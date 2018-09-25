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23:03 (мск), источник: ТАСС

Николай Волошин рассудит «Спартак» и «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 25 сентября. Николай Волошин из Смоленска назначен главным арбитром матча девятого тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами главного судьи будут Николай Богач из Люберец и Егор Болховитин из Ленинградской области, резервным арбитром — Виталий Мешков из Дмитрова. Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 30 сентября в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

Матч «Оренбург» — ЦСКА обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Урал» — «Арсенал» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), «Уфа» — «Енисей» — Сергей Иванов (Ростов- на-Дону), «Локомотив» — «Ахмат» — Евгений Турбин (Дмитров), «Анжи» — «Зенит» — Алексей Матюнин (Москва), «Краснодар» — «Динамо» — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Рубин» — «Крылья Советов» — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Матчи девятого тура Российской премьер-лиги пройдут с 28 сентября по 1 октября.

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