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23:22 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник «Оренбурга» назвал цирком работу судей в матче с ЦСКА

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов раскритиковал работу арбитров в матче чемпионата России по футболу с московским ЦСКА, заявив, что рефери «устроили цирк».

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» в пятницу на своем поле уступил армейцам в девятом туре Российской премьер-лиги со счетом 0:1, единственный гол на 32-й минуте забил Федор Чалов, реализовавший пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение полузащитника хозяев Вадима Афонина против Чалова. Встречу обслуживала бригада рефери в составе Владислава Безбородова (главный судья), Максима Гаврилина и Рашида Абусуева (лайнсмены).

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«Дело, я считаю, в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному. Боковой судья машет, что пенальти, потом он сваливает всю ответственность на главного. Главный говорит, что это боковой мне показал… Устроили тут, так сказать, цирк, и потом, улыбаясь, уходят с поля. Они свое дело сделали», — сказал Терехов в видеоинтервью, которое размещено на официальном сайте команды.

Говоря об игре армейской команды, Терехов заявил, что «Оренбургу» противостоял «обычный соперник, ничем не примечательная команда».

«Я считаю, что такие клубы мы должны дома обыгрывать, и обыгрывать уверенно. Болельщики чувствовали ход игры, видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке», — добавил он.

Оренбург 0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
28.09.2018, 17:30 Зрители: 6917 основной раунд: 9-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Виктор Гончаренко
Голы
9 Федор Чалов 31′
Составы
Евгений Фролов 91
39′ Сергей Терехов 13
77′ Силвие Бегич 6
Дмитрий Андреев (к) 15
Адессойе Ойеволе 58
Даниэл Мишкич 8
30′ Вадим Афонин 29
Джордже Деспотович 7
54′ Андрей Малых 12
55′ Андрей Козлов 9
76′ Денис Попович 10
85′ Григорий Чиркин 86
34′ 85′ Алексей Сутормин 19
Андреа Чуканов 11
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин
3 Никита Чернов
50 Родригу Бекао
8 Никола Влашич
29 Яка Бийол 42′
77 Ильзат Ахметов
98 Иван Обляков 79′
17 Арнор Сигурдссон
10 Алан Дзагоев 66′
75 Тимур Жамалетдинов
9 Федор Чалов 83′
15 Дмитрий Ефремов
Статистика
6 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 3
2 Угловые 2
12 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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