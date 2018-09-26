«Мертенс и Подольски сорвались на флажке. Росицки не отпустил Венгер». Трансферы «Локо» изнутри

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Кирилл Котов пять лет был спортивным директором «Локомотива», а теперь отвечает за селекцию в «Балтике». В эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко он рассказал, как привозил Фернандеша в Черкизово, какие требования запросил Диего и почему в «Локомотив» не перешел Фирмино.

— В своем первом интервью после ухода из «Локомотива» вы назвали трансфер Фернандеша личным провалом. Спустя два года он — одна из главных звезд чемпионата. — Я так сказал, потому что на тот момент он не играл на том уровне, что сейчас. Когда понимаешь, что футболист-то качественный, с большим набором плюсов, но не показывает их на поле, складывается такое мнение. Дриблинг, удар, видение поля, передачи — он же не приобрел их вчера, эти качества были с самого начала. Но проявил их Фернандеш только в прошлом году. При мне — нет, отсюда и такое интервью.

— Удивились, когда Ману раскрылся и заиграл настолько мощно?

— Мы для этого его и брали. Понимали — он один из лучших на своей позиции в России. Я реально рассчитывал, что Фернандеш станет игроком уровня Диарра.

— Теперь Фернандеш ругается с «Локомотивом» из-за нового контракта.

— Не зная ситуации изнутри, сложно комментировать и давать прогнозы: продлят или не продлят. Там есть руководство, которое разберется. Может, селекционная служба уже ведет игрока на его позицию, который моложе и перспективнее? Мы же с вами не знаем.

— Когда подписывали Фернандеша, было сложно договориться?

— Не сказал бы. На самом деле, мы хотели взять Ману на полгода раньше, чем в итоге получилось. Но его не отпустил «Бешикташ». После этого мы просто подписали предварительный контракт, когда это стало возможно юридически, и уже знали — летом он наш. Особых проблем не было.

— С учетом того, как заиграл Фернандеш: три ваших лучших трансфера в «Локомотиве»?

— Н`Дойе, Самедов, Диарра. Фернандеша я все равно не могу включить в этот список — опять же, потому что он заиграл не при мне. А вот Ниассе, кстати, я бы добавил — еще один хороший трансфер, учитывая, что он до сих пор в тройке самых дорогих игроков «Эвертона» в истории (13,5 млн фунтов — Sport24).

— Как его продавали?

— Изначально мы вели переговоры с тремя клубами. Не скажу, какими именно, но по статусу они рядом с «Эвертоном». Главная сложность заключалась в том, что как раз «Эвертон» всплыл последним, когда времени до закрытия трансферного окна в Англии оставалось мало. Так что переговоры были тяжелые, но быстрые. Кажется, за три дня мы все согласовали.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bff5T7bBKcr/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Oumar Niasse (@oumarniassebaye)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-22T12:06:43+00:00">22 Фев 2018 в 4:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Никто не понял, зачем купили Шкулетича и Хенти.

— По Шкулетичу не согласен. В полуфинале Кубка он забил, и в итоге мы выиграли трофей. После этого его голы тоже приносили очки. Покупка Шкулетича не самая дорогая (3,2 млн евро по данным Transfrmarkt — Sport24), провальной я ее точно не назову. Насколько он мог, приносил пользу. Опять же — для вариации игры отлично подходил. Вот Хенти — да, неудачный трансфер. Хотя набор качеств очень хороший: он скоростной, с дриблингом, молодой. Когда его просматривали, Хенти по некоторым компонентам даже превосходил Ниассе. Но как только приехал, посчитал, что сразу станет одним из лидеров. А попал в команду, где на каждой тренировке и игре нужно выкладываться и пахать. Ощущения, что он должен сражаться за место в составе, у него не было. Такой характер — из-за него и не заиграл.

— Ольга Смородская рассказывала, что дважды подписывала Мертенса. Вы участвовали в переговорах?

— Во вторых — да. Все сорвалось, когда всплыл «Наполи». И Мертенс в итоге выбрал их. Если бы это не случилось, мы бы закрыли эту сделку.

— Что с Подольски?

— Когда Лукас играл в «Кельне», я лично к нему летал — и папарацци даже выложили кадры в прессу. Его выбор был сделан в пользу нас, но в последний момент на Подольски вышел «Арсенал», и он передумал. Хотя после игры, на которую я прилетал, мы обо всем договорились. Лукас даже снял майку «Кельна» — попросил передать президенту «Локомотива».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bhy5u-dnbwN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bhy5u-dnbwN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bhy5u-dnbwN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lukas Podolski (@poldi_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-20T14:18:46+00:00">20 Апр 2018 в 7:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Самый мощный трансфер, который срывался в последний момент?

— В 2012 году мы очень хотели Томаша Росицки. Его агент Павел Паска прилетал в Москву, мы практически обо всем договорились. Трансфер заблокировал Венгер, который сказал, что Росицки — его любимый игрок. Если не ошибаюсь, после этого «Арсенал» продлил с ним контракт.

Еще один случай — с Фирмино. Когда он играл в «Хоффенхайме», я летал на переговоры. Обсуждали его переход, сумма трансфера — около 9 миллионов евро. Внезапно представитель «Хоффенхайма» встал и вышел. Минут 15 его не было. Когда вернулся, сказал: «13 миллионов». Еще хотели бонусы, а это дополнительные 3−4 миллиона. Такие условия мы не потянули.

— Клуб, с которым было сложнее всего договориться?

— С «Тоттенхэмом» переговоры шли непросто, но удачно — и Чорлуку, и Павлюченко мы в итоге подписали. Хотя все были на нервах, потому что очень затягивалось.

По Павлюченко мы вообще закрыли сделку в последний час перед закрытием трансферного окна. Но все это ничто по сравнению с переговорами по Диего. Вот там было мощно! Прилетел его агент с папой. Запросили такую зарплату, что не выговоришь. Плюс — им было нужно, чтобы «куколки» (игрушки, изображающие Диего) продавались на стадионе, а игрок получал проценты. Мы все это послушали и решили, что проблем с ним будет больше, чем плюсов.

— Вы не работаете в «Локомотиве» два года. За это время он стал сильнее?

— Точечные усиления, безусловно, произошли. Это топ-клуб, что об этом говорить? Но я бы не сказал, что при нас «Локомотив» был не укомплектован или слабее. Вспомните состав при Кучуке, когда играли Диарра, Буссуфа, Н`Дойе, Чорлука, Самедов, Дюрица, Майкон, Гилерме, Шишкин, [Виталий] Денисов, на подходе были Миранчуки, а «Локомотив» только в предпоследнем туре лишился шансов на чемпионство.

— Хеведес, Смолов, Крыховяк — почему таких трансферов не было при вас?

— Хотя бы из-за их стоимости (14 млн за Смолова и Хеведеса по данным Transfermarkt + — Sport24). Например, в мое первое трансферное окно в должности спортивного директора деньги были только на нападающего. Остальных нужно было приглашать бесплатно. Что происходит сейчас, я не знаю: может, трансферный бюджет увеличился, или на деньги от Лиги чемпионов разрешили купить таких игроков. Мне тяжело судить. Но если появилась возможность, то, конечно, ей нужно пользоваться. Все, кого вы перечислили, — квалифицированные игроки, которые усилят команду.

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— «Балтика» — второй клуб, где вы спортивный директор. После «Локомотива» в ФНЛ тяжело?

— Должность одна, но специфика абсолютно другая. В «Локомотиве» у меня функционировал целый селекционный отдел, который просматривал множество футболистов: вел их, выезжали на матчи, чтобы точно понять — он нам подходит. В «Балтике» трансферная политика иная: мы подписываем свободных агентов или берем в аренду. При этом находимся строго в рамках бюджета, понимая, что можем просто не потянуть зарплату игрока. Фактически идем на бартер: игрок понижается в лиге, но знает — он здесь проведет 38 матчей и получит шанс вернуться на прежний уровень или же выйти на новый. Как те же Скопинцев и Логашов: один вернулся в «Ростов» из аренды, а второй туда перешел, потому что отлично проявил себя в «Балтике».

— Когда арендовали Скопинцева, вы понимали, что это топ-игрок, который станет открытием премьер-лиги?

— Было сразу видно, что парень перспективный, но мы ждали официальных матчей, чтобы посмотреть, как он себя проявит. До нас-то он особо нигде не играл. В итоге Скопинцев себя хорошо зарекомендовал и выдал неплохие полгода. Подчеркиваю — неплохие, а не прям топовые: все понимали, что ему надо дальше развиваться и играть.

Летом он вернулся в «Ростов», поехал на сборы. Но я рад, что после этого мы смогли договориться на еще одну аренду, которую он реально провел очень качественно: забил 10 мячей, выделялся на поле. У него дефицитная левая нога, хорошая скорость, дриблинг и, что важно, стремление не зарабатывать, а развиваться и играть — уже зимой мы понимали, что Скопинцев готов к премьер-лиге и наверняка будет там играть. В итоге так и произошло: «Ростов» забрал его на полгода раньше, но я рад, что у него все получается.

— Скопинцев вспоминал, как на тренировке откусил яблоко, а потом уговаривал Черевченко не выгонять его из команды.

— На самом деле, история шутливая. Просто я знаю Скопу с его специфическим юмором и представляю, как он это рассказывал. Естественно, никто его выгонять не собирался.

Но он же сам говорит, что на таких историях взрослеешь: все-таки во время тренировки профессиональный футболист яблоки есть не должен.

— Летом в «Балтику» приехал Касаев.

— Трансфер Алана — большая удача: он у нас в аренде, но практически всю зарплату ему платит «Локомотив».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnIv1VFgbDQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnIv1VFgbDQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnIv1VFgbDQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК "Балтика" (@fcbaltika)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-31T08:32:31+00:00">31 Авг 2018 в 1:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В августе говорили: из-за долгов «Балтика» может бойкотировать матч с «Шинником». Следующая новость — подписан спонсорский контракт с «Янтарным комбинатом», финансовая ситуация исправляется. Что происходит сейчас?

— Долги еще остались, но ожидаем, что к октябрю все стабилизируется и будет функционировать в обычном режиме.

— После чемпионата мира в ФНЛ — рекордная посещаемость: в Волгограде, Саранске и Нижнем ходят по 20 тысяч. В Калининграде — максимум 10, а в последнем туре — 5600. Почему так?

— Вся разница в том, что в руководстве «Балтики» приняли решение не раздавать билеты, а продавать. Вот и все. Как мне кажется, для ФНЛ у нас хорошая посещаемость (средняя — 8417, 4-е место в лиге — Sport24). А загнать на стадион 20 тысяч и этим хвалиться — не уверен, что это правильно. Потому что потом — уже за деньги — эти же 20 тысяч не придут. Но зарабатывать на билетах клубу необходимо — чтобы платить аренду за стадион как минимум. Поэтому нагнать народ, раздавав билеты бесплатно, не наш вариант. Мы пошли другим путем.

— Вы пришли в «Балтику» одновременно с Игорем Черевченко — тогда все говорили, что клуб возглавит Ольга Смородская. Как вы на это реагировали?

— Никак. Я же знал, что это просто слухи.

Прессе ведь нужны сенсации, а Смородская — известное имя в футболе. Видимо, поэтому и привязали эту историю, что она якобы приходит в «Балтику».

— После ухода из «Локомотива» вы сказали, что с вами из нового руководства никто не советовался. Геркус ответил: «Котову не нужно больше говорить о “Локомотиве”, иначе мы заговорим о нем». Учитывая, что по Касаеву вы все-таки договорились, какие у вас отношения сейчас?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmgMXuKgWWA/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmgMXuKgWWA/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmgMXuKgWWA/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-15T14:33:01+00:00">15 Авг 2018 в 7:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Никакие. Отношений в принципе нет. А по Касаеву мы разговаривали только с его агентом.

— Он сможет сыграть с «Локомотивом» в Кубке?

— Да, никаких проблем.

— Специально прописали такой пункт в контракте?

— Наоборот, не прописали, хотя обычно этот пункт есть. Поэтому — да, Алан сыграть сможет.

Матч 1/16 Кубка России «Балтика» — «Локомотив» — сегодня в 21:00.