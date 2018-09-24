Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Дублем отметился нападающий «Краснодара» Ари (69-я, 71-я минуты), еще один гол на счету Магомеда-Шапи Сулейманова (81). Для команды эта победа стала третьей подряд в чемпионате страны.
В турнирной таблице «Краснодар» вышел на второе место, набрав 16 очков и шесть баллов проигрывая лидеру чемпионата — санкт-петербургскому «Зениту». «Крылья Советов» с семью очками идут 13-ми.
В следующем туре «Краснодар» 30 сентября примет московское «Динамо», «Крылья Советов» 1 октября в гостях сыграют с казанским «Рубином». Также на этой неделе обеим командам предстоит провести выездные матчи 1/16 финала Олимп — Кубка России. «Краснодар» сыграет с курским «Авангардом», «Крылья Советов» — с «Тамбовом», обе встречи пройдут 27 сентября.