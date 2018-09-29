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21:32 (мск), источник: Советский спорт

«Локомотив» на характере дожал «Ахмат». Команда Семина возвращает удачу?

«Локомотив» дома победил «Ахмат» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ. О характере, удаче и дриблинге Эдера — в репортаже «Советского спорта».

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Источник: РИА "Новости"

Взгляд на все с нового угла

Еще за неделю до матча с «Ахматом» «Локомотив» обрадовал журналистов. Матч с грозненцами стал первым для представителей СМИ в новой ложе прессы. Места для журналистов переехали на второй ярус «РЖД Арены» и расположились на Западной трибуне прямо напротив центрального круга. Стоит заметить, что обновленная ложа прессы стала самой высокой среди всех клубных стадионов столицы.

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Болельщиков как всегда не оставили без культурной программы. За полтора часа до начала встречи на площади у стадиона публику начал разогревать группа «Агата Кристи» во главе с Вадимом Самойловым. Последние дни сентября, качественный русский рок, сосиски и чай. Что моглобыть лучше? Если бы на стадион в Черкизове пришли больше десяти тысяч человек (см. трибуны на картинке выше). Ну да ладно, на «Шальке» точно будет больше.

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А забивать кто будет?

«Локомотив» по-хозяйски начал. «Ахмат» на правах гостя и ввиду контратакующего стиля прикинулся вторым номером. И получалось лучше у команды Рашида Рахимова. Грозненцы прекрасно понимали, что делать с мячом в завершении. «Локо» же без проблем добирался до штрафной Евгения Городова, а дальше — вставал как вкопанный. Алексей Миранчук имел несколько хороших моментов в течение первой 45-минутки, но то не хватало точности, то понимая, что же делать с мячом.

Источник: РИА "Новости"

Ману Фернандеш несмотря на проблемы с контрактом смотрелся все лучше. На 23-й минуте португалец получил мяч в штрафной от Брайана Идову и пробил в дальнюю «девятку», но получилось выше. Моментов «Локомотив» создал будь здоров, но с реализацией были проблемы. Тот же Фернандеш мог забить и на 36-й минуте, но «Ахмат» спас Городов.

Гости из-за выбранной модели игры напоминали о себе гораздо реже, но не менее ярко. На 30-й минуте Исмаэл подал справа на Аблай Мбенга, и тот скинул мяч на партнера. Другой футболист «Ахмата» пробил и мяч через рикошеты угодил в руки Гилерме. Остальные моменты можно назвать половинчатыми и отнюдь не стопроцентными.

Техника пьяного мастера

После перерыва «Ахмат» перестал напрягать фланги и поплатился. Практически сразу «Локомотив» воспользовался слабиной оппонента на краях и построил сразу несколько классных атак благодаря подключения Идову и Владислава Игнатьева. И все бы хорошо, но будто не хватало морально-волевых хозяевам для гола, да и фортуна повернулась со всем не той стороной. Не шел мяч за линию и все. Фернандеш бил со штрафного — вратарь спас, Антон Миранчук выдавал передачи на брата под один-в-один — неточно, Игнатьев простреливал на Эдера — форварду не хватило скорости.

Источник: РИА "Новости"

Зато хватило техники! Что сотворил Эдер на 81-й минуте, мама дорогая! После заброса из середины нападающий зацепился за мяч, по-мини-футбольному обыграл на скорости сначала Вилькера Анхеля, затем Родолфо и в упор пробил во вратаря. Мяч отскочил к Фернандешу, и Ману точно зарядил в пустую рамку. Хавбека никто не держал, потому что все были зомбированы дриблингом Эдера. Пожалуй, это круче дриблинга Альваро Арбелоа.

И окончательно рассыпались гости. В добавленное время, когда «Ахмат» основательно насел на ворота Гилерме, «Локо» убежал в контратаку. На скорости по центру прошел полполя Алексей Миранчук и выдал передачу на ход свежему Рифату Жемалетдинову. Форвард, вышедший на подмогу Эдеру на 70-й минуте, ушел от Ризвана Уциева и пробил в ближний угол над вратарем. «Локо» дожал соперника, хотя на протяжении игры испытывал большие проблемы с реализацией. Что это? Характер прошлого сезона?

Локомотив 2:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
29.09.2018, 19:00 основной раунд: 9-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Рашид Рахимов
Голы
81′ Мануэл Фернандеш 4
90+3′ Рифат Жемалетдинов 96
Составы
Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Владислав Игнатьев 20
90′ Брайн Идову 3
Бенедикт Хеведес 5
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
70′ Дмитрий Баринов 6
Гжегож Крыховяк 7
Эдер 24
90′ Мануэл Фернандеш 4
Роман Тугарев 67
70′ Антон Миранчук 11
Рифат Жемалетдинов 96
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 31′
15 Андрей Семенов 13′
11 Силва Лима Исмаэл 62′
19 Олег Иванов 54′
8 Идрисса Думбья
2 Родолфу 89′
95 Магомед Митришев
17 Аблай Мбенг 78′
18 Беким Балай
23 Антон Швец 87′
6 Михаил Гащенков
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
11 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 2
5 Угловые 3
16 Фолы 12
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
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