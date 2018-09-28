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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин — о реформах Федуна: Это говорит хозяин, который был готов кинуть публику

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал проект реформ, предложенный владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

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Источник: РИА "Новости"

«О реформе Федуна можно сказать немало интересного, и я не премину, но его тексты о назревших переменах удобны тем, что в них, в принципе, главное понятно сразу. Так один великий ученый в книге «Этногенез и биосфера Земли» на первой странице даёт определение главного понятия и добавляет: если это понятно, можно не читать. Но в случае с Леонидом Арнольдовичем это приходится домысливать самостоятельно.

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Прошлый его текст о революционных переменах в организации футбольного дела начинался с предложения начать учитывать российский климат. Всего пунктов было четыре. Ну, выглянуть в окно, чтобы учесть погоду — кто же до этого без революции додумается? Никто. Вот, ждали. Сейчас первый абзац содержит главную мысль о том, что главным выгодоприобретателем реформ должен стать российский болельщик.

Это говорит хозяин клуба, который только что готов был кинуть свою публику, поменявшись матчами с «Енисеем» из Красноярска за 10 дней до игры. Кинуть на заказанные заранее гостишки и билеты, причём без всякой выгоды для себя. Просто не задумываясь о таких мелочах. Не правда ли, как минимум понимаешь, что человек заботится о болельщике и знает, как ему угодить? Вот и всё, что нужно знать о революционере-реформаторе", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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