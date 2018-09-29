Дубль Панюкова принес «Уралу» победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Дубль в матче оформил нападающий хозяев Андрей Панюков (63-я и 84-я минуты). В составе гостей единственный гол забил Сергей Ткачев (27). После забитого мяча Ткачев поднял игровую футболку и показал майку с надписью: «Игорь, держись, мы с тобой». Как стало известно, у полузащитника «Арсенала» Игоря Горбатенко умер отец.

«Урал» набрал 11 очков и поднялся на шестое место в таблице. «Арсенал» опустился на 11-е место, в активе тульской команды девять очков.