«Спартак» и «Енисей» внезапно решили обменяться матчами. Болельщики в шоке!
До первой игры — 2 недели.
До первой игры — 2 недели.
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что «Спартак» и «Енисей» могут обменяться кругами домашних матчей
«Обмен кругами между “Енисеем” и Спартаком» не исключен. Мы ждем, что скажет нам «Енисей», как они оценивают свои силы. Потом уже будем решать — переносить или нет, — передает слова Пышкина корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
Дебютный сезон в РПЛ «Енисей» начал в Тюмени. Стадион в Красноярске находился на реконструкции перед Универсиадой-2019, и вернуться на него команда смогла лишь в восьмом туре.
«Спартак» должен приехать в Красноярск 7 октября, но теперь оказалось, что этого может не случиться. Самое неприятное: примерно тысяча болельщиков
Планируется ли компенсировать их потери, нигде не сообщается. Более того, директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил: болельщики «Спартака» брали билеты «на свой страх и риск».
«Готовы прояснить ситуацию: стадиону в Красноярске решением комиссии РФС по сертификации стадионов была присвоена 2-я категория, и в виде исключения было разрешено провести матч 8-го тура как тестовый для выявления и устранения недостатков к 10-му туру.
Сотрудник
При этом первоначальная версия твита дополнялась предложением: «А уже купленные фанатами авиабилеты — это, простите, частные проблемы!».
— «Спартак» и «Енисей» решили поменяться матчами. Стандартная практика. Бывает. Фокус только в том, что первый матч должен был состояться в Тюмени (или Красноярске, да хоть где) уже через 2 недели. Меньше — 7 октября. Таким образом, все учтено, кроме одного. Резона болельщиков. Спартаковские ведь уже бронировали билеты и отели на выезд. И это спокойно, очень точно и без эмоций указывает на то, какое место занимают болельщики в картине футбольного устройства России. Никого не волнует. Ничего. Вообще. Это погрешность.