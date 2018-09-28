Защитник «Оренбурга» назвал цирком работу судей в матче с ЦСКА

«Оренбург» в пятницу на своем поле уступил армейцам в девятом туре Российской премьер-лиги со счетом 0:1, единственный гол на 32-й минуте забил Федор Чалов, реализовавший пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение полузащитника хозяев Вадима Афонина против Чалова. Встречу обслуживала бригада рефери в составе Владислава Безбородова (главный судья), Максима Гаврилина и Рашида Абусуева (лайнсмены).
«Дело, я считаю, в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному. Боковой судья машет, что пенальти, потом он сваливает всю ответственность на главного. Главный говорит, что это боковой мне показал… Устроили тут, так сказать, цирк, и потом, улыбаясь, уходят с поля. Они свое дело сделали», — сказал Терехов в видеоинтервью, которое размещено на официальном сайте команды.
Говоря об игре армейской команды, Терехов заявил, что «Оренбургу» противостоял «обычный соперник, ничем не примечательная команда».
«Я считаю, что такие клубы мы должны дома обыгрывать, и обыгрывать уверенно. Болельщики чувствовали ход игры, видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке», — добавил он.