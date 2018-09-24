Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Дублем отметился нападающий «Краснодара» Ари (69-я, 71-я минуты), еще один гол на счету Магомеда-Шапи Сулейманова (81). Для команды эта победа стала третьей подряд в чемпионате страны.

В турнирной таблице «Краснодар» вышел на второе место, набрав 16 очков и шесть баллов проигрывая лидеру чемпионата — санкт-петербургскому «Зениту». «Крылья Советов» с семью очками идут 13-ми.