«Мертенс и Подольски сорвались на флажке. Росицки не отпустил Венгер». Трансферы «Локо» изнутри
Sport24 поговорил с Кириллом Котовым — о селекции «Локомотива», контракте Фернандеша и «Балтике».
Sport24 поговорил с Кириллом Котовым — о селекции «Локомотива», контракте Фернандеша и «Балтике».
Кирилл Котов пять лет был спортивным директором «Локомотива», а теперь отвечает за селекцию в «Балтике». В эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко он рассказал, как привозил Фернандеша в Черкизово, какие требования запросил Диего и почему в «Локомотив» не перешел Фирмино.
— В своем первом интервью после ухода из «Локомотива» вы назвали трансфер Фернандеша личным провалом. Спустя два года он — одна из главных звезд чемпионата. — Я так сказал, потому что на тот момент он не играл на том уровне, что сейчас. Когда понимаешь, что
— Удивились, когда Ману раскрылся и заиграл настолько мощно?
— Мы для этого его и брали. Понимали — он один из лучших на своей позиции в России. Я реально рассчитывал, что Фернандеш станет игроком уровня Диарра.
— Теперь Фернандеш ругается с «Локомотивом»
— Не зная ситуации изнутри, сложно комментировать и давать прогнозы: продлят или не продлят. Там есть руководство, которое разберется. Может, селекционная служба уже ведет игрока на его позицию, который моложе и перспективнее? Мы же с вами не знаем.
— Когда подписывали Фернандеша, было сложно договориться?
— Не сказал бы. На самом деле, мы хотели взять Ману на полгода раньше, чем в итоге получилось. Но его не отпустил «Бешикташ». После этого мы просто подписали предварительный контракт, когда это стало возможно юридически, и уже знали — летом он наш. Особых проблем не было.
— С учетом того, как заиграл Фернандеш: три ваших лучших трансфера в «Локомотиве»?
— Н`Дойе, Самедов, Диарра. Фернандеша я все равно не могу включить в этот список — опять же, потому что он заиграл не при мне. А вот Ниассе, кстати, я бы добавил — еще один хороший трансфер, учитывая, что он до сих пор в тройке самых дорогих игроков «Эвертона» в истории (13,5 млн фунтов — Sport24).
— Как его продавали?
— Изначально мы вели переговоры с тремя клубами. Не скажу, какими именно, но по статусу они рядом с «Эвертоном». Главная сложность заключалась в том, что как раз «Эвертон» всплыл последним, когда времени до закрытия трансферного окна в Англии оставалось мало. Так что переговоры были тяжелые, но быстрые. Кажется, за три дня мы все согласовали.
— Никто не понял, зачем купили Шкулетича и Хенти.
— По Шкулетичу не согласен. В полуфинале Кубка он забил, и в итоге мы выиграли трофей. После этого его голы тоже приносили очки. Покупка Шкулетича не самая дорогая (3,2 млн евро по данным Transfrmarkt — Sport24), провальной я ее точно не назову. Насколько он мог, приносил пользу. Опять же — для вариации игры отлично подходил. Вот Хенти — да, неудачный трансфер. Хотя набор качеств очень хороший: он скоростной, с дриблингом, молодой. Когда его просматривали, Хенти по некоторым компонентам даже превосходил Ниассе. Но как только приехал, посчитал, что сразу станет одним из лидеров. А попал в команду, где на каждой тренировке и игре нужно выкладываться и пахать. Ощущения, что он должен сражаться за место в составе, у него не было. Такой характер —
— Ольга Смородская рассказывала, что дважды подписывала Мертенса. Вы участвовали в переговорах?
— Во вторых — да. Все сорвалось, когда всплыл «Наполи». И Мертенс в итоге выбрал их. Если бы это не случилось, мы бы закрыли эту сделку.
— Что с Подольски?
— Когда Лукас играл в «Кельне», я лично к нему летал — и папарацци даже выложили кадры в прессу. Его выбор был сделан в пользу нас, но в последний момент на Подольски вышел «Арсенал», и он передумал. Хотя после игры, на которую я прилетал, мы обо всем договорились. Лукас даже снял майку «Кельна» — попросил передать президенту «Локомотива».
— Самый мощный трансфер, который срывался в последний момент?
— В 2012 году мы очень хотели Томаша Росицки. Его агент Павел Паска прилетал в Москву, мы практически обо всем договорились. Трансфер заблокировал Венгер, который сказал, что Росицки — его любимый игрок. Если не ошибаюсь, после этого «Арсенал» продлил с ним контракт.
Еще один случай — с Фирмино. Когда он играл в «Хоффенхайме», я летал на переговоры. Обсуждали его переход, сумма трансфера — около 9 миллионов евро. Внезапно представитель «Хоффенхайма» встал и вышел. Минут 15 его не было. Когда вернулся, сказал: «13 миллионов». Еще хотели бонусы, а это дополнительные 3−4 миллиона. Такие условия мы не потянули.
— Клуб, с которым было сложнее всего договориться?
— С «Тоттенхэмом» переговоры шли непросто, но удачно — и Чорлуку, и Павлюченко мы в итоге подписали. Хотя все были на нервах, потому что очень затягивалось.
По Павлюченко мы вообще закрыли сделку в последний час перед закрытием трансферного окна. Но все это ничто по сравнению с переговорами по Диего. Вот там было мощно! Прилетел его агент с папой. Запросили такую зарплату, что не выговоришь. Плюс — им было нужно, чтобы «куколки» (игрушки, изображающие Диего) продавались на стадионе, а игрок получал проценты. Мы все это послушали и решили, что проблем с ним будет больше, чем плюсов.
— Вы не работаете в «Локомотиве» два года. За это время он стал сильнее?
— Точечные усиления, безусловно, произошли. Это
— Хеведес, Смолов, Крыховяк — почему таких трансферов не было при вас?
— Хотя бы
— «Балтика» — второй клуб, где вы спортивный директор. После «Локомотива» в ФНЛ тяжело?
— Должность одна, но специфика абсолютно другая. В «Локомотиве» у меня функционировал целый селекционный отдел, который просматривал множество футболистов: вел их, выезжали на матчи, чтобы точно понять — он нам подходит. В «Балтике» трансферная политика иная: мы подписываем свободных агентов или берем в аренду. При этом находимся строго в рамках бюджета, понимая, что можем просто не потянуть зарплату игрока. Фактически идем на бартер: игрок понижается в лиге, но знает — он здесь проведет 38 матчей и получит шанс вернуться на прежний уровень или же выйти на новый. Как те же Скопинцев и Логашов: один вернулся в «Ростов» из аренды, а второй туда перешел, потому что отлично проявил себя в «Балтике».
— Когда арендовали Скопинцева, вы понимали, что это
— Было сразу видно, что парень перспективный, но мы ждали официальных матчей, чтобы посмотреть, как он себя проявит. До
Летом он вернулся в «Ростов», поехал на сборы. Но я рад, что после этого мы смогли договориться на еще одну аренду, которую он реально провел очень качественно: забил 10 мячей, выделялся на поле. У него дефицитная левая нога, хорошая скорость, дриблинг и, что важно, стремление не зарабатывать, а развиваться и играть — уже зимой мы понимали, что Скопинцев готов к
— Скопинцев вспоминал, как на тренировке откусил яблоко, а потом уговаривал Черевченко не выгонять его из команды.
— На самом деле, история шутливая. Просто я знаю Скопу с его специфическим юмором и представляю, как он это рассказывал. Естественно, никто его выгонять не собирался.
Но он же сам говорит, что на таких историях взрослеешь:
— Летом в «Балтику» приехал Касаев.
— Трансфер Алана — большая удача: он у нас в аренде, но практически всю зарплату ему платит «Локомотив».
— В августе говорили:
— Долги еще остались, но ожидаем, что к октябрю все стабилизируется и будет функционировать в обычном режиме.
— После чемпионата мира в ФНЛ — рекордная посещаемость: в Волгограде, Саранске и Нижнем ходят по 20 тысяч. В Калининграде — максимум 10, а в последнем туре — 5600. Почему так?
— Вся разница в том, что в руководстве «Балтики» приняли решение не раздавать билеты, а продавать. Вот и все. Как мне кажется, для ФНЛ у нас хорошая посещаемость (средняя — 8417, 4-е место в лиге — Sport24). А загнать на стадион 20 тысяч и этим хвалиться — не уверен, что это правильно. Потому что потом — уже за деньги — эти же 20 тысяч не придут. Но зарабатывать на билетах клубу необходимо — чтобы платить аренду за стадион как минимум. Поэтому нагнать народ, раздавав билеты бесплатно, не наш вариант. Мы пошли другим путем.
— Вы пришли в «Балтику» одновременно с Игорем Черевченко — тогда все говорили, что клуб возглавит Ольга Смородская. Как вы на это реагировали?
— Никак. Я же знал, что это просто слухи.
Прессе ведь нужны сенсации, а Смородская — известное имя в футболе. Видимо, поэтому и привязали эту историю, что она якобы приходит в «Балтику».
— После ухода из «Локомотива» вы сказали, что с вами из нового руководства никто не советовался. Геркус ответил: «Котову не нужно больше говорить о “Локомотиве”, иначе мы заговорим о нем». Учитывая, что по Касаеву вы
— Никакие. Отношений в принципе нет. А по Касаеву мы разговаривали только с его агентом.
— Он сможет сыграть с «Локомотивом» в Кубке?
— Да, никаких проблем.
— Специально прописали такой пункт в контракте?
— Наоборот, не прописали, хотя обычно этот пункт есть. Поэтому — да, Алан сыграть сможет.
Матч 1/16 Кубка России «Балтика» — «Локомотив» — сегодня в 21:00.
Леонид Волотко