«Локомотив» вновь лишился Смолова

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, на следующей неделе 28-летнему форварду предстоит операция, после которой он сможет вернуться в строй только через месяц.

Смолов получил травму на 115-й минуте встречи, вступив в борьбу с защитником соперника Андреем Буйволовым. Арбитр Алексей Амелин посчитал, что Буйволов не нарушал правила. Матч завершился в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.