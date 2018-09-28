Девятый тур РПЛ стартует в пятницу матчем между «Оренбургом» и ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

Подопечные главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в первых восьми турах набрали 13 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Несмотря на не совсем убедительный старт, когда армейцы смогли набрать только одно очко в трех турах, команда разыгралась, выдав качественный отрезок, в который вошли разгромные победы над тульским «Арсеналом» со счетом 3:0, «Уралом» (4:0) и «Уфой» (3:0).

Оренбуржцы расположились на шестой строчке, отставая от своего соперника на два очка. После поражения подопечных Владимира Федотова от «Спартака» со счетом 0:1, команда одержала серию побед над самарскими «Крыльями Советов» (3:0), московским «Локомотивом» (1:0) и махачкалинским «Анжи» (3:1). Далее последовала безвыигрышная серия из четырех матчей. «Оренбург» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и грозненским «Ахматом» (1:1), а также уступил петербургскому «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:2).

Поможет ли ЦСКА перенос матча Кубка России

Все клубы РПЛ, за исключением ЦСКА, уже успели провести матчи 1/16 финала Олимп — Кубка России. Руководство армейцев, ссылаясь на сложный график и выступление в Лиге чемпионов, попросило Российский футбольный союз (РФС) перенести матч с «Тюменью» на более поздний срок, и теперь игра состоится 10 октября. Несмотря на более длительный этап подготовки, команде Гончаренко не смогут помочь травмированные Константин Кучаев, Абель Эрнандес, Хетаг Хосонов, Виктор Васин, Александр Макаров и Хёрдур Магнуссон.

«Оренбург», в отличие от армейцев, не испытывает явных проблем с травмированными. Возникает единственный вопрос по поводу участия хорватского полузащитника команды Даниэля Мишкича, который получил повреждение в кубковом матче против барнаульского «Динамо».

«Оренбург» и ЦСКА в рамках чемпионата России встречались дважды в сезоне-2016/17, ставшем дебютным для оренбуржцев в РПЛ. В обоих матчах армейцы одерживали сухие победы, выиграв со счетом 1:0 — в гостях и 2:0 — дома.