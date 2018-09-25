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14:36 (мск), источник: ТАСС

Егоров: Арбитры отработали в ключевых матчах восьмого тура РПЛ без серьезных ошибок

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Судейство в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло без серьезных ошибок арбитров. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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В воскресенье в двух центральных матчах тура сыграли петербургский «Зенит» и «Локомотив» (5:3), а также ЦСКА и «Спартак» (1:1). В первом матче главным арбитром был Роман Галимов, в московском дерби матч обслуживал Сергей Карасев.

«Арбитры центральных матчей между “Зенитом” и “Локомотивом”, а также в дерби ЦСКА и “Спартак” отработали без серьезных ошибок. Если мы будем говорить, что все очень хорошо, то в скором времени все может стать очень плохо, да, были нюансы, но это наша внутренняя кухня. Мы постоянно работаем и двигаемся вперед», — сказал Егоров.

Также Егоров прокомментировал эпизод в конце матча с неназначенным в сторону ворот ЦСКА штрафным ударом. «[Футболисты «Спартака"] Фернандо и Луис Адриано на протяжении всего матча много падали. Я не стал придираться к Сергею Карасеву сразу после игры, так как, вероятно, он не видел всех деталей. У штрафной был контакт, да, это штрафной из убойной зоны, но это такая ситуация, когда всегда можно понять арбитра», — отметил Егоров.

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