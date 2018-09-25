Замечания РФС к домашнему стадиону ФК «Енисей» пока остаются в силе

Для «Енисея» этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в РПЛ. Центральный стадион был допущен к проведению матчей РПЛ в виде исключения, на «Енисей» была возложена обязанность по устранению замечаний для получения сертификата первой категории к матчу 10-го тура со «Спартаком», который состоится 7 октября.

«Матч против «Урала» прошел в тестовом режиме, по нему у нас вопросов не возникло. Замечания, которые были у комиссии РФС, пока остаются в силе и устранены не полностью. У клуба есть время, чтобы исправить ситуацию к домашнему матчу против московского «Спартака», — сказал Пышкин.