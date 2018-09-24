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20:42 (мск), источник: ТАСС

Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Крылья Советов» в матче чемпионата России

ТАСС, 24 сентября. «Краснодар» одержал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0 в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

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Дублем отметился нападающий «Краснодара» Ари (69-я, 71-я минуты), еще один гол на счету Магомеда-Шапи Сулейманова (81). Для команды эта победа стала третьей подряд в чемпионате страны.

В турнирной таблице «Краснодар» вышел на второе место, набрав 16 очков и шесть баллов проигрывая лидеру чемпионата — санкт-петербургскому «Зениту». «Крылья Советов» с семью очками идут 13-ми.

В следующем туре «Краснодар» 30 сентября примет московское «Динамо», «Крылья Советов» 1 октября в гостях сыграют с казанским «Рубином». Также на этой неделе обеим командам предстоит провести выездные матчи 1/16 финала Олимп — Кубка России. «Краснодар» сыграет с курским «Авангардом», «Крылья Советов» — с «Тамбовом», обе встречи пройдут 27 сентября.

Крылья Советов 0:3
Первый тайм: 0:0
Краснодар
24.09.2018, 18:30 основной раунд: 8-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Мурад Мусаев
Голы
9 Арикленес да Силва Ари 69′
9 Арикленес да Силва Ари (В. Классон) 71′
93 Магомед-Шапи Сулейманов (П. Мамаев) 81′
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Никита Чичерин 44
Георгий Зотов 15
Мирал Самарджич 5
Жозе Феррейра Надсон 6
32′ Срджан Мияйлович 20
36′ Денис Ткачук 31
Евгений Башкиров 4
Паул Антон 28
30′ 77′ Агустин Рохель 18
Йоан Молло 89
66′ Максим Канунников 99
Сергей Корниленко 8
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич 24′
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский 10′
9 Арикленес да Силва Ари
77 Шарль Каборе
89 Дмитрий Стоцкий 65′
6 Кристиан Рамирес
7 Вандерсон Масиэл 75′
93 Магомед-Шапи Сулейманов
20 Кристиан Куэва 65′
17 Павел Мамаев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 6
3 Угловые 8
8 Фолы 8
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
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