«Локомотив» на характере дожал «Ахмат». Команда Семина возвращает удачу?
«Локомотив» дома победил «Ахмат» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ. О характере, удаче и дриблинге Эдера — в репортаже «Советского спорта».
«Локомотив» дома победил «Ахмат» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ. О характере, удаче и дриблинге Эдера — в репортаже «Советского спорта».
Еще за неделю до матча с «Ахматом» «Локомотив» обрадовал журналистов. Матч с грозненцами стал первым для представителей СМИ в новой ложе прессы. Места для журналистов переехали на второй ярус «РЖД Арены» и расположились на Западной трибуне прямо напротив центрального круга. Стоит заметить, что обновленная ложа прессы стала самой высокой среди всех клубных стадионов столицы.
Болельщиков как всегда не оставили без культурной программы. За полтора часа до начала встречи на площади у стадиона публику начал разогревать группа «Агата Кристи» во главе с Вадимом Самойловым. Последние дни сентября, качественный русский рок, сосиски и чай. Что моглобыть лучше? Если бы на стадион в Черкизове пришли больше десяти тысяч человек (см. трибуны на картинке выше). Ну да ладно, на «Шальке» точно будет больше.
«Локомотив»
Ману Фернандеш несмотря на проблемы с контрактом смотрелся все лучше. На 23-й минуте португалец получил мяч в штрафной от Брайана Идову и пробил в дальнюю «девятку», но получилось выше. Моментов «Локомотив» создал будь здоров, но с реализацией были проблемы. Тот же Фернандеш мог забить и на 36-й минуте, но «Ахмат» спас Городов.
Гости
После перерыва «Ахмат» перестал напрягать фланги и поплатился. Практически сразу «Локомотив» воспользовался слабиной оппонента на краях и построил сразу несколько классных атак благодаря подключения Идову и Владислава Игнатьева. И все бы хорошо, но будто не хватало
Зато хватило техники! Что сотворил Эдер на 81-й минуте, мама дорогая! После заброса из середины нападающий зацепился за мяч,
И окончательно рассыпались гости. В добавленное время, когда «Ахмат» основательно насел на ворота Гилерме, «Локо» убежал в контратаку. На скорости по центру прошел полполя Алексей Миранчук и выдал передачу на ход свежему Рифату Жемалетдинову. Форвард, вышедший на подмогу Эдеру на 70-й минуте, ушел от Ризвана Уциева и пробил в ближний угол над вратарем. «Локо» дожал соперника, хотя на протяжении игры испытывал большие проблемы с реализацией. Что это? Характер прошлого сезона?
|Юрий Семин
|Рашид Рахимов
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)