Тимощук выбрал Месси, Быстров сыграл за ветеранов «Смены». В Петербурге отметили юбилей Академии «Зенита»
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В 1968 году в Ленинграде начала работу зенитовская футбольная школа. Полвека спустя на празднике в честь 50-летия Академии
— Начали искать место для школы. Случайно поехали на улицу Бутлерова, здесь Лобановский играл с «Зенитом», — отметил Бесов. — Дошли через болота, подумал — вот какое хорошее место! И доложил об этом в Горисполком. Вскоре начали строить школу, за два года много сделали, но потом в Москве началась Спартакиада и процесс приостановился. Достроили только через два года. Наша школа стала хорошим начинанием для того, чтобы в Ленинграде
Бесов — легенда
Бывшие футболисты привлекали особенное внимание собравшихся на празднике молодых игроков. Время от времени по рядам проносился шепот: «Смотри, смотри — Тимощук! О, ты видел, там Семак! — Где? Где Семак?» Зенитовская молодежь крутила головами и высматривала кумиров.
Часть тренерского штаба
— Анатолий, а кто ваш любимый игрок?
— Это провокация! Я уже давно не играю. Вот у тебя кто любимый?
— Дриусси.
— Отличный выбор!
Наконец самый смелый мальчонка поднялся со своего места, деловито прошел мимо Симутенкова с Бирюковым и серьезно обратился к Тимощуку:
— Анатолий, а кто вам нравится больше — Роналду или Месси?
— Месси. А тебе?
— И мне Месси.
И довольный полученным ответом молодой футболист вернулся к своим.
Наконец, утих детский шепот и началась праздничная церемония. Председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер во вступительном слове отметил огромный вклад сотрудников Академии в советский и российский футбол.
— Сегодня знаменательная дата — 50 лет со дня основания школы «Смены». Ее основатель — Дмитрий Николаевич Бесов, невероятный энтузиаст, — сказал Миллер. — Уважаемые ветераны, спасибо за ваш вклад в развитие городского футбола и низкий вам поклон! Школа воспитала более тысячи профессиональных игроков, много звезд советского и российского футбола. Игроков, которые в 1984 году выиграли для Ленинграда звание чемпиона страны. Которые выиграли с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА. Которые в 2008 году добрались со сборной России до полуфинала чемпионата Европы.
Сегодня «Зенит» является самым титулованным клубом России. Все это заслуга тренерского штаба, который работает в Академии. Почти две трети тренеров — воспитанники Академии и бывшие игроки «Зенита». Благодаря этому сохраняется преемственность. У Академии есть 17 филиалов в городе и других субъектах страны. Желаю воспитывать новых чемпионов, чтобы ими гордились
«СЭ» удалось поговорить с новым спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, который рассказал о своих впечатлениях от Академии
— У «Зенита» действительно потрясающая Академия, я очень горжусь ей, — сказал Рибалта. — Это уровень серьезных европейских клубов. Таких, которые могут позволить себе содержать действительно большие футбольные школы, а я видел их много по всему миру. Мы концентрируемся на развитии молодых игроков, так что важно иметь очень хорошие условия для их подготовки. Я работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед» — конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню Академия «Зенита» ничем не уступает школам этих клубов.
Программу праздника завершал футбольный матч — два тайма по 15 минут — между ветеранами школы «Смена» и тренерами Академии. Синюю зенитовскую форму в числе прочих ветеранов надели Дмитрий Радченко, Константин Лобов и Владимир Быстров.
Впрочем, как и остальные ветераны — команда тренеров была увереннее и напористее, забив единственный гол в первом тайме и доведя встречу до победы.