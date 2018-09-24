«Я так решил». Почему Каррера имеет право говорить так о Глушакове

Источник: Спорт-Экспресс

На пресс-конференции после дерби с ЦСКА коллега по «СЭ» Александр Рогулев спросил Массимо Карреру, вернутся ли в ближайшее время к работе с основой отстраненные после матча с «Ахматом» хавбек Глушаков и защитник Ещенко.

— На данный момент нет, — последовал ответ.

— Почему?

— Потому что я так решил.

— Матч дубля с их участием с ЦСКА смотрели?

— Нет, у нас была тренировка.

Этот диалог вызвал широкий резонанс среди болельщиков «Спартака». Причем многие стали «пихать» итальянцу в стиле «ты кто такой, чтобы делать столь безапелляционные заявления».

Успокойтесь, граждане! Тем, кто забыл напомню: Каррера — все еще главный тренер «Спартака». Ключевое слово — «главный». Значит, тот, кто имеет полное право как на любые решения внутри команды (не путать с клубом), так и на какие угодно комментарии по этому поводу. И тот, кто отвечает за результат.

Что криминального произнес Массимо? Ровным счетом ничего. Так ли он не прав в ситуации с отстранением? Давайте вынесем за скобки морально-этический аспект с лайками и просто посмотрим на голую статистику ветеранов.

Как видно из приведенных выше данных, Глушаков сейчас уступает самому себе прошлогоднему в четырех из пяти ключевых компонентах игры центрального хавбека. Ещенко проигрывает основному конкуренту Рассказову в двух из трех.

Получается, что у Карреры имелись все основания для оргвыводов и без истории с лайками. Итальянец их и сделал: оба перестали быть железными футболистами старта еще до скандала вокруг поста актера Назарова.

«Спартак» с начала сезона провел 11 официальных встреч (8 в РПЛ, 2 в отборочном турнире Лиги чемпионов и 1 — в Лиге Европы). Глушаков до ссылки в дубль появлялся на поле в восьми, причем четыре раза его меняли во втором тайме, а еще в одном случае он сам вышел на замену — как раз против «Ахмата».

Ещенко летом провел от звонка до пять игр, но после выезда в Краснодар 18 августа почти месяц оставался в запасе. Пауза прервалась все в том же матче с грозненцами 16 сентября, когда Андрей за 17 минут до финального свистка заменил Рассказова. Итого — шесть выступлений за первую команду красно-белых.

Не случись ситуация с лайками, и Глушаков, и Ещенко, наверное, продолжили бы тренироваться с основой. Но играли бы? Очень большой вопрос.

Правда, с защитником все просто. Андрей никогда не лез в бутылку, честно выполнял свою работу настолько, насколько позволяют талант и здоровье, не ходил по высоким клубным кабинетам. К тому же это один из самых низкооплачиваемых футболистов красно-белых образца сезона-2017/18 — около 1 миллиона евро в год, его контракт был переподписан на один сезон и действует до июня 2019-го. Иными словами, даже если Ещенко не вернут (хотя почему-то кажется, что здесь Каррера рано или поздно сменит гнев на милость), то после окончания чемпионата он станет свободным агентом и спокойно разойдется со «Спартаком».

С Глушаковым не просто сложнее, а сложнее в кубе. Сразу после завершения прошлого сезона Массимо просил выставить полузащитника (как и Дмитрия Комбарова) на трансфер. Тогда, в мае, спартаковское руководство решило иначе — Каррере дали указание работать с ним. Он и работал, но при первой же возможности убрал экс-капитана в дубль. А возвращать его, по моей информации, не собирается ни завтра, ни через месяц, ни после Нового года — никогда, пока сам трудится в «Спартаке».

При этом договор Глушакова с клубом действует до августа 2020 года, зарплата Дениса составляет около 2,5 миллионов евро в год. Сравните с окладом того же Ещенко — и почувствуйте разницу. Такой человек в молодежном составе — чистой воды благотворительность. И это большая проблема для клуба. Но не для Карреры. Ведь не итальянец год назад перезаключал соглашение с Глушаковым на столь шикарных для футболиста, находящегося на пороге 30-летия, условиях.

Зимой (или даже раньше) с Денисом станут что-то решать. Либо разрывать контракт по ободному согласию сторон — если оно будет достигнуто. Либо отдавать в аренду — например, в «Ростов». Либо продавать.