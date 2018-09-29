Георгий Джикия: Теперь в Инстаграме я читаю все
Перед матчем 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» интервью «СЭ» дал капитан и один из лидеров «Спартака».
Перед матчем 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» интервью «СЭ» дал капитан и один из лидеров «Спартака».
— После 8 туров у «Спартака» 15 очков — как оцените этот отрезок сезона?
— Если смотреть на то, что мы уже сыграли с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом» и никому из них не проиграли, то на данный момент все нормально. Да, было обидное поражение в домашней игре с «Ахматом», но еще все впереди.
— Ожидали того безумного давления после поражения от грозненцев?
— За все время, что я в «Спартаке», это действительно самое дикое давление на команду. Но есть разговоры, которые по делу — того, что касается нашей игры и ее нюансов, например, игры в атаке или оборонительных действий. А есть уже лишняя информация, которая нас не касается.
— Что кажется вам по делу?
— То, что мы, например, не можем поймать ту игру, которая была раньше. И когда специалисты об этом говорят, воспринимается хорошо — с фактами, цифрами. Когда же люди, далекие от понимания внутри коллектива, рассуждают об этом, иногда это дико.
— Например?
— Не хочу называть фамилии. Удивляет, что те, кто не находятся внутри, называют наши фамилии и говорят, какие вопросы решаются у нас в раздевалке. Мне непонятно, почему такая злость против нас. Почему так копают и пытаются сбить с пути? Вот эта агрессия непонятна. Понятно, что «Спартак» великий клуб, народная команда, и так, как на нее, ни на кого больше не смотрят. И когда
— Как команда реагирует, что на это говорит Каррера?
— Я сам стал стараться меньше открывать статьи с определенными заголовками, не читать комментарии. Раньше читал все — статьи, комментарии. Сейчас намного реже, если только интервью.
— Выступление актера Назарова, на мой взгляд, выглядит странно — после первого поражения в чемпионате такой стих. Как вы реагировали?
— Не буду комментировать высказывания взрослых и уважаемых людей. Они, понятно, очень за нас переживают, болеют за «Спартак» долгие годы и хотят, чтобы команда шла всегда первой, от нас ждут большего. Но футбол это игра, поражения случаются.
— Вы пропустили за 8 туров лишь 4 гола — это второй показатель в лиге. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, что стал требовать Массимо?
— Во время подготовки к сезону мы достаточно много времени уделяли обороне, акцент на сборах был сделан на защиту. Это принесло результат, мы мало пропускаем. Дай бог, чтобы и дальше так было.
— Это все объясняет Массимо?
— Да, он как защитник в прошлом, останавливает тренировки, подсказывает. Теоретические занятия с приходом Рауля Рианчо стали дольше, они стали более точечными. Мы четко понимаем, что требуется от каждого из нас. Подготовке к игре, разбору уже состоявшейся игры стали уделять больше времени. Намного больше — когда ты сидишь и смотришь видео деталей: у кого из соперников какая нога рабочая. То же самое касается подготовки к «Ростову» — если мы делали, условно, 8 игра так, то сейчас все будет чуть
— Вы принимаете критику, что «Спартак» мало забивает?
— Да, принимаю и признаю — нас подводит реализация, глупо говорить об этом
В этом году мы много забиваем со стандартов, в прошлом такого не было. Как показывает практика, много голов забивается со штрафных и угловых, после аутов. Это нормальная критика — мы понимаем, что люди сейчас не видят того футбола, который был ранее. От нас ждут иного. Мы в команде это понимаем, что игра поменялась, ушел ведущий игрок, Квинси. Думаю, все будет нормально — мы вспоминаем, просыпаемся — и думаю, что уже проснулись. Тем более, такие моменты произошли, которые заставили проснуться до конца, так скажем.
— Вы об истории с лайками?
— Весь этот негатив, включая и поражение в Лиге Европы, ничья с ЦСКА. Хотя ничья с армейцами, считаю, положительный результат — понятно, что мы играли на победу, но ЦСКА крепкая команда, матч был на выезде.
— Как тему с лайками обсуждала команда?
—
— Вы как?
— Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на «Спартак» так все вылилось
— Команда пыталась убедить Массимо, что все случайно получилось?
— Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в Инстаграме и, даже не читая… Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из Инстаграма.