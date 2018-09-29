Футболист «Локомотива» Смолов пропустит месяц из-за травмы
ТАСС, 29 сентября. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов пропустит месяц
ТАСС, 29 сентября. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов пропустит месяц
В среду «Локомотив» в дополнительное время на выезде обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 3:2 и вышел в 1/8 финала Олимп — Кубка России. Смолов провел на поле весь матч.
В субботу Смолов перенес операцию на поврежденной ключице.
«Операция прошла в штатном режиме без осложнений. Уже во вторник футболист может вернуться в Россию. Реабилитацию Федор будет проходить на базе футбольного клуба “Локомотив” в Баковке. Ориентированный срок реабилитации составит 30−40 дней», — сказано в сообщении клуба.
Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года. Форвард сыграл в составе железнодорожников семь матчей в различных турнирах и забил два гола.