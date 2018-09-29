«Локомотив» — «Ахмат»: Игорь Денисов не попал в заявку из-за травмы спины
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не попал в заявку на матч 9-го тура Российской
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не попал в заявку на матч 9-го тура Российской
Об этом корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову сообщили в
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Андрей Варетешкин. Резервный рефери — Сергей Карасёв.
«Ахмат» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Российской
У «железнодорожников» серия из трёх матчей без побед в РПЛ (два поражения, одна ничья). У грозненской команды — трёхматчевая серия без поражений (две победы, одна ничья).