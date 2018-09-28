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20:00 (мск), источник: Sport24

ЦСКА победил «Оренбург» за 5 дней до «Реала», лучший бомбардир РПЛ Чалов забил с пенальти

Никаких вопросов по «точке».

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ЦСКА — единственный клуб РПЛ, который на этой неделе не провел свой кубковый матч. Из-за того, что армейцы играют с «Оренбургом» в пятницу, а уже в следующую пятницу — с мадридским «Реалом». Стартовый состав по сравнению с дерби совсем не изменился — та же формация 4−2−3−1.

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«Оренбург» — одно из главных открытий этого сезона. Команда только-только вернулась из ФНЛ, но уже поджимает лидеров на 6-м месте. Во вторник оренбуржцы выбили из Кубка «Динамо-Барнаул», но через три дня полностью поменяли состав на игру против ЦСКА.

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У себя дома «Оренбург» уже обыгрывал «Локо», но на этот раз начал очень неуверенно: много терял мяч на своей половине поля, даря шансы сопернику. Реализовать преимущество армейцы никак не могли то из-за мокрой синтетики поля, то из-за неопытности молодежи. А на 17-й минуте оренбуржцы упустили самый опасный момент тайма: Сутормин бил в упор, но Акинфеев на линии сделал невообразимый сэйв.

А в середине первого тайма ЦСКА свой шанс реализовал. Опорник «Оренбурга» Вадим Афонин в своей штрафной ударил Чалова ногой по голове. Лучший бомбардир РПЛ сам исполнил пенальти и очень уверенно забил свой 6-й (рекордный, так много Федор в РПЛ пока не забивал) и 10-й для армейцев гол в чемпионате. Кстати, Чалов впервые исполнял одиннадцатиметровый в основе ЦСКА.

Источник: pfc-cska.com

После перерыва «Оренбург» создал еще несколько очень опасных моментов: удар по пустым воротам, когда Акинфеев уже был отыгран, затем прострел в упор и несколько угловых. ЦСКА выстоял, а Гончаренко отреагировал заменой уставшего Дзагоева на Жамалетдинова.

Уже ближе к концу матча Облякова и Чалова заменили Сигурдссон и Ефремов. ЦСКА скорее играл на удержание, пытаясь поймать «Оренбург» на контратаках. Гончаренко очень много подсказывал своим игрокам — в основном Набабкину и Влашичу. Логично, что армейцы пытались сэкономить силы: уже 2 октября им играть против «Реала» в Лиге чемпионов, а в следующий уик-энд — против «Локомотива».

Оренбург 0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
28.09.2018, 17:30 основной раунд: 9-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Виктор Гончаренко
Голы
9 Федор Чалов 32′
Составы
Евгений Фролов 91
39′ Сергей Терехов 13
77′ Силвие Бегич 6
Дмитрий Андреев (к) 15
Адессойе Ойеволе 58
Даниэл Мишкич 8
30′ Вадим Афонин 29
Джордже Деспотович 7
54′ Андрей Малых 12
55′ Андрей Козлов 9
76′ Денис Попович 10
85′ Григорий Чиркин 86
34′ 85′ Алексей Сутормин 19
Андреа Чуканов 11
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин
3 Никита Чернов
50 Родригу Бекао
8 Никола Влашич
29 Яка Бийол 42′
77 Ильзат Ахметов
98 Иван Обляков 79′
17 Арнор Сигурдссон
10 Алан Дзагоев 66′
75 Тимур Жамалетдинов
9 Федор Чалов 83′
15 Дмитрий Ефремов
Статистика
6 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 3
2 Угловые 2
12 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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