Замечания РФС к домашнему стадиону ФК «Енисей» пока остаются в силе
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замечания комиссии Российского футбольного союза (РФС) к домашнему стадиону футбольного клуба «Енисей» (Красноярск) устранены не полностью. Об этом на
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замечания комиссии Российского футбольного союза (РФС) к домашнему стадиону футбольного клуба «Енисей» (Красноярск) устранены не полностью. Об этом на
В субботу «Енисей» проиграл екатеринбургскому «Уралу» (1:2) в матче восьмого тура чемпионата России.
Для «Енисея» этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в РПЛ. Центральный стадион был допущен к проведению матчей РПЛ в виде исключения, на «Енисей» была возложена обязанность по устранению замечаний для получения сертификата первой категории к матчу 10-го тура со «Спартаком», который состоится 7 октября.
«Матч против «Урала» прошел в тестовом режиме, по нему у нас вопросов не возникло. Замечания, которые были у комиссии РФС, пока остаются в силе и устранены не полностью. У клуба есть время, чтобы исправить ситуацию к домашнему матчу против московского «Спартака», — сказал Пышкин.
В восьми матчах «Енисей» набрал пять очков, команда занимает 16-е место.