Дубль Панюкова принес «Уралу» победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России
ТАСС, 29 сентября. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура Российской
ТАСС, 29 сентября. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура Российской
Дубль в матче оформил нападающий хозяев Андрей Панюков (63-я и 84-я минуты). В составе гостей единственный гол забил Сергей Ткачев (27). После забитого мяча Ткачев поднял игровую футболку и показал майку с надписью: «Игорь, держись, мы с тобой». Как стало известно, у полузащитника «Арсенала» Игоря Горбатенко умер отец.
«Урал» набрал 11 очков и поднялся на шестое место в таблице. «Арсенал» опустился на 11-е место, в активе тульской команды девять очков.
В следующем матче 6 октября «Урал» на выезде сыграет с казанским «Рубином». «Арсенал» днем ранее на своем поле встретится с «Уфой».
|Дмитрий Парфенов
|Олег Кононов
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|5
|21
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)