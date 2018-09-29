«Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем» в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Счет в матче на 35-й минуте открыл полузащитник гостей Михаил Костюков. На 46-й минуте ответный гол забил форвард гостей Вячеслав Кротов. Победный мяч на 69-й минуте забил нигерийский нападающий Сильвестр Игбун.

«Уфа» прервала серию из 10 матчей без побед во всех турнирах. Клуб выиграл впервые с 9 августа, когда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы дома победил люксембургский «Прогрес» (2:1). С тех пор «Уфа» трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Благодаря этой победе «Уфа» поднялась на 13-е место в таблице, набрав 8 очков. «Енисей», в активе которого 5 очков, занимает последнее, 16-е место.