Молодежка «Спартака» с Глушаковым и Ещенко разгромила «Ростов»
30 сентября в Москве состоялась встреча девятого тура молодежного чемпионата России по футболу между столичным «Спартаком» и «Ростовом».
30 сентября в Москве состоялась встреча девятого тура молодежного чемпионата России по футболу между столичным «Спартаком» и «Ростовом».
Игра завершилась разгромом гостей со счетом 4:0. В стартовом составе
За
30 сентября в 19:00 по московскому времени основа «красно-белых» сразится с «Ростовом» в рамках 9-го тура чемпионата России по футболу.