Николай Волошин рассудит «Спартак» и «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

Ассистентами главного судьи будут Николай Богач из Люберец и Егор Болховитин из Ленинградской области, резервным арбитром — Виталий Мешков из Дмитрова. Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 30 сентября в Москве на стадионе «Открытие-Арена».