Молодежка «Спартака» с Глушаковым и Ещенко разгромила «Ростов»

Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась разгромом гостей со счетом 4:0. В стартовом составе красно-белых вновь вышли недавние игроки основы Денис Глушаков и Андрей Ещенко.

За красно-белых дважды отличился Данила Прошляков. Еще два мяча оказались на счету Дмитрия Маркитесова и Даниила Лопатина. Отметим, что Глушаков вывел молодежку «Спартака» в качестве капитана команды.