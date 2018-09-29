«Локомотив» постарается прервать неудачную серию в РПЛ в матче против «Ахмата»

Источник: ИТАР-ТАСС

Последнюю победу в чемпионате железнодорожники одержали 26 августа, обыграв испытывающий финансовые проблемы махачкалинский «Анжи» со счетом 2:1. Далее последовала серия безвыигрышных матчей с «Краснодаром» (1:2), московским «Динамо» (1:1) и петербургским «Зенитом» (3:5).

Не добавляет оптимизма и выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов и Кубке России. И если во втором турнире подопечные Юрия Семина смогли добиться волевой победы над «Балтикой» (3:2), то в еврокубке дела обстоят хуже. Визит на «Тюрк Телеком Арену» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов закончился разгромным поражением от «Галатасарая» со счетом 0:3, что дало повод слухам о возможной отставке Семина.

В предстоящем матче не сможет сыграть Дмитрий Тарасов, который получил красную карточку в матче восьмого тура против «Зенита». Встречу также пропустят травмированные Мацей Рыбус, Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.

У «Ахмата» дела обстоят немного лучше, чем у хозяев поля: грозненский клуб занимает седьмое место, набрав 11 очков, и в случае победы может вплотную приблизиться к зоне еврокубков. При этом стоит отметить, что из последних 11 гостевых матчей на «РЖД-Арене» против «Локомотива» грозненцы не смогли выиграть ни одного. После возвращения на должность главного тренера команды Рашида Рахимова «Ахмат» пока не проигрывал, победив в гостях московский «Спартак» (2:1), сыграв вничью с «Оренбургом» (1:1) и обыграв на стадии 1/16 финала Олимп — Кубка России «СКА- Хабаровск» (3:3, 4:2 — по пенальти).

Главным арбитром матча назначен Евгений Турбин из Дмитрова. Начало встречи в 19:00 мск.

«Енисей» постарается забить в выездном матче

Во втором матче игрового дня в очном противостоянии сойдутся два аутсайдера Российской премьер-лиги (РПЛ). На стадионе «Нефтяник» в 16:30 мск сыграют «Уфа» и «Енисей».

В первых восьми матчах уфимцы смогли набрать всего лишь пять очков и расположились на предпоследнем месте турнирной таблицы. Столь неудачный старт можно связать с выступлением «Уфы» в квалификации второго по значимости клубного европейского турнира — Лиги Европы, где российская команда была остановлена шотландским «Рейнджерсом» в шаге от группового этапа.

«Уфа» имеет серию из девяти матчей без побед во всех турнирах, а в среду клуб попрощался с одним из шансов попасть в Лигу Европы, вылетев в 1/16 Кубка России от «Нижнего Новгорода». При этом стоит отметить, что генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов в разговоре с российскими СМИ заявляет полном кредите доверия к главному тренеру Сергею Томарову.

Красноярцы замыкают турнирную таблицу, также имея в своем активе пять очков, но уступают «Уфе» по дополнительным показателям. Единственную победу в чемпионате России по футболу «Енисей» одержал 27 августа над самарскими «Крыльями Советов» (1:0), после чего сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) и потерпел два поражения от «Урала» (1:2) и казанского «Рубина» (0:1).

Если не учитывать матч 1/16 финала Олимп — Кубка России, где подопечные Дмитрия Аленичева справились с командой «Луки-Энергия» (2:1), то последний выездной гол в официальных матчах у «Енисея» был еще в прошлом сезоне, когда клуб играл стыковые матчи против махачкалинского «Анжи». Все три выездных встречи в текущем сезоне красноярцы проиграли с общим счетом 0:6.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

«Урал» может одержать вторую домашнюю победу в сезоне

Третьей встречей игрового дня станет матч «Урала» и «Арсенала» в Екатеринбурге. Он начнется в 11:30 мск и пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена». Главным арбитром матча назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Уральцы стартовали в чемпионате России с трех домашних матчей, однако смогли набрать всего лишь одно очко. Подопечные Дмитрия Парфенова уступили в родных стенах махачкалинскому «Анжи» (0:1), «Краснодару» (1:2) и сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). Далее последовало поражение от «Зенита» (1:4), домашняя победа над «Ахматом» (2:1) и поражение от ЦСКА (0:4). Последние два матча екатеринбуржцам принесли четыре очка — ничья против «Ростова» (1:1) и выездная победа над «Енисеем» (2:1).

В сезоне-2017/18 встречи между «Уралом» и тульским «Арсеналом» дважды заканчивались вничью. (1:1, 2:2), а за всю историю противостояния оружейники ни разу не смогли набрать три очка в Екатеринбурга. Если «Урал» обыграет «Арсенал» в матче девятого тура, то для уральцев эта победа станет второй домашней в сезоне.