Нападающий Павел Погребняк: «Урал» рискует, подписав со мной контракт
Новичок «шмелей» рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», чем займется на пенсии и как ему удается сохранить крепкую семью, когда вокруг столько футбольных скандалов.
Новичок «шмелей» рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», чем займется на пенсии и как ему удается сохранить крепкую семью, когда вокруг столько футбольных скандалов.
Почти месяц прошел с того дня, как футбольный клуб «Урал» подписал контракт с 34-летним нападающим Павлом Погребняком. В команде форвард будет выступать под 88-м номером. В футбольном клубе поговаривали, что Погребняк переедет в Екатеринбург уже в сентябре. Однако этого не произошло. Сейчас Павел находится в столице, где поправляет свое здоровье (футболист порвал ахиллово сухожилие во время матча со «Спартаком». — Ред.). С журналистами «Комсомолки» футболист поговорил по телефону.
— Павел, как ваше здоровье, в каком состоянии сейчас ваш ахилл?
— Прошло пять месяцев, но при разрыве сухожилия обычно требуется восемь месяцев. Сейчас я немного хромаю, а хромых на поле не выпускают. Надеюсь через месяц приступить к тренировкам и приехать в Екатеринбург полностью здоровым. Болельщики смогут увидеть меня в эту субботу на матче с тульским «Арсеналом», но пока в качестве зрителя.
— Почему вы выбрали именно «Урал» в качестве своего нового клуба?
— В первую очередь это желание главного тренера и руководства клуба. Также я прислушался к советам отца и моего друга Романа Павлюченко (бывший нападающий сборной России и ФК «Урал». — Ред.). Они очень тепло отзывались о городе и команде.
— Вы заключили контракт всего на один год, почему?
— «Урал» идет на определенный риск, я уже возрастной игрок, тем более травмирован. Соглашение может быть продлено, но только в случае моего успешного выступления.
— Смотрели ли вы матчи «Урала» в этом сезоне? Клуб проиграл пять игр и находится внизу турнирной таблицы…
— С точки зрения результата команда провалилась, но по игре не все так безнадежно и плохо. Команда должна была выигрывать у «Анжи» и «Динамо», а в матче с ЦСКА при счете 1:0 не забила пенальти. Я уверен, что голы и очки придут со временем. Очень важно сейчас выйти из зоны стыковых матчей, чтобы в конце сезона обойтись без валидола.
— Вы уже говорили о том, что не планируете перевозить детей и супругу в уральскую столицу. Не передумали?
— Нет. Это бессмысленно, ведь мои дети (у Погребняка трое сыновей. — Ред.) ходят в школу. Зачем мне сейчас их переводить? Чемпионат России уйдет на зимнюю паузу в начале декабря, возобновится в марте. Такие перерывы и переезды явно не пойдут детям на пользу.
— Ваша супруга Мария говорила, что будет устраивать встречи для болельщиц.
— Мне порой кажется, что в «Урал» перешел не я, а жена. (Смеется.) Она всегда активно продвигала меня в соцсетях, занимается моей рекламой.
— Вас вообще можно назвать одной из самых крепких пар в российском футболе. Сейчас столько скандалов: развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, Миланы и Александра Кержакова…
— На что это вы намекаете?
— Хочется спросить, как в футбольной среде переживают все эти интриги?
— В футбольной среде — никак. Все эти скандалы — это личное. У всех есть семьи, и все могут попасть в такую ситуацию. Поменьше надо придаваться публичности. Разбираться нужно между собой.
— А в чем секрет ваших крепких семейных отношений?
— Мы с Машей вместе со школьной скамьи. Начали встречаться, когда она была в девятом классе, а я чуть старше. Маша первая стала за мной ухаживать, глазки строила, добивалась. И добилась! Пришлось взять. (Смеется.)
Но если честно, то она уже тогда была очень эффектной девушкой и выделялась на фоне остальных!
— Кстати, как вы оцениваете выступление нашей команды на прошедшем мундиале? Ожидали, что дойдем до ¼ финала?
— Сборная России удивила всех качеством игры и огромным желанием побеждать. Это сплотило всю страну. Да, в матче с Испанией нам повезло в серии пенальти, но в футболе без везения никуда. Финал ЧМ-2018 я смотрел на стадионе, а остальные игры с друзьями по телевизору.
— Вы сказали, что вы уже староваты для футбола. Чем планируете заниматься после завершения профессиональной карьеры?
— Я об этом думаю с 25 лет. Это же больной вопрос для футболиста. Надо заниматься тем, что умеешь. Может, тренером стану…
— У тренеров зарплаты с вашими не сравнятся.
— Я не знаю, пока тренером не был. Не устроит зарплата, так займусь бизнесом.
ПАВЕЛ ФИЛИППОВ, ОЛЕГ ГАЛИМОВ