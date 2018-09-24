Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов0
Краснодар3
Футбол. Кубок России
25.09
Динамо Брл
Оренбург
Футбол. Кубок России
25.09
Нефтехимик
Урал
Футбол. Зарубежный
25.09
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
25.09
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
25.09
Нант
Ницца
Все события
Фоторепортажи
7Джошуа нокаутировал Поветкина
7«Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы
22:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Два шедевра от Ари и гол-красавец Сулейманова. «Краснодар» разгромил Самару

«Краснодар» выиграл четвертый матч подряд.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Премьера Куэвы и Рохеля

Отработавший несколько лет в «Краснодаре» Андрей Тихонов второй тур подряд пересекся с «быками», но ему сейчас точно не до ностальгических воспоминаний. В прошлом туре принявший летом «Арсенал» Олег Кононов устроил своему бывшему помощнику разгром (4:0), и теперь тренерскому штабу самарцев нужно было попытаться найти рецепты противодействия набравшей ход краснодарской команде. Среди прочего требовалось просчитать сразу несколько вариантов состава, который при игре на два фронта активно ротирует Мурад Мусаев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отбывший дисквалификацию Ари, правда, уже сыграл в Лиге Европы с «Акхисаром», и в связи с болезнью Игнатьева альтернативы ему не было. Вместе с тем в обороне гостей снова появился Петров, что привело к смене фланга Стоцким, а в центре поля вместо Мамаева дебютировал в основе перуанец Куэва. В свою очередь тульское фиаско, а также травмы Бурлака и Денисова обернулись четырьмя перестановками в составе «Крыльев». Особого внимания заслуживали два момента — дебют уругвайца Рохеля и первый после травмы выход на поле не игравшего с начала августа Надсона.

Тайм по сценарию Тихонова

Акцент на перекроенную оборону волжан понятен, ведь противостоять ей пришлось одной из самых сыгранных и творческих атакующих линий чемпионата. И действительно, как защитники, так и вышедший на поле с капитанской повязкой Рыжиков с первых минут получили серьезную нагрузку. При этом относительно опасно по ходу стартового отрезка смотрелся только удар Вандерсона Масиэла, и больше своего вратаря заставил понервничать рисковавший сделать неприятную срезку Самарджич, однако мяч от его ноги все же полетел над перекладиной.

«Крылья» в ответ предложили быстрый выход из обороны в атаку. Скорее всего, именно с прицелом на контрвыпады на острие действовал мобильный Канунников, а не кто-то из пары гренадеров Соболев — Корниленко. Как результат — предупреждения, полученные вынужденными нарушать правила Газинским и Спаичем. Не до скуки было и Крицюку, в броске вытянувшему из угла дальний удар Антона. А ближе к перерыву Башкиров вырезал передачу в штрафную, и Каборе в последний момент сумел выбить мяч из-под ног находившегося в убойной позиции Канунникова.

Однако постепенно «Краснодар» к ходам соперника приноровился. Все чаще мячи перехватывались в центре поля, но так как в начальной стадии атаки самарцы оставляли на своей половине достаточно много игроков, им удавалось перестраиваться и перекрывать пути в штрафную. А преимущество волжан в росте сводило на нет все попытки доставить мяч к воротам верхом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мамаев в роли джокера

К фирменным перепасовкам «быков» «Крылья» также были готовы, хотя пара подключений Петрова позволяла создать численное преимущество на правом фланге. Соответственно южанам приходилось чаще атаковать с дальней дистанции. В конце первого и в начале второго тайма совсем чуть-чуть не хватило точности Классону. Однако этого было недостаточно, и в ход пошли замены. Мусаев сделал их сразу две, бросив в бой Рамиреса и Мамаева, что принесло мгновенный результат. Российский полузащитник попытался исполнить передачу пяткой, Самарджич не успел за Ари, завалив форварда у линии штрафной, и сам пострадавший изящно перебросил «стенку».

Рыжикову оставалось только развести руками, проводив взглядом влетевший под перекладину мяч, а вскоре это произошло еще раз. Поймавший кураж Ари для начала зацепился за вынос в исполнении Крицюка, после чего Мамаев задал ритм позиционной атаке с участием доброй половины состава. Предпоследний штрих на совершенную картину нанес Классон, тонким пасом пустивший мяч за спину Надсону, а до шедевра полотно довел обводящий удар Ари, за которым снова не успел Самарджич.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Крылья» пошли ва-банк, Корниленко с Молло обострили игру, однако появившийся у соперника простор сыграл против хозяев. Эстафету у Ари принял Сулейманов, классно пробивший из-за пределов штрафной после того, как его нашел очередной безупречной передачей Мамаев. «Быки» сейчас хороши, а Самара пребывает в шоке. 0:7 по сумме двух матчей — признак серьезных проблем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Крылья Советов 0:3
Первый тайм: 0:0
Краснодар
24.09.2018, 18:30 Зрители: 17198 основной раунд: 8-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Мурад Мусаев
Голы
9 Арикленес да Силва Ари 69′
9 Арикленес да Силва Ари (В. Классон) 71′
93 Магомед-Шапи Сулейманов (П. Мамаев) 81′
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Никита Чичерин 44
Георгий Зотов 15
Мирал Самарджич 5
Жозе Феррейра Надсон 6
32′ Срджан Мияйлович 20
36′ Денис Ткачук 31
Евгений Башкиров 4
Паул Антон 28
30′ 77′ Агустин Рохель 18
Йоан Молло 89
66′ Максим Канунников 99
Сергей Корниленко 8
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич 24′
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский 10′
9 Арикленес да Силва Ари
77 Шарль Каборе
89 Дмитрий Стоцкий 65′
6 Кристиан Рамирес
7 Вандерсон Масиэл 75′
93 Магомед-Шапи Сулейманов
20 Кристиан Куэва 65′
17 Павел Мамаев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 6
3 Угловые 8
8 Фолы 8
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Каррера жестко высказался о Глушакове и Ещенко
Владимир Быстров прокомментировал скандальное видео
Лука Модрич признан игроком года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
Нурмагомедов: Я — Флойд Мейвезер в мире MMA
Что не так с новыми программами Евгении Медведевой (видео)
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь