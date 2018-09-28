ЦСКА победил «Оренбург» за 5 дней до «Реала», лучший бомбардир РПЛ Чалов забил с пенальти

ЦСКА — единственный клуб РПЛ, который на этой неделе не провел свой кубковый матч. Из-за того, что армейцы играют с «Оренбургом» в пятницу, а уже в следующую пятницу — с мадридским «Реалом». Стартовый состав по сравнению с дерби совсем не изменился — та же формация 4−2−3−1.

«Оренбург» — одно из главных открытий этого сезона. Команда только-только вернулась из ФНЛ, но уже поджимает лидеров на 6-м месте. Во вторник оренбуржцы выбили из Кубка «Динамо-Барнаул», но через три дня полностью поменяли состав на игру против ЦСКА.

У себя дома «Оренбург» уже обыгрывал «Локо», но на этот раз начал очень неуверенно: много терял мяч на своей половине поля, даря шансы сопернику. Реализовать преимущество армейцы никак не могли то из-за мокрой синтетики поля, то из-за неопытности молодежи. А на 17-й минуте оренбуржцы упустили самый опасный момент тайма: Сутормин бил в упор, но Акинфеев на линии сделал невообразимый сэйв.

А в середине первого тайма ЦСКА свой шанс реализовал. Опорник «Оренбурга» Вадим Афонин в своей штрафной ударил Чалова ногой по голове. Лучший бомбардир РПЛ сам исполнил пенальти и очень уверенно забил свой 6-й (рекордный, так много Федор в РПЛ пока не забивал) и 10-й для армейцев гол в чемпионате. Кстати, Чалов впервые исполнял одиннадцатиметровый в основе ЦСКА.

Источник: pfc-cska.com

После перерыва «Оренбург» создал еще несколько очень опасных моментов: удар по пустым воротам, когда Акинфеев уже был отыгран, затем прострел в упор и несколько угловых. ЦСКА выстоял, а Гончаренко отреагировал заменой уставшего Дзагоева на Жамалетдинова.