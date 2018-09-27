Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
Краснодар
Футбол. Кубок России
19:30
Тамбов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:00
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
26.09
Валенсия1
Сельта1
Футбол. Зарубежный
26.09
Севилья3
Реал0
Футбол. Зарубежный
26.09
ПСЖ4
Реймс1
Футбол. Зарубежный
26.09
Аталанта0
Торино0
Футбол. Зарубежный
26.09
Кальяри0
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
26.09
Дженоа2
Кьево0
Футбол. Зарубежный
26.09
Ювентус2
Болонья0
Футбол. Зарубежный
26.09
Наполи3
Парма0
Футбол. Зарубежный
26.09
Рома4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
26.09
Боруссия Д7
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
26.09
РБ Лейпциг2
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
26.09
Боруссия М3
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
26.09
Майнц0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
26.09
Атлетик0
Вильярреал3
Футбол. Зарубежный
26.09
Леганес2
Барселона1
Футбол. Кубок России
26.09
Балтика2
Локомотив3
Все события
Фоторепортажи
12Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?
7Самая знаменитая победа ЦСКА над «Спартаком»
09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: Стать главным тренером «Зенита» — рискованный шаг

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как принимал решение о переходе в питерский клуб из «Уфы».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Тогда меня многое смущало, это был не самый лучший момент приходить в клуб. Мне казалось, что в команде много проблем. Большое количество футболистов не подходило ни под одну определённую и чёткую техническую схему. Плюс микроклимат, требования, результат — всё это складывалось в цепочку и накатывало на меня.

В то время практически в каждом издании со скепсисом смотрели на мои перспективы в клубе. Думаю, в любом издании можно было встретить: «Семак, ты что, с ума сошёл? Пошёл в “Зенит”, пропал, потерялся». Это был рискованный шаг с моей стороны. Просто в этой профессии надо принимать вызовы. Такое предложение получает далеко не каждый, поэтому, подумать было над чем, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
КХЛ проверили на востребованность и доходность
«Спартаку» пора выиграть в дерби у ЦСКА. Интриги дня КХЛ
Германия или Турция. Кто примет чемпионат Европы 2024 года
У Погба конфликт с Моуринью. Погба прав
Дзюба: Сборная России победила бы Англию в полуфинале ЧМ-2018
Ветераны биатлона выступают против Тихонова. Почему они не правы
«Севилья» разгромила «Реал» в матче чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь