«Оренбург» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 9-го тура
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 9-го тура
Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Бийол, Ахметов, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Кырнац, Ефремов, Гордюшенко, Сигурдссон, Жамалетдинов, Жиронкин, Нисимура, Тикнизян.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Ему будут помогать лайнсмены Максим Гаврилин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Василий Казарцев.