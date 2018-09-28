ЦСКА победил «Оренбург» за 5 дней до «Реала», лучший бомбардир РПЛ Чалов забил с пенальти
Никаких вопросов по «точке».
Никаких вопросов по «точке».
ЦСКА — единственный клуб РПЛ, который на этой неделе не провел свой кубковый матч.
«Оренбург» — одно из главных открытий этого сезона. Команда
У себя дома «Оренбург» уже обыгрывал «Локо», но на этот раз начал очень неуверенно: много терял мяч на своей половине поля, даря шансы сопернику. Реализовать преимущество армейцы никак не могли то
А в середине первого тайма ЦСКА свой шанс реализовал. Опорник «Оренбурга» Вадим Афонин в своей штрафной ударил Чалова ногой по голове. Лучший бомбардир РПЛ сам исполнил пенальти и очень уверенно забил свой 6-й (рекордный, так много Федор в РПЛ пока не забивал) и 10-й для армейцев гол в чемпионате. Кстати, Чалов впервые исполнял одиннадцатиметровый в основе ЦСКА.
После перерыва «Оренбург» создал еще несколько очень опасных моментов: удар по пустым воротам, когда Акинфеев уже был отыгран, затем прострел в упор и несколько угловых. ЦСКА выстоял, а Гончаренко отреагировал заменой уставшего Дзагоева на Жамалетдинова.
Уже ближе к концу матча Облякова и Чалова заменили Сигурдссон и Ефремов. ЦСКА скорее играл на удержание, пытаясь поймать «Оренбург» на контратаках. Гончаренко очень много подсказывал своим игрокам — в основном Набабкину и Влашичу. Логично, что армейцы пытались сэкономить силы: уже 2 октября им играть против «Реала» в Лиге чемпионов, а в следующий
|Владимир Федотов
|Виктор Гончаренко
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|6
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)