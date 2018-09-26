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11:30 (мск), источник: Sport24

«Мертенс и Подольски сорвались на флажке. Росицки не отпустил Венгер». Трансферы «Локо» изнутри

Sport24 поговорил с Кириллом Котовым — о селекции «Локомотива», контракте Фернандеша и «Балтике».

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Источник: Reuters

Кирилл Котов пять лет был спортивным директором «Локомотива», а теперь отвечает за селекцию в «Балтике». В эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко он рассказал, как привозил Фернандеша в Черкизово, какие требования запросил Диего и почему в «Локомотив» не перешел Фирмино.

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— В своем первом интервью после ухода из «Локомотива» вы назвали трансфер Фернандеша личным провалом. Спустя два года он — одна из главных звезд чемпионата. — Я так сказал, потому что на тот момент он не играл на том уровне, что сейчас. Когда понимаешь, что футболист-то качественный, с большим набором плюсов, но не показывает их на поле, складывается такое мнение. Дриблинг, удар, видение поля, передачи — он же не приобрел их вчера, эти качества были с самого начала. Но проявил их Фернандеш только в прошлом году. При мне — нет, отсюда и такое интервью.

— Удивились, когда Ману раскрылся и заиграл настолько мощно?

— Мы для этого его и брали. Понимали — он один из лучших на своей позиции в России. Я реально рассчитывал, что Фернандеш станет игроком уровня Диарра.

— Теперь Фернандеш ругается с «Локомотивом» из-за нового контракта.

— Не зная ситуации изнутри, сложно комментировать и давать прогнозы: продлят или не продлят. Там есть руководство, которое разберется. Может, селекционная служба уже ведет игрока на его позицию, который моложе и перспективнее? Мы же с вами не знаем.

— Когда подписывали Фернандеша, было сложно договориться?

— Не сказал бы. На самом деле, мы хотели взять Ману на полгода раньше, чем в итоге получилось. Но его не отпустил «Бешикташ». После этого мы просто подписали предварительный контракт, когда это стало возможно юридически, и уже знали — летом он наш. Особых проблем не было.

— С учетом того, как заиграл Фернандеш: три ваших лучших трансфера в «Локомотиве»?

— Н`Дойе, Самедов, Диарра. Фернандеша я все равно не могу включить в этот список — опять же, потому что он заиграл не при мне. А вот Ниассе, кстати, я бы добавил — еще один хороший трансфер, учитывая, что он до сих пор в тройке самых дорогих игроков «Эвертона» в истории (13,5 млн фунтов — Sport24).

— Как его продавали?

— Изначально мы вели переговоры с тремя клубами. Не скажу, какими именно, но по статусу они рядом с «Эвертоном». Главная сложность заключалась в том, что как раз «Эвертон» всплыл последним, когда времени до закрытия трансферного окна в Англии оставалось мало. Так что переговоры были тяжелые, но быстрые. Кажется, за три дня мы все согласовали.

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— Никто не понял, зачем купили Шкулетича и Хенти.

— По Шкулетичу не согласен. В полуфинале Кубка он забил, и в итоге мы выиграли трофей. После этого его голы тоже приносили очки. Покупка Шкулетича не самая дорогая (3,2 млн евро по данным Transfrmarkt — Sport24), провальной я ее точно не назову. Насколько он мог, приносил пользу. Опять же — для вариации игры отлично подходил. Вот Хенти — да, неудачный трансфер. Хотя набор качеств очень хороший: он скоростной, с дриблингом, молодой. Когда его просматривали, Хенти по некоторым компонентам даже превосходил Ниассе. Но как только приехал, посчитал, что сразу станет одним из лидеров. А попал в команду, где на каждой тренировке и игре нужно выкладываться и пахать. Ощущения, что он должен сражаться за место в составе, у него не было. Такой характер — из-за него и не заиграл.

— Ольга Смородская рассказывала, что дважды подписывала Мертенса. Вы участвовали в переговорах?

— Во вторых — да. Все сорвалось, когда всплыл «Наполи». И Мертенс в итоге выбрал их. Если бы это не случилось, мы бы закрыли эту сделку.

— Что с Подольски?

— Когда Лукас играл в «Кельне», я лично к нему летал — и папарацци даже выложили кадры в прессу. Его выбор был сделан в пользу нас, но в последний момент на Подольски вышел «Арсенал», и он передумал. Хотя после игры, на которую я прилетал, мы обо всем договорились. Лукас даже снял майку «Кельна» — попросил передать президенту «Локомотива».

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— Самый мощный трансфер, который срывался в последний момент?

— В 2012 году мы очень хотели Томаша Росицки. Его агент Павел Паска прилетал в Москву, мы практически обо всем договорились. Трансфер заблокировал Венгер, который сказал, что Росицки — его любимый игрок. Если не ошибаюсь, после этого «Арсенал» продлил с ним контракт.

Еще один случай — с Фирмино. Когда он играл в «Хоффенхайме», я летал на переговоры. Обсуждали его переход, сумма трансфера — около 9 миллионов евро. Внезапно представитель «Хоффенхайма» встал и вышел. Минут 15 его не было. Когда вернулся, сказал: «13 миллионов». Еще хотели бонусы, а это дополнительные 3−4 миллиона. Такие условия мы не потянули.

— Клуб, с которым было сложнее всего договориться?

— С «Тоттенхэмом» переговоры шли непросто, но удачно — и Чорлуку, и Павлюченко мы в итоге подписали. Хотя все были на нервах, потому что очень затягивалось.

По Павлюченко мы вообще закрыли сделку в последний час перед закрытием трансферного окна. Но все это ничто по сравнению с переговорами по Диего. Вот там было мощно! Прилетел его агент с папой. Запросили такую зарплату, что не выговоришь. Плюс — им было нужно, чтобы «куколки» (игрушки, изображающие Диего) продавались на стадионе, а игрок получал проценты. Мы все это послушали и решили, что проблем с ним будет больше, чем плюсов.

— Вы не работаете в «Локомотиве» два года. За это время он стал сильнее?

— Точечные усиления, безусловно, произошли. Это топ-клуб, что об этом говорить? Но я бы не сказал, что при нас «Локомотив» был не укомплектован или слабее. Вспомните состав при Кучуке, когда играли Диарра, Буссуфа, Н`Дойе, Чорлука, Самедов, Дюрица, Майкон, Гилерме, Шишкин, [Виталий] Денисов, на подходе были Миранчуки, а «Локомотив» только в предпоследнем туре лишился шансов на чемпионство.

— Хеведес, Смолов, Крыховяк — почему таких трансферов не было при вас?

— Хотя бы из-за их стоимости (14 млн за Смолова и Хеведеса по данным Transfermarkt + — Sport24). Например, в мое первое трансферное окно в должности спортивного директора деньги были только на нападающего. Остальных нужно было приглашать бесплатно. Что происходит сейчас, я не знаю: может, трансферный бюджет увеличился, или на деньги от Лиги чемпионов разрешили купить таких игроков. Мне тяжело судить. Но если появилась возможность, то, конечно, ей нужно пользоваться. Все, кого вы перечислили, — квалифицированные игроки, которые усилят команду.

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— «Балтика» — второй клуб, где вы спортивный директор. После «Локомотива» в ФНЛ тяжело?

— Должность одна, но специфика абсолютно другая. В «Локомотиве» у меня функционировал целый селекционный отдел, который просматривал множество футболистов: вел их, выезжали на матчи, чтобы точно понять — он нам подходит. В «Балтике» трансферная политика иная: мы подписываем свободных агентов или берем в аренду. При этом находимся строго в рамках бюджета, понимая, что можем просто не потянуть зарплату игрока. Фактически идем на бартер: игрок понижается в лиге, но знает — он здесь проведет 38 матчей и получит шанс вернуться на прежний уровень или же выйти на новый. Как те же Скопинцев и Логашов: один вернулся в «Ростов» из аренды, а второй туда перешел, потому что отлично проявил себя в «Балтике».

— Когда арендовали Скопинцева, вы понимали, что это топ-игрок, который станет открытием премьер-лиги?

— Было сразу видно, что парень перспективный, но мы ждали официальных матчей, чтобы посмотреть, как он себя проявит. До нас-то он особо нигде не играл. В итоге Скопинцев себя хорошо зарекомендовал и выдал неплохие полгода. Подчеркиваю — неплохие, а не прям топовые: все понимали, что ему надо дальше развиваться и играть.

Летом он вернулся в «Ростов», поехал на сборы. Но я рад, что после этого мы смогли договориться на еще одну аренду, которую он реально провел очень качественно: забил 10 мячей, выделялся на поле. У него дефицитная левая нога, хорошая скорость, дриблинг и, что важно, стремление не зарабатывать, а развиваться и играть — уже зимой мы понимали, что Скопинцев готов к премьер-лиге и наверняка будет там играть. В итоге так и произошло: «Ростов» забрал его на полгода раньше, но я рад, что у него все получается.

— Скопинцев вспоминал, как на тренировке откусил яблоко, а потом уговаривал Черевченко не выгонять его из команды.

— На самом деле, история шутливая. Просто я знаю Скопу с его специфическим юмором и представляю, как он это рассказывал. Естественно, никто его выгонять не собирался.

Но он же сам говорит, что на таких историях взрослеешь: все-таки во время тренировки профессиональный футболист яблоки есть не должен.

— Летом в «Балтику» приехал Касаев.

— Трансфер Алана — большая удача: он у нас в аренде, но практически всю зарплату ему платит «Локомотив».

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— В августе говорили: из-за долгов «Балтика» может бойкотировать матч с «Шинником». Следующая новость — подписан спонсорский контракт с «Янтарным комбинатом», финансовая ситуация исправляется. Что происходит сейчас?

— Долги еще остались, но ожидаем, что к октябрю все стабилизируется и будет функционировать в обычном режиме.

— После чемпионата мира в ФНЛ — рекордная посещаемость: в Волгограде, Саранске и Нижнем ходят по 20 тысяч. В Калининграде — максимум 10, а в последнем туре — 5600. Почему так?

— Вся разница в том, что в руководстве «Балтики» приняли решение не раздавать билеты, а продавать. Вот и все. Как мне кажется, для ФНЛ у нас хорошая посещаемость (средняя — 8417, 4-е место в лиге — Sport24). А загнать на стадион 20 тысяч и этим хвалиться — не уверен, что это правильно. Потому что потом — уже за деньги — эти же 20 тысяч не придут. Но зарабатывать на билетах клубу необходимо — чтобы платить аренду за стадион как минимум. Поэтому нагнать народ, раздавав билеты бесплатно, не наш вариант. Мы пошли другим путем.

— Вы пришли в «Балтику» одновременно с Игорем Черевченко — тогда все говорили, что клуб возглавит Ольга Смородская. Как вы на это реагировали?

— Никак. Я же знал, что это просто слухи.

Прессе ведь нужны сенсации, а Смородская — известное имя в футболе. Видимо, поэтому и привязали эту историю, что она якобы приходит в «Балтику».

— После ухода из «Локомотива» вы сказали, что с вами из нового руководства никто не советовался. Геркус ответил: «Котову не нужно больше говорить о “Локомотиве”, иначе мы заговорим о нем». Учитывая, что по Касаеву вы все-таки договорились, какие у вас отношения сейчас?

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— Никакие. Отношений в принципе нет. А по Касаеву мы разговаривали только с его агентом.

— Он сможет сыграть с «Локомотивом» в Кубке?

— Да, никаких проблем.

— Специально прописали такой пункт в контракте?

— Наоборот, не прописали, хотя обычно этот пункт есть. Поэтому — да, Алан сыграть сможет.

Матч 1/16 Кубка России «Балтика» — «Локомотив» — сегодня в 21:00.

Леонид Волотко

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