Домашнюю игру «Уфы» с «Енисеем» рассудит ростовский арбитр

Источник: Башинформ

Помогать главному судье буду москвич Антон Аверьянов и ростовчанин Роман Усачев. Резервными судьями назначены: Павел Кукян из Сочи и инспектор из Московской области Фейзудин Эрзиманов.

«Под свисток Сергея Иванова уфимцы провели семь матчей, одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение», — напомнили в пресс-службе ФК «Уфа».