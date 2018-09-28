Защитник «Оренбурга» назвал цирком работу судей в матче с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» в пятницу на своем поле уступил армейцам в девятом туре Российской премьер-лиги со счетом 0:1, единственный гол на 32-й минуте забил Федор Чалов, реализовавший пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение полузащитника хозяев Вадима Афонина против Чалова. Встречу обслуживала бригада рефери в составе Владислава Безбородова (главный судья), Максима Гаврилина и Рашида Абусуева (лайнсмены).

«Дело, я считаю, в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному. Боковой судья машет, что пенальти, потом он сваливает всю ответственность на главного. Главный говорит, что это боковой мне показал… Устроили тут, так сказать, цирк, и потом, улыбаясь, уходят с поля. Они свое дело сделали», — сказал Терехов в видеоинтервью, которое размещено на официальном сайте команды.

Говоря об игре армейской команды, Терехов заявил, что «Оренбургу» противостоял «обычный соперник, ничем не примечательная команда».