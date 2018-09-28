Орлов: «Спартак» и в чемпионский сезон играл так же, как сейчас

«Каррера — заложник обстоятельств в «Спартаке»: он вынужден работать с такими игроками, как Боккетти или Попов, которых не просил. Просто потому, что они на контрактах. Если бы он сам набирал команду, она, возможно, играла бы иначе. Отсюда сложные взаимоотношения в команде. Это очень трудная история.

«Спартак» в предыдущих сезонах играл по-другому? Он играл так же, но его футболисты не имели чемпионских титулов, и у них была сумасшедшая мотивация. И ещё был хороший Промес, который, впрочем, ещё в конце прошлого сезона начал деградировать. Видимо, как раз мотивации не хватало, и он перестал тренироваться. Играл с большими паузами. Побегает пять минут — и останавливается, — цитирует Орлова «Команда России».