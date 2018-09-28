Орлов: «Спартак» и в чемпионский сезон играл так же, как сейчас
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах в игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах в игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Каррера — заложник обстоятельств в «Спартаке»: он вынужден работать с такими игроками, как Боккетти или Попов, которых не просил. Просто потому, что они на контрактах. Если бы он сам набирал команду, она, возможно, играла бы иначе. Отсюда сложные взаимоотношения в команде. Это очень трудная история.
«Спартак» в предыдущих сезонах играл