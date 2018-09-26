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11:19 (мск), источник: Р-Спорт

Вратарь «Спартака» Ребров сравнил себя с шахтером

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров заявил, что свою футбольную карьеру сравнил бы с путем шахтера — трудяги, который постоянно копает, но не останавливается несмотря ни на что.

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Источник: РИА "Новости"

Ребров выступает в «Спартаке» с 2011 года. Вместе с командой он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок страны в 2017-м. Летом 2017 года голкипер переподписал контракт с клубом на три года. В составе «Спартака» Ребров провел более 100 матчей в чемпионате России.

«Наверное, это путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы», — приводит слова Реброва RT.

В июне 2015 года в интервью РИА Новости полузащитник Олег Шатов заявил, что футболист — это тяжелая профессия, которую, возможно, можно сравнить только с работой у станка. В последствии это высказывание хавбека вызвало большой резонанс.

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