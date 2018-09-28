Дзюба назвал главных претендентов на победу в чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

По словам форварда, основными претендентами на титул наряду с петербуржцами останутся «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА «Спартак».

— Вы уже сыграли со «Спартаком», с «Локомотивом». Кто оставил большее впечатление?

— Мне кажется, что они приехали одинаковые. Что «Локомотив» приехал играть от обороны, что «Спартак». Только одним нам удалось забить. Голы получились немного случайные, но помогли раскрыться игре, они вышли в 5 защитников. Забей мы «Спартаку», пораньше — тоже игра бы раскрылась. Игра бы пошла на открытых курсах, было бы интересно, был бы крупный счет. Мы не смогли их взломать.

— Хоть чем-то недовольны по игре с «Локомотивом»?

— Всегда есть какие-то претензии. В некоторых эпизодах я мог сыграть лучше, выиграть больше единоборств. Нет идеальных матчей. В целом, я доволен своей игрой. Любой нападающий — зависимый игрок. Говорят, что когда Месси и Роналду не забивают, они отрезаны от команды. Если они такие великие, что ж они сами-то всех не обыграют?

Левандовски в «Баварии» как забивает! А в Польшу приехал — ноль голов. И не из-за того, что Левандовски мертвый. Не верю, что к чемпионату мира подходят мертвые. Это пик любого спортсмена, игра не пошла, перекрыли его.

Любой нападающий зависит от своей команды. Если она на ходу, доминирует — конечно у форварда будут моменты. И уже от него будет зависеть, как они их реализуют. Поэтому, когда у нас все получается, мне намного легче. Моя задача — цепляться за мячи. Я справился неплохо. Можно лучше? Можно. Главное не хуже.

— Кто главный конкурент в чемпионате?