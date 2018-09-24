Два шедевра от Ари и гол-красавец Сулейманова. «Краснодар» разгромил Самару
«Краснодар» выиграл четвертый матч подряд.
«Краснодар» выиграл четвертый матч подряд.
Отработавший несколько лет в «Краснодаре» Андрей Тихонов второй тур подряд пересекся с «быками», но ему сейчас точно не до ностальгических воспоминаний. В прошлом туре принявший летом «Арсенал» Олег Кононов устроил своему бывшему помощнику разгром (4:0), и теперь тренерскому штабу самарцев нужно было попытаться найти рецепты противодействия набравшей ход краснодарской команде. Среди прочего требовалось просчитать сразу несколько вариантов состава, который при игре на два фронта активно ротирует Мурад Мусаев.
Отбывший дисквалификацию Ари, правда, уже сыграл в Лиге Европы с «Акхисаром», и в связи с болезнью Игнатьева альтернативы ему не было. Вместе с тем в обороне гостей снова появился Петров, что привело к смене фланга Стоцким, а в центре поля вместо Мамаева дебютировал в основе перуанец Куэва. В свою очередь тульское фиаско, а также травмы Бурлака и Денисова обернулись четырьмя перестановками в составе «Крыльев». Особого внимания заслуживали два момента — дебют уругвайца Рохеля и первый после травмы выход на поле не игравшего с начала августа Надсона.
Акцент на перекроенную оборону волжан понятен, ведь противостоять ей пришлось одной из самых сыгранных и творческих атакующих линий чемпионата. И действительно, как защитники, так и вышедший на поле с капитанской повязкой Рыжиков с первых минут получили серьезную нагрузку. При этом относительно опасно по ходу стартового отрезка смотрелся только удар Вандерсона Масиэла, и больше своего вратаря заставил понервничать рисковавший сделать неприятную срезку Самарджич, однако мяч от его ноги все же полетел над перекладиной.
«Крылья» в ответ предложили быстрый выход из обороны в атаку. Скорее всего, именно с прицелом на контрвыпады на острие действовал мобильный Канунников, а не
Однако постепенно «Краснодар» к ходам соперника приноровился. Все чаще мячи перехватывались в центре поля, но так как в начальной стадии атаки самарцы оставляли на своей половине достаточно много игроков, им удавалось перестраиваться и перекрывать пути в штрафную. А преимущество волжан в росте сводило на нет все попытки доставить мяч к воротам верхом.
К фирменным перепасовкам «быков» «Крылья» также были готовы, хотя пара подключений Петрова позволяла создать численное преимущество на правом фланге. Соответственно южанам приходилось чаще атаковать с дальней дистанции. В конце первого и в начале второго тайма совсем
Рыжикову оставалось только развести руками, проводив взглядом влетевший под перекладину мяч, а вскоре это произошло еще раз. Поймавший кураж Ари для начала зацепился за вынос в исполнении Крицюка, после чего Мамаев задал ритм позиционной атаке с участием доброй половины состава. Предпоследний штрих на совершенную картину нанес Классон, тонким пасом пустивший мяч за спину Надсону, а до шедевра полотно довел обводящий удар Ари, за которым снова не успел Самарджич.
«Крылья» пошли
|Крылья Советов
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0:3
Первый тайм: 0:0
|Краснодар
|Андрей Тихонов
|Мурад Мусаев
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|8
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)