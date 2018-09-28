Дзюба назвал главных претендентов на победу в чемпионате России
Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, кого считает главными конкурентами в российской
Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, кого считает главными конкурентами в российской
По словам форварда, основными претендентами на титул наряду с петербуржцами останутся «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА «Спартак».
— Вы уже сыграли со «Спартаком», с «Локомотивом». Кто оставил большее впечатление?
— Мне кажется, что они приехали одинаковые. Что «Локомотив» приехал играть от обороны, что «Спартак». Только одним нам удалось забить. Голы получились немного случайные, но помогли раскрыться игре, они вышли в 5 защитников. Забей мы «Спартаку», пораньше — тоже игра бы раскрылась. Игра бы пошла на открытых курсах, было бы интересно, был бы крупный счет. Мы не смогли их взломать.
— Хоть
— Всегда есть
Левандовски в «Баварии» как забивает! А в Польшу приехал — ноль голов. И не
Любой нападающий зависит от своей команды. Если она на ходу, доминирует — конечно у форварда будут моменты. И уже от него будет зависеть, как они их реализуют. Поэтому, когда у нас все получается, мне намного легче. Моя задача — цепляться за мячи. Я справился неплохо. Можно лучше? Можно. Главное не хуже.
— Кто главный конкурент в чемпионате?
— Прошло всего 8 туров. За 22 игры можно отыграть даже огромные отрывы. Я думаю, что конкуренты останутся как были: «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», мы. Пять команд, которые будут бороться за места.