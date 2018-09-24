Grazie и до свидания! Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?

Источник: Советский спорт

Московский «Спартак» — главный источник удивительных новостей в последние несколько недель. Там выкинули капитана из состава за лайки в соцсетях, игроки не совсем понимают, что от них требует тренерский штаб, команда за восемь матчей не забила ни одного гола с игры, а в воскресенье лишь благодаря огромному везению и хладнокровию 20-летнего Александра Максименко отскочила в дерби против ЦСКА, чудом избежав третьего подряд поражения за девять дней.

В фанатских пабликах уже доносятся призывы убрать Массимо Карреру. Очень похоже, что еще чуть-чуть, и «Спартак» сорвется в пропасть. Понимает ли это владелец клуба Леонид Федун? Сможет ли принять жесткое решение — как он сделал в случае с Дмитрием Аленичевым?

Главный плюс Карреры — добытое чемпионство, но действие этого оберега стремительно ослабевает. Он пролетел со «Спартаком» мимо Лиги чемпионов, из-за чего клуб не досчитался серьезных денег и был вынужден продать своего лучшего игрока — Квинси Промеса. К этому добавились скандалы, неубедительная игра и серия неудач.

Но для Федуна ситуация осложняется еще и тем, что вариантов для замены совсем мало, а те, что есть, — совсем неидеальны.

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«Дважды в одну воронку». Рауль Рианчо

После не самого успешного прошлого сезона тренерский штаб Карреры претерпел серьезные изменения. Массимо отказался от услуг итальянских помощников Аттилы Мальфатти и Джорджо Д’Урбано, а также от тренера по физподготовке Хавьера Нойи, которого тут же позвал в «Рубин» Курбан Бердыев.

Зато в «Спартаке» оказался испанский специалист Рауль Рианчо, который работал в той же Казани, а потом помогал Сергею Реброву в киевском «Динамо» и входил в штаб сборной Украины. В Москву Рианчо ехал с репутацией серьезного специалиста, который легко мог пойти главным тренером в сильный клуб РПЛ. Одно время его очень сильно хотели видеть в московском «Динамо».

Вряд ли именно Каррера попросил себе такого помощника. Приглашение Рианчо видится клубной инициативой, и это своеобразный намек итальянцу. В свое время он точно также пришел в «Спартак» под Дмитрия Аленичева, позиции которого были шаткими после слабого сезона.

Очевидно, что в случае увольнения Карреры именно фамилия Рианчо первой придет в голову клубным боссам «Спартака». Но что из этого выйдет? И сколько времени мы потом будем говорить про «багаж Карреры»?

«И так сойдет». Миодраг Божович

После успешного сезона с тульским «Арсеналом» черногорец неожиданно остался без работы. Не сошелся с местными боссами, бывает, но тренер-то неплохой и условий заоблачных выдвигать не будет. Да, он провалился во всех более-менее топовых командах («Динамо» и «Локомотиве»), впрочем, если «багаж Карреры» реально существует, Божович может протянуть на нем минимум до конца сезона.

Кажется, что сейчас «Спартаку» нужен скорее не тренер, а человек, который сможет прийти и разрядить обстановку. Отличное чувство юмора и не самые жесткие тренировочные занятия Миодрага — то, что нужно красно-белой команде, уставшей от скандалов и недопонимания с нынешним рулевым.

При этом на игровом базисе Массимо черногорец сможет построить неплохую игру в атаке — с этим у него были проблемы разве что в «Локомотиве», да и то, потому что там было просто некому забивать. В «Спартаке» же у него в распоряжении окажутся Луис Адриано, Софьян Ханни, Александр Ташаев и Педро Роша, каждому из которых хочется доказать, что нынешний главный тренер неправильно их использует.

«Чтобы болельщики порадовались». Андрей Тихонов

Федун уже использовал вариант с легендами на скамейке. Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Дмитрий Ананко продержались недолго. И вот сейчас на горизонте замаячил Андрей Тихонов, у которого все очень сложно в Самаре. Если сегодня «Крылья» проиграют дома «Краснодару», с очень большой долей вероятности его уволят. Вряд ли это смутит Федуна. Аленичева он брал из тульского «Арсенала», который тот триумфально опустил в ФНЛ.

Вариант с Тихоновым хорош в основном тем, что этого тренера со стопроцентной вероятностью поддержат болельщики. И, скорее всего, их гнев от увольнения Карреры, закрывшего сайт «Спартак» без трофеев, будет не столь испепеляющим.

Что касается тренерских качеств Андрея Валерьевича, то к ним есть вопросы даже у самарских любителей футбола. «Крыльям» не хватает вменяемой игровой идеи, складывается впечатление, что тренерский штаб во главе с Андреем Валерьевичем до сих пор не может понять, как играть в премьер-лиге. В «Енисее» Тихонову было гораздо проще, от него ничего не требовали и безгранично доверяли. Там ему удалось построить отличный коллектив, но по игре тоже было достаточно вопросов.

Сможет ли Тихонов что-то сделать в этом «Спартаке»? Большой вопрос. Но если он придет, хотя бы болельщики порадуются.

«Как в старой сказке». Антонио Конте

Очень часто бывает так, что в случае каких-то экстренных решений, клубы обращаются к старым связям и наработанным контактам. «Спартак» уже вел переговоры с Конте два года назад, но тогда итальянец логичным образом предпочел «Челси».

После того как в Лондоне с трудом избавились от итальянца, у «Спартака» вновь появились шансы. И теперь пригласить Конте стало гораздо проще. Методы работы тренера, который восстановил против себя большую часть состава «Челси» после чемпионского сезона, отпугивают владельцев европейских топ-клубов. Так перед Антонио замаячила перспектива отправиться в Китай.

Но зачем ехать туда, если появится вариант в России — с клубом, который еще можно сделать чемпионом, да еще и пошуметь в Лиге Европы? А еще там трудится его старый-добрый соратник по «Ювентусу», который, может быть, даже согласится подвинуться и вновь стать помощником.

Но звучит это слишком хорошо, чтобы оказаться правдой.

«А что? А вдруг». Виктор Булатов

Булатов играл в «Спартаке» в чемпионские сезоны, но полноценной легендой не считается. Он сменил много команд как игрок и как тренер, и сказать что-то конкретное о его способностях очень тяжело. Булатов вроде бы нигде не проваливался, но ни тульский «Арсенал», ни «Торпедо» под его руководством никого не рвали.