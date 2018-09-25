В топе бомбардиров РПЛ — только россияне: когда такое было?!
У Дзюбы, Смолова и Кокорина появились молодые конкуренты.
У Дзюбы, Смолова и Кокорина появились молодые конкуренты.
Трети первого «постмундиального» чемпионата России не прошло, а одна тенденция уже обозначилась. Вы в список лучших снайперов лиги давно заглядывали? Ну так полюбопытствуйте — там же сплошь нашенские фамилии: Чалов, Ерохин, Дзюба, Ионов, Сулейманов, Шатов…
Для Станислава Черчесова и сотен менее статусных отечественных тренеров нет сегодня таблицы отраднее. Она доказывает, что с уходом на покой Веретенникова, Кержакова, Павлюченко, Тихонова бомбардиры на Руси не выродились, не перевелись как класс. Последние годы по этому поводу возникали серьёзные опасения, и не сказать — беспочвенные.
Кто у нас в последние годы составлял серьёзную конкуренцию импортным стрельцам? Дзюба да Смолов. Периодически к ним подтягивался Кокорин, но всерьёз на «золотую бутсу» ни разу не претендовал. Десятка мячей за сезон для этого даже в нашем, не самом открытом в мире чемпионате, маловато будет, а этот предел Александр ещё ни разу не преодолел. То травмы мешали, то невезение, то ещё
С тех пор как российские клубы стали себе позволять качественных легионеров, а не проходимцев без
Бомбардирский топ сезона-2014/15 и вовсе выглядел издевательски по отношению к доморощенным голеадорам: Халк, Рондон, Ерёменко, Промес, Натхо. На пятёрку лидеров — ни одного местного. На десятку — всего две русские фамилии: Портнягин (6-е место), Ионов (10-е).
В следующем чемпионате благодаря прогрессу Смолова и Дзюбы, всплеску Луценко и Маркова пропорция свои/чужие в рейтинге приняла более оптимистичный для «отечественного производителя» вид — 4 к 6. Более того, российский футболист впервые с 2007 года выиграл гонку. На следующий год Фёдор с Артёмом застолбили уже два первых места списка, но далее в таблице шёл сплошной интернационал — голландец, албанец, белорус, три бразильца. Тот факт, что русским бомбардиром № 3 стал Глушаков, лишний раз подчеркнул дефицит в стране классных нападающих.
В сезоне-2017/18 иностранцы отыграли подутраченные позиции: Промес с третьей попытки
На фоне прошлых лет нынешняя верхушка бомбардирской классификации выглядит необычно минимум по двум причинам: а) присутствие молодых российских нападающих, б) отсутствие Смолова с Кокориным. С двумя последними всё
Проще всего списать изменение бомбардирской иерархии оттоком из страны высококвалифицированных иностранцев. Тем более что он действительно имеет место быть. Как только российская экономика под гнётом санкций попала в зону непрекращающейся турбулентности, платёжеспособность клубов автоматически снизилась, а вместе с нею упала привлекательность РПЛ в глазах легионеров. Матёрых иностранных «снайперюг» в чемпионате практически не осталось.
Добавьте сюда Мусу, Вандерсона, Жонатаса, Кураньи — и поймёте, насколько серьёзные потери за
Глупо делать вид, что массовый исход классных иностранцев совсем не повлиял на общий уровень чемпионата. Он выровнялся, но в большей степени за счёт усреднения класса ведущих команд, чем бешеного роста отстающих. Тем не менее ниже плинтуса не упал. У «Спартака» и поныне на месте Зе Луиш и Адриано, у «Локо» — Фарфан и Эдер, у «Зенита» — Дриусси, у «Рубина» Азмун — не последние люди в профессии, правда? А в лидерах — Чалов. А меньше всех времени на гол — 23 минуты (!) — тратит 18-летний Сулейманов.
Перманентный финансовый кризис на самом деле оказал неоценимую услугу российскому футболу — заставил тренеров пристальнее вглядываться в скрытые резервы, а директоров — бережливее распоряжаться ресурсами, в том числе людскими. Где своим доверяют — они играют и растут, где нет — хиреют на лавке.
Всех их, передовиков нынешнего бомбардирского спора, объединяет одно: они не понаслышке знают, что такое дефицит доверия. Ионов регулярно сидел в запасе «Зенита» и ЦСКА. Дзюбу с Шатовым Манчини с глаз долой убрал. Ерохин вообще окольными путями добирался до признания, через Молдавию. Чалов после резкого взлёта перенёс жёсткую посадку — на лавку. Из всей этой компании лишь юный Сулейманов места в стартовом составе не терял. Но он его просто не обретал ещё.
У каждого из них своя мотивация «рвать и метать», а их совокупность сулит нам увлекательный «междусобойчик». Сборная России от проигрыша легионеров только выиграет.
Кстати.
За 43 матча в РПЛ Фёдор Чалов забил 18 голов. У Александра Кержакова за аналогичное количество игр было 19 забитых мячей, у Артёма Дзюбы и Александра Кокорина — по 4, у Фёдора Смолова — 3.