«Краснодар» — «Динамо», 30 сентября: стали известны стартовые составы
«Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 9-го тура Российской
«Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 9-го тура Российской
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, Ари.
Запасные: Синицын, Адамов, Шишкин, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Соу, Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко.
Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Терехов, Москвичёв, Панченко, Марков.
Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе, начало — в 16:30 по московскому времени.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из