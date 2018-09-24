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21:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов» после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3 в матче восьмого тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

В предыдущем туре самарцы проиграли в гостях «Арсеналу» со счетом 0:4.

«У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период. Когда я говорил, что новички нам нужны сейчас, и их нужно ставить, игроки приходили только, когда начался сезон. Теперь они выпадают группами. Сегодня первый раз играл Рохель, полтора месяца не играл Надсон. Да, сегодня мы терпели, ребята старались. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты», — цитирует пресс-служба «Крыльев Советов» слова Тихонова.

После матча пятого тура чемпионата России с «Енисеем» (0:1) Тихонов раскритиковал работу арбитра Михала Вилкова.

Крылья Советов 0:3
Первый тайм: 0:0
Краснодар
24.09.2018, 18:30 Зрители: 17198 основной раунд: 8-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Мурад Мусаев
Голы
9 Арикленес да Силва Ари 69′
9 Арикленес да Силва Ари (В. Классон) 71′
93 Магомед-Шапи Сулейманов (П. Мамаев) 81′
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Никита Чичерин 44
Георгий Зотов 15
Мирал Самарджич 5
Жозе Феррейра Надсон 6
32′ Срджан Мияйлович 20
36′ Денис Ткачук 31
Евгений Башкиров 4
Паул Антон 28
30′ 77′ Агустин Рохель 18
Йоан Молло 89
66′ Максим Канунников 99
Сергей Корниленко 8
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич 24′
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский 10′
9 Арикленес да Силва Ари
77 Шарль Каборе
89 Дмитрий Стоцкий 65′
6 Кристиан Рамирес
7 Вандерсон Масиэл 75′
93 Магомед-Шапи Сулейманов
20 Кристиан Куэва 65′
17 Павел Мамаев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 6
3 Угловые 8
8 Фолы 8
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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