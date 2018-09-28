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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Федун представил проект реформы российского футбола

Владелец «Спартака» Леонид Федун опубликовал вариант реформы российского футбола.

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Источник: РИА "Новости"

1. Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки.

Поддержка региональных клубов — около 30−40% их бюджетов, для грандов — 5−7% от их доходов. Сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов.

Достаточно € 80−100 млн. для РПЛ и 15 — для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов.

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2. Жёсткие условия лицензирования.

Премьер-лига:

— Стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 000 зрителей;.

— Наличие полноценной академии с инфраструктурой, включая крытый манеж;.

— Бездефицитный бюджет с доходами не менее € 13 млн;.

ФНЛ:

— Стадион не менее 5000−7000 зрителей с частично крытыми трибунами;.

— Собственная футбольная школа, либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром;.

— Наличие в заявке на сезон 5−10 доморощенных игроков;.

— Бездефицитный бюджет;.

Вторая лига:

— Наличие в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.

3. Развитие детского и юношеского футбола.

— Поддерживать существующий тренд на развитие материальной базы, региональных центров и академий;.

— Создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, в которой будет прямая зависимость между успешной профессиональной карьерой воспитанников и материальным благополучием их тренеров. В кратчайшие сроки утвердить программу «национальной солидарности»;.

— Принять концепцию Российского молодежного чемпионата;.

4. Структура российского профессионального футбола.

— Премьер-лига — 12−16 клубов;.

— Молодёжный чемпионат;.

— ФНЛ (Западный и Восточный дивизионы) — 32−36 клубов;.

— ПФЛ;.

— Межрегиональные дивизионы.

«Реформы должны дать импульс развитию российского футбола, повысить качество игры и зрительский интерес. Поэтому именно российский болельщик — главный выгодоприобретатель от возможного развития российского чемпионата», — сказал Федун.

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