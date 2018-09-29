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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Ахмат»: Игорь Денисов не попал в заявку из-за травмы спины

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не попал в заявку на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» из-за травмы спины.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову сообщили в пресс-службе «железнодорожников».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Андрей Варетешкин. Резервный рефери — Сергей Карасёв.

«Ахмат» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков после восьми матчей. «Локомотив» (9) после стольких же проведённых встреч — на 12-м месте.

У «железнодорожников» серия из трёх матчей без побед в РПЛ (два поражения, одна ничья). У грозненской команды — трёхматчевая серия без поражений (две победы, одна ничья).

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