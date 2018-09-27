Матч «Енисей» — «Спартак» в Красноярске: хорошо или плохо

Источник: Спорт-Экспресс

Особое мнение Сергея Егорова

У меня нет больших вопросов к РПЛ — лига ошиблась только в том, что раньше времени вбила в форму матча «Енисей» — «Спартак» Красноярск как город проведения игры. Делать этого, безусловно, не следовало — болельщики купили невозвратные билеты и могли потерять деньги.

Некоторые, насколько понимаю, и потеряли. Лига дала разъяснение, а в среду, по моей информации, РПЛ исходила из того, что матч пройдет в Тюмени — этот стадион заявлен «Енисеем» как резервный.

Что сегодня изменилось на заседании бюро исполкома? Насколько известно, Сергей Прядкин в командировке (и, как говорят, представитель лиги был против того, чтобы решение принималось «в виде исключения»), а Никита Симонян вроде бы в отпуске.

Кто конкретно голосовал ЗА? До сих пор нет ни одного комментария со стороны исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

Проводить матч повышенного риска, с огромным зрительским интересом на стадионе, где нет системы контроля управления доступом болельщиков — серьезный просчет и в случае эксцессов за такие действия кому-то придется нести ответственность перед законом.

Стадион «Центральный» в Красноярске

И поэтому сейчас крайне важно — кто ставил подписи, кому потом давать пояснения?

Понятна позиция лиги. Сергей Прядкин уже заявлял о том, что со следующего сезона команды будут играть только на тех стадионах, которые полностью соответствуют регламенту.

Как быть теперь, когда появилась фраза «в виде исключения»?

Заслужил ли Красноярск того, чтобы увидеть «Спартак»? Безусловно, будет полный стадион. Но лига заслужила того, чтобы ее мнение и принятые документы уважали.

Заслужила ли она того, чтобы ее регламентом утирались, как салфеткой? У стадиона, на котором проводит матчи «Енисей», нет системы контроля управления доступом — важная вещь, которая упорядочивает потоки болельщиков, помогает в плане безопасности по организации матчей. По моей информации, вчера у РПЛ был готовый сценарий — матч должен был состояться в Тюмени. Лига не хотела брать на себя риски в плане безопасности проведения игры в Красноярске.

Теперь нет никаких правил. Нет регламента.

Есть только право на исключение из правил. В этом и в следующем (когда в РПЛ выйдет «Тамбов») им легко воспользуются еще не раз.

Особое мнение Вячеслава Короткина

«Очень хотелось бы ошибиться и поверить в то, что РПЛ все же настоит на том, чтобы “Енисей” завершил все подготовительные мероприятия вовремя и матчи останутся на своих местах. Но почему-то не верится…» Такими словами я закончил материал, опубликованный на сайте «СЭ» два дня назад, который был посвящен возможному обмену встречами чемпионата России между дебютантом премьер-лиги и «Спартаком». Существовала вероятность, что игра 10-го тура пройдет 7 октября не в Красноярске, а в Москве. В Сибирь при таком сценарии красно-белые полетели бы в конце апреле на матч 24-го тура.

Но в четверг бюро Исполкома РФС приняло такое решение:

Внести изменение в Постановление бюро Исполкома РФС № 199/1 от 18.09.2018, допустив, в виде исключения, для проведения ФК «Енисей» г. Красноярск домашних матчей 8−16 туров чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона 2018−2019 гг. и матчей Олимп-Кубка России по футболу в 2018 г. Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск). При этом в указанный период Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск) должен соответствовать всем требованиям для стадионов 1-й категории, кроме наличия соответствующей системы СКУД, а ФК «Енисей» г. Красноярск должен до даты проведения каждого вышеуказанного домашнего матча чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона 2018−2019 гг. и Олимп-Кубка России по футболу в 2018 г. обеспечить наличие согласований с соответствующим органом внутренних дел.

В переводе с официального на обычный русский язык это звучит так: в 1-м круге красноярцы примут команду Массимо Карреру у себя. Как до наступления зимней паузы и всех остальных соперников.

А еще это означает, что не останутся внакладе болельщики «Спартака», уже купившие недешевые — около 12 тысяч рублей, если брать по минимуму — авиабилеты из Москвы. Как не потеряют в деньгах и те, кто собирается приехать поддержать красно-белых из других городов. Также не сомневаюсь, что приезд 10-кратных чемпионов страны вызовет большой ажиотаж и подарит праздник поклонникам «Енисея».

Мы часто (и по делу) критикуем российские футбольные власти. Но в данном случае хочется поаплодировать и РФС, и РПЛ.

Тренировка «Енисея» на стадионе «Центральный»

Футбольному союзу — за то, что, не побоялся взять на себя ответственность. Ведь именно чиновникам из Дома футбола придется отвечать за возможные инциденты, если они возникнут из-за отсутствия на арене СКУД. Кстати, здесь нужно обратиться к фанатам: раз вам пошли навстречу, ответьте добром на добро, держите себя в руках, будьте сдержанны и корректны.

Премьер-лиге — за принципиальность. Твердая позиция руководства РПЛ заключалась в четком соблюдении регламентных норм. По моим данным, «Спартак» направлял в его адрес письмо с предложением об обмене кругами, но пункт 10.5.2 регламента предусматривает, что если проведение игры по каким-либо причинам невозможно ни на основной, ни на резервной аренах, то место встречи определяет премьер-лига.

Организовывать матч со «Спартаком» в Тюмени, где принимал соперников «Енисей» на старте сезона, по меньшей мере, неразумно хотя бы из-за небольшой — 13 000 — вместимости стадиона. Такой вариант не устраивал красноярцев, чей «Центральный» рассчитан, согласно официальному сайту РПЛ, на 25 000 зрителей — почти в два раза больше.

Можно было бы отправить эту пару на сочинский «Фишт», екатеринбуржскую «СКБ-Банк Арену» или уфимский «Нефтяник» (еще один резервный стадион РПЛ-2018/19 «Арена Химки» не рассматривалась по понятным причинам), но эти варианты отмели — болельщики столкнулись бы с тем же проблемами, что и в случае обмена кругами, и возмущались бы не меньше. Только теперь к спартаковским присоединились бы красноярские.

Значит, оставалось решать вопрос только на бюро РФС — и премьер-лига, проявив твердость, фактически подтолкнула к проведению заседания этого органа и взвешенному, на мой взгляд, решению.