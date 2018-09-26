«Лига просто плюнула нам в лицо». Фанаты «Спартака» против переноса игры с «Енисеем»

Источник: Sport24

Самая громкая новость этой недели (а возможно, и следующей) — перенос матча 10-го тура РПЛ между «Енисеем» и «Спартаком» из Красноярска. Местная арена, которая уже приняла матч «Енисея» с «Уралом (1:2) и вроде как получила сертификат на право проведения игр РПЛ, оказалось не готова. Стадион до сих пор не оборудован системой контроля и управления доступа. В итоге встреча со «Спартаком» состоится либо в Тюмени на резервном стадионе «Геолог», либо в Москве — команды поменяются кругами. Окончательное решение будет оглашено в среду.

О том, как быть болельщикам, которые давно приобрели авиабилеты в Красноярск и забронировавшим там жилье на дни матча, лига как обычно не подумала. Один из пострадавших, Николай Сурин, известный среди спартаковских фанатов как Угодник, поделился со Sport24 своими мыслями по поводу переноса игры.

— Вы уже успели купить билеты в Красноярск и забронировать жилье на даты матча?

— Да, билеты куплены. И они невозвратные, авиакомпания — «Победа». Квартира забронирована через Airbnb. Ее можно отменить со штрафом. Так что потери в деньгах все равно приличные.

— Насколько они велики?

— Билеты брал за 7 500 рублей. Квартиру бронировал на четверых за 6 000 рублей на две ночи. То есть, потеряю 2 000 за квартиру и 7 500 за билеты.

Представьте, что вы болельщик «Спартака» и решили «пробить» Глазго (25 октября «Спартак» сыграет на выезде с «Рейнджерс» в групповом этапе Лиги Европы — Sport24). Сделали визу (10 000 рублей), купили билеты до Лондона и обратно (12 000), забронировали жилье в Глазго (10 000) и выкупили билет на поезд Лондон-Глазго-Лондон (8 000). Итак, вы потратили 40 тысяч — это больше, чем месячная зарплата у людей в регионах, — а УЕФА поменял матчи кругами за десять дней до выезда. И все деньги пропали. Разве кто-то потом всерьез будет воспринимать такую организацию? Да ее на смех поднимут. Но в РПЛ такой цирк прокатывает раз за разом. Вот если бы уволить разок людей, ответственных за это дерьмо, уверен, в следующий раз они тысячу раз подумают.

— «Спартак» точно не сыграет в Красноярске: либо Москва, либо Тюмень. Где было бы лучше?

— Ну, лучше, конечно, в Красноярске. Про другие варианты сложно сказать. С одной стороны, Москва — тут и ехать никуда не надо, а билеты все равно уже пропали. С другой, если это будет Тюмень, то вопросов к «Спартаку» вообще не будет, так как не согласились на обмен кругами.

А «Енисей», не подготовив поле, будет наказан тем, что сыграет без своих зрителей. В этом случае придется покупать новые билеты в Тюмень. Хотя, если поменяются кругами, то на весенний Красноярск их тоже нужно будет покупать.

— Кто больше всех виноват в переносе?

— Лига, конечно. Хотя с «Енисея» не снимается ответственность. Они получили сертификацию и так жидко обделались, не оправдав оказанное доверие.

— Были ли раньше подобные ситуации?

— Сразу вот так на память приходит только одна: в 2005 году перенесли матч с «Рубином» из Казани в Москву из-за холода или состояния поля. У всех уже на руках были билеты, но на болельщиков наплевали.

— Нет ли желания устроить акцию протеста на трибунах в адрес лиги и клубов, не способных планировать даже на две недели вперед?

Читайте также Замечания РФС к домашнему стадиону ФК «Енисей» пока остаются в силе

— Конечно же, есть. Но очень не хотелось бы, чтобы в этой ситуации страдал наш клуб, «Спартак». И решать это не мне, а всем фанатам сообща. Я, безусловно, буду частью подобной акции, если она состоится — если так решит коллектив. Надо понимать, что многие планируют отпуска сразу же, как только лига утверждает календарь. А тут еще все ждали комиссию, давшую добро на проведение матча в Красноярске, поэтому с уверенностью купили билеты.

Знаю очень многих людей из регионов — старых и молодых фанатов — которые хотели попасть именно в Красноярск, поскольку это был бы первый выезд туда. А подобные выезда стараются «пробивать» даже те, кто давно не ездит и отошел от выездной активности. Для многих моих знакомых из регионов сумма в 10−12 тысяч рублей за выезд составляет треть зарплаты. И таким своим решение РПЛ просто плюнула нам всем в лицо.