Футболист «Локомотива» Смолов пропустит месяц из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

В среду «Локомотив» в дополнительное время на выезде обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 3:2 и вышел в 1/8 финала Олимп — Кубка России. Смолов провел на поле весь матч.

Футбол Кубок России 2018/2019 1/16 финала, 26.09.2018, 21:00 Балтика ДВ 2 Локомотив 3

В субботу Смолов перенес операцию на поврежденной ключице.

«Операция прошла в штатном режиме без осложнений. Уже во вторник футболист может вернуться в Россию. Реабилитацию Федор будет проходить на базе футбольного клуба “Локомотив” в Баковке. Ориентированный срок реабилитации составит 30−40 дней», — сказано в сообщении клуба.