Уткин — о реформах Федуна: Это говорит хозяин, который был готов кинуть публику
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал проект реформ, предложенный владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал проект реформ, предложенный владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
«О реформе Федуна можно сказать немало интересного, и я не премину, но его тексты о назревших переменах удобны тем, что в них, в принципе, главное понятно сразу. Так один великий ученый в книге «Этногенез и биосфера Земли» на первой странице даёт определение главного понятия и добавляет: если это понятно, можно не читать. Но в случае с Леонидом Арнольдовичем это приходится домысливать самостоятельно.
Прошлый его текст о революционных переменах в организации футбольного дела начинался с предложения начать учитывать российский климат. Всего пунктов было четыре. Ну, выглянуть в окно, чтобы учесть погоду — кто же до этого без революции додумается? Никто. Вот, ждали. Сейчас первый абзац содержит главную мысль о том, что главным выгодоприобретателем реформ должен стать российский болельщик.
Это говорит хозяин клуба, который только что готов был кинуть свою публику, поменявшись матчами с «Енисеем» из Красноярска за 10 дней до игры. Кинуть на заказанные заранее гостишки и билеты, причём без всякой выгоды для себя. Просто не задумываясь о таких мелочах. Не правда ли, как минимум понимаешь, что человек заботится о болельщике и знает, как ему угодить? Вот и всё, что нужно знать о революционере-реформаторе", — написал Уткин в своём