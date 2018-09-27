Домашнюю игру «Уфы» с «Енисеем» рассудит ростовский арбитр
Российская
Российская
Помогать главному судье буду москвич Антон Аверьянов и ростовчанин Роман Усачев. Резервными судьями назначены: Павел Кукян из Сочи и инспектор из Московской области Фейзудин Эрзиманов.
«Под свисток Сергея Иванова уфимцы провели семь матчей, одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение», — напомнили в
Напомним, «Уфа» и «Енисей» сыграют на поле стадиона «Нефтяник» в субботу, 29 сентября. Начало матча в 18.30 по уфимскому времени.