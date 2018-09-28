Федун представил проект реформы российского футбола
Владелец «Спартака» Леонид Федун опубликовал вариант реформы российского футбола.
Владелец «Спартака» Леонид Федун опубликовал вариант реформы российского футбола.
1. Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки.
Поддержка региональных клубов — около 30−40% их бюджетов, для грандов — 5−7% от их доходов. Сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов.
Достаточно € 80−100 млн. для РПЛ и 15 — для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов.
2. Жёсткие условия лицензирования.
Премьер-лига:
— Стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 000 зрителей;.
— Наличие полноценной академии с инфраструктурой, включая крытый манеж;.
— Бездефицитный бюджет с доходами не менее € 13 млн;.
ФНЛ:
— Стадион не менее 5000−7000 зрителей с частично крытыми трибунами;.
— Собственная футбольная школа, либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром;.
— Наличие в заявке на сезон 5−10 доморощенных игроков;.
— Бездефицитный бюджет;.
Вторая лига:
— Наличие в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.
3. Развитие детского и юношеского футбола.
— Поддерживать существующий тренд на развитие материальной базы, региональных центров и академий;.
— Создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, в которой будет прямая зависимость между успешной профессиональной карьерой воспитанников и материальным благополучием их тренеров. В кратчайшие сроки утвердить программу «национальной солидарности»;.
— Принять концепцию Российского молодежного чемпионата;.
4. Структура российского профессионального футбола.
—
— Молодёжный чемпионат;.
— ФНЛ (Западный и Восточный дивизионы) — 32−36 клубов;.
— ПФЛ;.
— Межрегиональные дивизионы.
«Реформы должны дать импульс развитию российского футбола, повысить качество игры и зрительский интерес. Поэтому именно российский болельщик — главный выгодоприобретатель от возможного развития российского чемпионата», — сказал Федун.