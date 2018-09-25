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19:36 (мск), источник: Sport24

«Спартак» и «Енисей» внезапно решили обменяться матчами. Болельщики в шоке!

До первой игры — 2 недели.

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Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 10, 7.10.2018, 11:30
Енисей
-Спартак-

Что случилось?

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что «Спартак» и «Енисей» могут обменяться кругами домашних матчей из-за проблем со стадионом в Красноярске. В таком случае матч 7 октября пройдет в Москве.

«Обмен кругами между “Енисеем” и Спартаком» не исключен. Мы ждем, что скажет нам «Енисей», как они оценивают свои силы. Потом уже будем решать — переносить или нет, — передает слова Пышкина корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.

В чем проблема?

Дебютный сезон в РПЛ «Енисей» начал в Тюмени. Стадион в Красноярске находился на реконструкции перед Универсиадой-2019, и вернуться на него команда смогла лишь в восьмом туре.

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«Спартак» должен приехать в Красноярск 7 октября, но теперь оказалось, что этого может не случиться. Самое неприятное: примерно тысяча болельщиков красно-белых имеет несдаваемые авиабилеты и брони в отелях.

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Планируется ли компенсировать их потери, нигде не сообщается. Более того, директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил: болельщики «Спартака» брали билеты «на свой страх и риск».

Как это прокомментировали в премьер-лиге?

«Готовы прояснить ситуацию: стадиону в Красноярске решением комиссии РФС по сертификации стадионов была присвоена 2-я категория, и в виде исключения было разрешено провести матч 8-го тура как тестовый для выявления и устранения недостатков к 10-му туру.

Премьер-Лига просит болельщиков ориентироваться по датам, месту и времени проведения матча на сайт Лиги, где своевременно сообщается вся необходимая информация, — гласит сообщение пресс-службы РПЛ в твиттере.

Что говорят в «Спартаке»?

Сотрудник пресс-службы Филипп Папенков опубликовал в твиттере следующее сообщение:

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При этом первоначальная версия твита дополнялась предложением: «А уже купленные фанатами авиабилеты — это, простите, частные проблемы!».

Мнение Василия Уткина:

— «Спартак» и «Енисей» решили поменяться матчами. Стандартная практика. Бывает. Фокус только в том, что первый матч должен был состояться в Тюмени (или Красноярске, да хоть где) уже через 2 недели. Меньше — 7 октября. Таким образом, все учтено, кроме одного. Резона болельщиков. Спартаковские ведь уже бронировали билеты и отели на выезд. И это спокойно, очень точно и без эмоций указывает на то, какое место занимают болельщики в картине футбольного устройства России. Никого не волнует. Ничего. Вообще. Это погрешность.

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