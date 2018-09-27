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13:34 (мск), источник: ИА Башинформ

Домашнюю игру «Уфы» с «Енисеем» рассудит ростовский арбитр

Российская Премьер-лига назначила судейские бригады на 9 тур чемпионата. В столицу Башкирии на встречу «Уфы» и «Енисея» приедет ростовский арбитр Серей Иванов.

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Источник: Башинформ

Помогать главному судье буду москвич Антон Аверьянов и ростовчанин Роман Усачев. Резервными судьями назначены: Павел Кукян из Сочи и инспектор из Московской области Фейзудин Эрзиманов.

«Под свисток Сергея Иванова уфимцы провели семь матчей, одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение», — напомнили в пресс-службе ФК «Уфа».

Напомним, «Уфа» и «Енисей» сыграют на поле стадиона «Нефтяник» в субботу, 29 сентября. Начало матча в 18.30 по уфимскому времени.

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