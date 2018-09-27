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22:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Енисей» — «Спартак» в Красноярске: хорошо или плохо

Обозреватели «СЭ» Сергей Егоров и Вячеслав Короткин — о решении РФС разрешить провести матч 10-го тура чемпионата России «Енисей» — «Спартак» в Красноярске.

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Источник: Спорт-Экспресс

Особое мнение Сергея Егорова

У меня нет больших вопросов к РПЛ — лига ошиблась только в том, что раньше времени вбила в форму матча «Енисей» — «Спартак» Красноярск как город проведения игры. Делать этого, безусловно, не следовало — болельщики купили невозвратные билеты и могли потерять деньги.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 10, 7.10.2018, 11:30
Енисей
-Спартак-

Некоторые, насколько понимаю, и потеряли. Лига дала разъяснение, а в среду, по моей информации, РПЛ исходила из того, что матч пройдет в Тюмени — этот стадион заявлен «Енисеем» как резервный.

Что сегодня изменилось на заседании бюро исполкома? Насколько известно, Сергей Прядкин в командировке (и, как говорят, представитель лиги был против того, чтобы решение принималось «в виде исключения»), а Никита Симонян вроде бы в отпуске.

Кто конкретно голосовал ЗА? До сих пор нет ни одного комментария со стороны исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

Проводить матч повышенного риска, с огромным зрительским интересом на стадионе, где нет системы контроля управления доступом болельщиков — серьезный просчет и в случае эксцессов за такие действия кому-то придется нести ответственность перед законом.

Стадион «Центральный» в Красноярске

И поэтому сейчас крайне важно — кто ставил подписи, кому потом давать пояснения?

Понятна позиция лиги. Сергей Прядкин уже заявлял о том, что со следующего сезона команды будут играть только на тех стадионах, которые полностью соответствуют регламенту.

Как быть теперь, когда появилась фраза «в виде исключения»?

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Заслужил ли Красноярск того, чтобы увидеть «Спартак»? Безусловно, будет полный стадион. Но лига заслужила того, чтобы ее мнение и принятые документы уважали.

Заслужила ли она того, чтобы ее регламентом утирались, как салфеткой? У стадиона, на котором проводит матчи «Енисей», нет системы контроля управления доступом — важная вещь, которая упорядочивает потоки болельщиков, помогает в плане безопасности по организации матчей. По моей информации, вчера у РПЛ был готовый сценарий — матч должен был состояться в Тюмени. Лига не хотела брать на себя риски в плане безопасности проведения игры в Красноярске.

Теперь нет никаких правил. Нет регламента.

Есть только право на исключение из правил. В этом и в следующем (когда в РПЛ выйдет «Тамбов») им легко воспользуются еще не раз.

Особое мнение Вячеслава Короткина

«Очень хотелось бы ошибиться и поверить в то, что РПЛ все же настоит на том, чтобы “Енисей” завершил все подготовительные мероприятия вовремя и матчи останутся на своих местах. Но почему-то не верится…» Такими словами я закончил материал, опубликованный на сайте «СЭ» два дня назад, который был посвящен возможному обмену встречами чемпионата России между дебютантом премьер-лиги и «Спартаком». Существовала вероятность, что игра 10-го тура пройдет 7 октября не в Красноярске, а в Москве. В Сибирь при таком сценарии красно-белые полетели бы в конце апреле на матч 24-го тура.

Но в четверг бюро Исполкома РФС приняло такое решение:

Внести изменение в Постановление бюро Исполкома РФС № 199/1 от 18.09.2018, допустив, в виде исключения, для проведения ФК «Енисей» г. Красноярск домашних матчей 8−16 туров чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона 2018−2019 гг. и матчей Олимп-Кубка России по футболу в 2018 г. Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск). При этом в указанный период Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск) должен соответствовать всем требованиям для стадионов 1-й категории, кроме наличия соответствующей системы СКУД, а ФК «Енисей» г. Красноярск должен до даты проведения каждого вышеуказанного домашнего матча чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона 2018−2019 гг. и Олимп-Кубка России по футболу в 2018 г. обеспечить наличие согласований с соответствующим органом внутренних дел.

В переводе с официального на обычный русский язык это звучит так: в 1-м круге красноярцы примут команду Массимо Карреру у себя. Как до наступления зимней паузы и всех остальных соперников.

А еще это означает, что не останутся внакладе болельщики «Спартака», уже купившие недешевые — около 12 тысяч рублей, если брать по минимуму — авиабилеты из Москвы. Как не потеряют в деньгах и те, кто собирается приехать поддержать красно-белых из других городов. Также не сомневаюсь, что приезд 10-кратных чемпионов страны вызовет большой ажиотаж и подарит праздник поклонникам «Енисея».

Мы часто (и по делу) критикуем российские футбольные власти. Но в данном случае хочется поаплодировать и РФС, и РПЛ.

Тренировка «Енисея» на стадионе «Центральный»

Футбольному союзу — за то, что, не побоялся взять на себя ответственность. Ведь именно чиновникам из Дома футбола придется отвечать за возможные инциденты, если они возникнут из-за отсутствия на арене СКУД. Кстати, здесь нужно обратиться к фанатам: раз вам пошли навстречу, ответьте добром на добро, держите себя в руках, будьте сдержанны и корректны.

Премьер-лиге — за принципиальность. Твердая позиция руководства РПЛ заключалась в четком соблюдении регламентных норм. По моим данным, «Спартак» направлял в его адрес письмо с предложением об обмене кругами, но пункт 10.5.2 регламента предусматривает, что если проведение игры по каким-либо причинам невозможно ни на основной, ни на резервной аренах, то место встречи определяет премьер-лига.

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Организовывать матч со «Спартаком» в Тюмени, где принимал соперников «Енисей» на старте сезона, по меньшей мере, неразумно хотя бы из-за небольшой — 13 000 — вместимости стадиона. Такой вариант не устраивал красноярцев, чей «Центральный» рассчитан, согласно официальному сайту РПЛ, на 25 000 зрителей — почти в два раза больше.

Можно было бы отправить эту пару на сочинский «Фишт», екатеринбуржскую «СКБ-Банк Арену» или уфимский «Нефтяник» (еще один резервный стадион РПЛ-2018/19 «Арена Химки» не рассматривалась по понятным причинам), но эти варианты отмели — болельщики столкнулись бы с тем же проблемами, что и в случае обмена кругами, и возмущались бы не меньше. Только теперь к спартаковским присоединились бы красноярские.

Значит, оставалось решать вопрос только на бюро РФС — и премьер-лига, проявив твердость, фактически подтолкнула к проведению заседания этого органа и взвешенному, на мой взгляд, решению.

Теперь дело за малым: совместными усилиями организовать матч «Енисей» — «Спартак» так, чтобы не появилось поводов для критики.

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