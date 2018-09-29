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20:02 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем» в РПЛ

ТАСС, 29 сентября. Футбольный клуб «Уфа» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

Счет в матче на 35-й минуте открыл полузащитник гостей Михаил Костюков. На 46-й минуте ответный гол забил форвард гостей Вячеслав Кротов. Победный мяч на 69-й минуте забил нигерийский нападающий Сильвестр Игбун.

«Уфа» прервала серию из 10 матчей без побед во всех турнирах. Клуб выиграл впервые с 9 августа, когда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы дома победил люксембургский «Прогрес» (2:1). С тех пор «Уфа» трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Благодаря этой победе «Уфа» поднялась на 13-е место в таблице, набрав 8 очков. «Енисей», в активе которого 5 очков, занимает последнее, 16-е место.

В следующем матче 5 октября «Уфа» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Енисей» 7 октября примет московский «Спартак».

Уфа 2:1
Первый тайм: 0:1
Енисей
29.09.2018, 16:30 Зрители: 3187 основной раунд: 9-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Дмитрий Аленичев
Голы
46′ Вячеслав Кротов (И. Пауревич, Б. Йокич) 57
69′ Силвестр Игбун (О. Тилль) 44
77 Михаил Костюков (П. Занев, В. Кичин) 35′
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич (к) 5
Александр Пуцко 15
Йонуц Неделчару 27
Силвестр Игбун 44
Кэтэлин Карп 8
Оливер Тилль 29
46′ Джемал Табидзе 55
Иван Пауревич 19
30′ Игорь Безденежных 87
63′ Вячеслав Кротов 57
35′ 85′ Дмитрий Сысуев 7
Азер Алиев 77
1 Юрий Нестеренко
63 Али Гаджибеков
33 Петар Занев (к)
2 Валерий Кичин
26 Раде Дугалич
5 Павел Комолов 77′
7 Александр Зотов 54′
77 Михаил Костюков 47′
8 Фегор Огуде 57′
10 Михаил Комков 46′
91 Марко Обрадович
14 Максим Семакин 46′
70 Энис Гавазай
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 5
7 Угловые 2
17 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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