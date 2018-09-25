Количество задержанных по итогам матча ЦСКА — «Спартак» составило 50 человек
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Количество задержанных по итогам матча восьмого тура Российской
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Количество задержанных по итогам матча восьмого тура Российской
В воскресенье ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счетом 1:1.
После матча болельщиков «Спартака» длительное время не выпускали со стадиона «ВЭБ-Арена».
«Длительное нахождение болельщиков на стадионе после матча ЦСКА — «Спартак» связано с необходимостью задержания лиц, которые совершали правонарушения, а также исключением возможности столкновений между фанатами. Известно, что фанаты [ЦСКА и «Спартака"] не питают любви друг к другу, поэтому ждали, когда болельщики одной команды полностью зайдут в метро, чтобы выпустить других. По итогам данного матча было задержано 50 человек, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях», — сказал Мейтин.
«Было много разговоров про женщин и детей [на фанатских секторах], но на такие матчи лучше ходить на центральные трибуны. Нужно понимать, что требуется определенное время для того, чтобы установить всех причастных к беспорядкам с помощью камер видеонаблюдения», — добавил Мейтин.
На вопрос о том, почему нельзя было разделить потоки болельщиков по разным станциям метро и МЦК, Мейтин ответил, что «данный вопрос лучше задать полиции».