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15:32 (мск), источник: Вести.Ru

Молодежка «Спартака» с Глушаковым и Ещенко разгромила «Ростов»

30 сентября в Москве состоялась встреча девятого тура молодежного чемпионата России по футболу между столичным «Спартаком» и «Ростовом».

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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась разгромом гостей со счетом 4:0. В стартовом составе красно-белых вновь вышли недавние игроки основы Денис Глушаков и Андрей Ещенко.

За красно-белых дважды отличился Данила Прошляков. Еще два мяча оказались на счету Дмитрия Маркитесова и Даниила Лопатина. Отметим, что Глушаков вывел молодежку «Спартака» в качестве капитана команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

30 сентября в 19:00 по московскому времени основа «красно-белых» сразится с «Ростовом» в рамках 9-го тура чемпионата России по футболу.

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