Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Сассуоло0
Футбол. Кубок России
перерыв
Тамбов1
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
21:00
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Бетис
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К0
Краснодар2
Все события
Фоторепортажи
12Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
20:02 (мск), источник: Lenta.Ru

«Локомотив» вновь лишился Смолова

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов получил травму связок плеча в матче 1/16 финала Кубка России против калининградской «Балтики». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации издания, на следующей неделе 28-летнему форварду предстоит операция, после которой он сможет вернуться в строй только через месяц.

Смолов получил травму на 115-й минуте встречи, вступив в борьбу с защитником соперника Андреем Буйволовым. Арбитр Алексей Амелин посчитал, что Буйволов не нарушал правила. Матч завершился в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» 9 августа. Во время встречи шестого тура Российской премьер-лиги против краснодарской команды (1:2) футболист получил травму и и был заменен на 57-й минуте.

Балтика 2:3 ДВ
Основное время: 2:2 (1:1)
Локомотив
26.09.2018, 21:00 Зрители: 25231 Плей-офф: 1/16 финала Калининград
Главные тренеры
Игорь Ледяхов Юрий Семин
Голы
28′ Алан Касаев 11
64′ Руслан Магаль 28
59 Алексей Миранчук 35′
24 Эдер 88′
60 Антон Миранчук 105+1′
Составы
Евгений Помазан 32
Максим Тишкин 44
104′ Андрей Буйволов 25
Руслан Магаль 28
Константин Плиев 33
Максим Григорьев 9
120′ Алихан Шаваев 19
113′ Сослан Таказов 30
Владислав Крючков 23
85′ Алан Касаев (к) 11
Виталий Каленкович 93
43′ 107′ Александр Шешуков 2
Олег Дмитриев 34
90+3′ 100′ Владимир Дядюн 22
Кирилл Погребняк 14
77 Антон Коченков
17 Тарас Михалик
33 Соломон Кверквелия (к)
60 Антон Миранчук 101′
59 Алексей Миранчук
9 Федор Смолов
7 Гжегож Крыховяк
28 Борис Ротенберг 67′
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов 105′
5 Бенедикт Хеведес
96 Рифат Жемалетдинов 73′
24 Эдер
23 Дмитрий Тарасов 45′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
Боковой судья Кирилл Большаков (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Роман Милюченко (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Балтика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Россия снова примет ЧМ по хоккею: что об этом нужно знать
Российские волейболисты проиграли США и остались без медалей ЧМ
Сколько стоит бой Конор — Хабиб? Считаем деньги
Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе
Черчесов прокомментировал выбор Германии хозяйкой ЧЕ по футболу
«Краснодар» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Авангард»
ЦСКА играет со «Спартаком» в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь