Егоров: Арбитры отработали в ключевых матчах восьмого тура РПЛ без серьезных ошибок

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В воскресенье в двух центральных матчах тура сыграли петербургский «Зенит» и «Локомотив» (5:3), а также ЦСКА и «Спартак» (1:1). В первом матче главным арбитром был Роман Галимов, в московском дерби матч обслуживал Сергей Карасев.

«Арбитры центральных матчей между “Зенитом” и “Локомотивом”, а также в дерби ЦСКА и “Спартак” отработали без серьезных ошибок. Если мы будем говорить, что все очень хорошо, то в скором времени все может стать очень плохо, да, были нюансы, но это наша внутренняя кухня. Мы постоянно работаем и двигаемся вперед», — сказал Егоров.