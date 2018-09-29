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13:46 (мск), источник: ТАСС

Дубль Панюкова принес «Уралу» победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России

ТАСС, 29 сентября. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена», принимавшем матчи чемпионата мира.

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Источник: РИА "Новости"

Дубль в матче оформил нападающий хозяев Андрей Панюков (63-я и 84-я минуты). В составе гостей единственный гол забил Сергей Ткачев (27). После забитого мяча Ткачев поднял игровую футболку и показал майку с надписью: «Игорь, держись, мы с тобой». Как стало известно, у полузащитника «Арсенала» Игоря Горбатенко умер отец.

«Урал» набрал 11 очков и поднялся на шестое место в таблице. «Арсенал» опустился на 11-е место, в активе тульской команды девять очков.

В следующем матче 6 октября «Урал» на выезде сыграет с казанским «Рубином». «Арсенал» днем ранее на своем поле встретится с «Уфой».

Урал 2:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
29.09.2018, 11:30 Зрители: 11217 основной раунд: 9-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Олег Кононов
Голы
63′ Андрей Панюков (О. Эль-Кабир, А. Фидлер) 20
84′ Андрей Панюков (О. Эль-Кабир) 20
11 Сергей Ткачев 27′
Составы
Ярослав Годзюр 31
56′ Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Сергей Брызгалов 4
Грегор Балажиц 6
Николай Димитров 17
90+4′ Эрик Бикфалви 10
83′ Петрюс Бумаль 13
62′ Марко Араторе 21
Отман Эль-Кабир 58
57′ Владимир Ильин 11
Андрей Панюков 20
66′ Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
1 Артур Нигматуллин
14 Анри Хагуш 52′
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава
7 Кантемир Берхамов (к) 61′
5 Абдул Кадири Мохаммед
18 Лука Джорджевич
11 Сергей Ткачев 68′
10 Эванс Кангва
19 Резиуан Мирзов 86′
22 Даниил Лесовой
78 Зелимхан Бакаев 74′
45 Огнен Ожегович
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 5
3 Угловые 5
21 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
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