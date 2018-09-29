Зверь вышел на охоту: на что способен «Краснодар»?

Пока именитые клубы, забуксовавшие на старте, решали свои проблемы, «Краснодар» возглавил группу преследователей «Зенита» и заставил говорить о себе как о «темной лошадке» чемпионата. Все последние годы от «Краснодара» ждали еще одного шага в эволюционном развитии, который позволил бы ему включиться в борьбу за золото, — и каждый раз «быки» не оправдывали ожиданий. Но в этом сезоне все может измениться.

Новый сезон

У «Краснодара» очень приличный состав; его главное достоинство — он реально играет. Это не «Локомотив», который на бумаге сильнее всех, а на практике вызывает зевоту и навевает тоску. В отличие от Игоря Шалимова, нынешний тренерский штаб, во-первых, здорово подготовил команду к сезону, а во-вторых, раскрыл потенциал состава. При этом стилистически «Краснодар» почти не изменился. Но стал крепче, стабильнее, надежнее.

Помог и календарь. В предыдущих четырех сезонах «быки» стартовали в отборочных раундах Лиги Европы, что ломало подготовку и сильно перегружало игроков на летнем отрезке. Когда у клуба крутая обойма, как у «Зенита», это не страшно. Но это не о «Краснодаре». Чтобы лучше понимать, о чем речь, посмотрите на изнеможенную «Уфу». Теперь второй фронт открылся поздно, что дало возможность «быкам» грамотно подготовиться к сезону.

И сейчас «Краснодар» свеж, силен и хорош собой. Он потерял Смолова, но не стал слабее — 14 забитых мячей, что является вторым показателем после «Зенита». Теперь у него нет ярко выраженного бомбардира — все забивают понемногу. По построению атакующей игры «быки» — лучшие на данный момент. И они только разгоняются — от матча к матчу виден прогресс: растет скорость, улучшаются взаимодействия, проявляется класс.

Центр поля

Тандем Мусаев-Фоменко практикует схему 4−2−3−1, которая иногда трансформируется в 4−3−3. Наибольшего прогресса удалось добиться в центре поля.

Чертовски хорош Газинский! Раньше его рассматривали как фигуру разрушения, которая в атаке мало что может, а теперь это один из самых полезных центральных хавбеков в созидании. Он один из лучших игроков сезона по голевым передачам (три) и шестой — по передачам вразрез.

Источник: РИА "Новости"

Рядом с Газинским творит Каборе, одаренный исполнитель, который, однако, по разным и не всегда понятным причинам часто играл значительно ниже своего уровня. А сейчас это первый игрок премьер-лиги по предголевым передачам (две). Шарль чаще всех в нашем чемпионате работает с мячом (в среднем 65 передач за матч) и входит во все топы по показателям, характеризующим качество первого паса, разгон атаки и прочий креатив.

У «Краснодара» очень изобретательный центр, благодаря чему команда довольно быстро выходит из обороны в атаку, играет в очень высоком темпе и вообще имеет возможность придерживаться своего фирменного стиля. Раньше он тоже был — игра первым номером, построенная из коротких и средних передач. Но раньше это зачастую выглядело натужно — стиль ради стиля. Сейчас — умело и интересно; видно, что этот стиль подходит игрокам.

Сила атаки

Еще один штрих — в «Краснодаре» игроки прогрессируют. И речь даже не о Мамаеве, о котором стали забывать, но он вернулся и сейчас показывает фантастический футбол. Уход Смолова окрылил Вандерсона, который стал твердым игроком стартового состава. Это взрывной парень, похожий на Промеса, способный убежать, обыграть, пробить, то есть решить эпизод. Вышел на новый уровень и Классон. Этот вообще умеет все.

У «Краснодара», в отличие от многих других, фланги работают симметрично. Хотя не фланги, а полуфланги — и Вандерсон, и Классон действуют в зоне инсайдов. Благодаря этим исполнителям «Краснодар» на сегодняшний день, возможно, лучше всех использует территорию. Если получит мяч между двумя оборонительными линиями соперника (или, что еще лучше, в контратаке), наберет скорость, придумает план — соперник обречен.

Он так и играет — с позиции силы. Потому что эта сила есть. Почти все клубы заявляют, что играют от себя — и все они лукавят. «Краснодар» — нет. Во всех матчах чемпионата «быки» превзошли соперника по владению мячом и передачам (к слову, культура паса здесь самая высокая в лиге — 86%). По показателю xG «Краснодар» был лучше всех, кроме «Рубина». По ударам по воротам также превзошел всех оппонентов, кроме «Урала».

Обратите внимание, что пока ни слова не сказано о центральном нападающем. После ухода Смолова на этой позиции играют Ари и Игнатьев. Но дело в том, что центрфорвард «Краснодару» не очень-то и нужен. Классон и Вандерсон входят в топ-5 игроков премьер-лиги по касаниям в штрафной площади (это единственный клуб, представленный в топ-5 двумя игроками). У обоих качество дриблинга в районе 75% — гроссмейстерский уровень.

Работа тренера

Мурад Мусаев | Источник: РИА "Новости"

Вместе с тем «Краснодар» не брезгует верховыми подачами — когда надо, играет просто. Особо в это активничает Стоцкий, главный универсал команды — он лидер чемпионата по навесам (40). Короткий пас, быстрая игра на ограниченном участке — это все здорово. Но в нашем веселом автобусном парке смешанный стиль — еще лучше. Другое дело, что на «втором этаже» эта команда играет явно хуже многих других — «Зенита» или «Спартака».

Нынешний тренерский штаб мудро подошел к организации атакующей игры. Это уже не «Краснодар» Кононова с его приторно-сладким комбинационным футболом. И тем более не «Краснодар» Шалимова с его жуткими перепадами в игре и вечными капитуляциями в матчах с себе равными. «Краснодар» этой сборки впитал в себя всего понемногу. Кое-где подтянули струны, расширили арсенал, увеличили огневую мощь — зверь вышел на охоту.