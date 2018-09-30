Баста пристыдил болельщиков «Ростова»

«Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении? Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова», — заявил Баста.