Бессонов