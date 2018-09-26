Вратарь «Спартака» Ребров сравнил себя с шахтером

Источник: РИА "Новости"

Ребров выступает в «Спартаке» с 2011 года. Вместе с командой он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок страны в 2017-м. Летом 2017 года голкипер переподписал контракт с клубом на три года. В составе «Спартака» Ребров провел более 100 матчей в чемпионате России.

«Наверное, это путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы», — приводит слова Реброва RT.