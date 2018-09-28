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17:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 9-го тура Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 28 сентября, в Оренбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Бийол, Ахметов, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Ефремов, Гордюшенко, Сигурдссон, Жамалетдинов, Жиронкин, Нисимура, Тикнизян.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Ему будут помогать лайнсмены Максим Гаврилин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Василий Казарцев.

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