Семак: Стать главным тренером «Зенита» — рискованный шаг

«Тогда меня многое смущало, это был не самый лучший момент приходить в клуб. Мне казалось, что в команде много проблем. Большое количество футболистов не подходило ни под одну определённую и чёткую техническую схему. Плюс микроклимат, требования, результат — всё это складывалось в цепочку и накатывало на меня.

В то время практически в каждом издании со скепсисом смотрели на мои перспективы в клубе. Думаю, в любом издании можно было встретить: «Семак, ты что, с ума сошёл? Пошёл в “Зенит”, пропал, потерялся». Это был рискованный шаг с моей стороны. Просто в этой профессии надо принимать вызовы. Такое предложение получает далеко не каждый, поэтому, подумать было над чем, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России».